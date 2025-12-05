マラドーナ「神の手」は路地裏で買った“偽ユニフォーム”で生まれた？1986年ワールドカップとアルゼンチンを象徴する物語【ICONS】

1986年6月22日、アルゼンチンはアステカ・スタジアムでイングランドと準々決勝を戦うことになっていた。FIFAは「単なるフットボールの試合」と強調したが、アルゼンチン国民にとってはそうではない。わずか4年前のフォークランド紛争で両国は敵対し、アルゼンチンには決して癒えぬ傷と痛ましい記憶が刻み込まれている。

そうした状況下で、FIFAはイングランドの白と区別するためアルゼンチンに暗い色のユニフォーム着用を指示した。これだけ聞くと些細なことかもしれないが、問題はアルゼンチンが暑さに対応できるような代替ユニフォームを持っていなかったこと。すぐに準備できるのは厚手の綿製で、重くメキシコの太陽の下では決して着ていられないものだった。過酷な試合では些細な出来事が勝敗を分けると感じていたビラルドも、選手に着せることはできないと判断している。オスカル・ルジェリは後年こう回想している。

「エクトル・ゼラダがテピトの街を知っていたからスタッフがそこに向かったんだ。キットマンにリュック持たせて派遣すると、厚手のユニフォームを1枚持ち帰ってきた。でも、追い返すことになった。試合はやらなきゃいけないし……そして別のユニフォームを探しに行って、気に入ったものを持ち帰ってきたんだ」

息苦しいユニフォームを着用して暑さに耐えながら試合をするか、街に出て新たなユニフォームを探すのか……テピトを舞台にした奇妙なエピソードの始まりである。