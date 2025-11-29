ベラルディの負傷は…回復期間、復帰時期は？

ドメニコ・ベラルディは 、コモ対サッスオーロ戦の後半開始直後に負傷した。
黒と緑のユニフォームを着た背番号10は、サイドでボールを処理中に右太ももに筋肉の問題を抱えた。1994年生まれの選手はすぐに立ち止まり、痛む部分をさすりながらベンチに試合続行が不可能であることを示した。
ドメニコ・ベラルディは 、コモ対サッスオーロ戦の後半開始直後に負傷した。
黒と緑のユニフォームを着た背番号10は、サイドでボールを処理中に右太ももに筋肉の問題を抱えた。1994年生まれの選手はすぐに立ち止まり、痛む部分をさすりながらベンチに試合続行が不可能であることを示した。
ベラルディの試合は50分に終了した。黒と緑の10番が右サイドで独走を試みたが、突然走り止まり、右太ももを痛そうにさすった。
ベンチに向かって大きく身振りで、1994年生まれの選手はすぐにプレーを続けることができないことを示したため、グロッソはコモが2点目を決めるわずか数分前に彼をピッチから引き上げることを余儀なくされた。
ベラルディの負傷について、ファビオ・グロッソはコモ対サッスオーロ戦後、『スカイ』のインタビューで自身の感想を語った。
「今後数日で状況が明らかになるだろう。確かに彼はしばらく離脱することになるが、我々にとって重要な選手なので、長期離脱にならないことを願っている。他の選手たちにチャンスが巡ってくるだろうから、彼らがその準備を整えていることを願っている」
ベラルディは、おそらく数時間以内に詳細な検査を受け、負傷の程度と、ピッチに復帰するまでに必要な回復期間が確定される見込みだ。
サッスオーロがキャプテンを欠く試合の数や試合内容は、まだ正確にはわからない。ネロヴェルデのキャプテンがすぐに受ける検査の結果が出るまでわからない。確かなのは、ベラルディがフィオレンティーナ戦を確実に欠場することだ。
欠場試合数
不確定