光の中へ歩み出す。1990年W杯の象徴フランツ・ベッケンバウアー【ICONS】

そして、当時生きていた少なくとも全てのドイツサッカーファンの集合的記憶に焼き付いているあのシーンがある。フランツ・ベッケンバウアー。茶色の巻き毛、長く流れるようなジャケット、明るい色のワイドパンツのポケットに手を突っ込み、首には金メダル。彼はスタディオ・オリンピコのピッチをゆっくりと歩き、物思いにふけっていた。周囲では選手たちが子供のように熱狂的に祝福し、カメラマンや報道陣に追われていた。集団の狂騒の中にある、孤独と静寂の親密な瞬間。
「すべてが遠く感じられた。歓声と騒音が渦巻く中、ただピッチに立っている自分に気づいた。誰かに押されているような、誰かに促されているような、誰かに引かれているような感覚だった。でもあの瞬間、何を考えていたか？ 覚えていない。おそらく夢を見ていたのだろう」と、ベッケンバウアー自身がこの孤独な瞬間をそう語っている。
1990年7月8日。ドイツはブラジルとイタリアに次ぐ史上3度目のワールドカップ優勝を果たした。イタリアで開催されたこの大会の最後の魔法のような夜に、皇帝フランツ・ベッケンバウアーはついにドイツサッカーの輝ける光となり、自国を見直すドイツの非公式な大統領となったのである。