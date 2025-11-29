ベラルディの負傷は…回復期間、復帰時期は？

ベラルディの試合は50分に終了した。黒と緑の10番が右サイドで独走を試みたが、突然走り止まり、右太ももを痛そうにさすった。

ベンチに向かって大きく身振りで、1994年生まれの選手はすぐにプレーを続けることができないことを示したため、グロッソはコモが2点目を決めるわずか数分前に彼をピッチから引き上げることを余儀なくされた。