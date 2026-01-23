ジネディーヌ・ジダン：苦難、挫折を経て世界の頂点へ…フランスの象徴となった天才の物語【ICONS】

そうして迎えた自国での1998年ワールドカップ。しかし、ジダンの始まりは決して英雄的なものではなかった。南アフリカとの開幕戦ではアシストを記録したとはいえ、圧倒的な輝きとは程遠かった。フランスは勝利したが、その星はまだ鮮やかに輝いてはいなかった。

そして全てが崩れ去りかけたのは、サウジアラビアとの第2戦でのこと。2-0とリードし楽々と試合を進めていたが、フラストレーションを溜めたジダンはサウジアラビアの主将フアド・アンワルを踏みつける。当然、即座にレッドカードが提示された。彼の暗い一面が露呈してしまったのである。ワールドカップで退場処分を受けた史上初のフランス人選手となった彼は、試合後には主将ディディエ・デシャンから公の場で叱責を受ける結果となった。なおこの暗い一面は、8年後のドイツ大会で再び悪名高く表面化することになる。

ジダンへの処分は厳しく、2試合の出場停止処分が決定する。これによりフランス代表のグループリーグ最終戦、そして重要なノックアウトステージ1回戦を欠場することになった。彼のチーム内での立場は極めて危うくなったのだった。

ノックアウトステージ1回戦のパラグアイ戦では頑強な守備に苦戦し、114分にローラン・ブランが放った「ゴールデンゴール」によって辛うじて勝ち上がった。あのシュートがネットを揺らしていなかったら、物語は全く異なるものになっていただろう。ジダンは自国開催での屈辱的な敗退のスケープゴートとして、国民から忌み嫌われる存在となっていたかもしれない。

この状況は、同大会でのデイヴィッド・ベッカムと類似している。アルゼンチン代表のディエゴ・シメオネへの感情的なキックで退場処分を受けたイングランド代表MFは、PK戦で敗退するチームを傍観するしかなく、その後に死の脅迫や人形を吊されるなど前代未聞の暴力的な憎悪キャンペーンの標的となった。『デイリー・ミラー』の一面「10人の英雄的なライオン、1人の愚かな少年」は、ジダンが辛うじて免れた運命を端的に表していた。たった1ゴールが、贖罪と磔刑の分かれ目となったのだ。

この試練、この危機一髪の経験が逆説的にフランス代表を強化し、彼の不在の中でチームは結束力を証明。それが彼の贖罪の舞台を整えたのである。