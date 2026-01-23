ジネディーヌ・ジダン：苦難、挫折を経て世界の頂点へ…フランスの象徴となった天才の物語【ICONS】

1993年11月17日、フランスのフットボールは一度崩壊した。パルク・デ・プランスでエミル・コスタディノフが試合終了間際に決めたブルガリアの決勝ゴールは、フランス代表を1994年ワールドカップから締め出しただけでなく、国民全体をスポーツの喪に服し、集団的恥辱に陥れた。
代表チームは、分裂し、崩壊した。裏切られた国民は冷たい不信感に包まれた。ジェラール・ウリエ監督は辞任し、アシスタントのエメ・ジャケが後継者となる。暫定的に任命されたジャケは、単なる暫定監督の1人とみなされていた。だからこそ、自国開催の1998年大会でレ・ブルーに期待する人間はほとんどいなかった。
しかしそれから9カ月後の1994年8月17日、闇を切り裂く光が現れた。ボルドーで行われたチェコ共和国戦で0-2とリードされた中、22歳のプレイメーカーが初出場を飾る。するとわずか数分間で2つのゴールを叩き込み、ドローに持ち込んでみせた。それはまさに天才の輝きであり、崩壊した代表チームの再生を告げる“奇跡”だった。
ジネディーヌ・ジダン。この男の名前を聞いたことがない人間はほとんどいないだろう。なぜなら、あの衝撃的なフランス代表デビュー戦は即座のスーパースター誕生を意味するのではなく、あの4年間の長い旅路の中で彼はいくつもの挫折も経験し、そして1998年大会で真に世界の頂点に立ったからだ。マルセイユ北部から現れたこの内気な天才は、いかにして過大な期待、辛辣な批判、そして自らの内なる悪魔を乗り越え、絶対的リーダーかつ永遠の英雄へと変貌を遂げたのだろうか？