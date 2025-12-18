光の中へ歩み出す。1990年W杯の象徴フランツ・ベッケンバウアー【ICONS】

フランツ・アントン・ベッケンバウアーは、ローマでのあの夜、44歳でドイツ代表監督としての最後の試合において、ブラジル人マリオ・ザガロだけが成し遂げていた偉業を達成した。選手として、そして監督として世界王者となることだ。気さくで軽やか、優雅で繊細、美しいものに惹かれる――おそらくドイツ人の中で最も意外な人物であるベッケンバウアーが、この勝利の指揮者となった。

ベッケンバウアーは、部屋に入ると周囲が瞬時に静止したかのようなオーラを宿していた。選手として世界王者、監督として世界王者、そして後に2006年ドイツの夏の夢物語の設計者となる。すべてが容易に手に入るように見えたが、ずっと後になって、もはや何も容易ではなくなる時が来る。

彼が主導した2006年ワールドカップ招致への汚職疑惑が浮上し、さらに息子の1人が癌で亡くなった時、彼の心は砕かれた。ベッケンバウアーは公の場から身を引いた後、脳卒中、パーキンソン病、そして認知症の発症に見舞われた。2024年1月7日、78歳の若さでこの世を去った。

しかし1990年当時、この輝かしい人物が再び人間らしさを取り戻す悲劇的な結末は、まだ遥か先の話だった。 「フィールドに出て、楽しんでサッカーをしろ」―決勝戦前のロッカールームで彼は選手たちにそう語った。最も簡潔なスピーチであり、ベッケンバウアーという人間を物語る一方で、彼が監督として散漫な人物ではないことを示していた。大会を通じて彼は対戦相手ごとに綿密にチームを準備し、どの試合でも選手たちが驚いた様子は見せず、常に優位に試合を支配していた。

しかし同時に、ローター・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、アンドレアス・ブレーメ、ユルゲン・コーラー、トーマス・ハスラー、ルディ・フェラーといった当時から将来のスター選手に至るまで、全選手が自身の限界を認識していた。ベッケンバウアーはこの点で容赦なかった。 もちろん、イタリアで素晴らしい大会を戦った主将マテウスでさえ、彼自身が持っていた才能に恵まれていないことを彼は理解していた。マテウスはディエゴ・マラドーナにも及ばなかった。とはいえ、アルゼンチン人は後に彼を「最も手強い相手であり、最も好んだライバル」と評している。