コナテの決断の日が近づく！？「近いうちに」将来の計画を発表すると明言

コナテは2021年、ユルゲン・クロップ監督時代にライプツィヒからリヴァプールに加入した。このフランス人ディフェンダーは、クロップ監督、そして現在のアルネ・スロット監督のもとで、徐々にリヴァプールの守備陣の要として確立されていった。彼は昨シーズン、リヴァプールが記録タイとなる20回目のリーグ優勝を達成する上で重要な役割を果たした。彼はフィルジル・ファン・ダイクと並んで守備の中心として定期的に出場している。

コナテはスロット監督のチームの重要メンバーであるにもかかわらず、2026年以降のクラブへの残留をまだ約束しておらず、リヴァプール側も選手に新契約をまだ提示していない。コナテは1月からイングランド国外のクラブと正式に事前契約交渉を行うことができる。レアル・マドリーは引き続きこの選手に関心を持ち続けており、新契約を結ばないよう説得し、来夏にフリーエージェントとして獲得したいと考えているようだ。また、レアル・マドリーに加え、ブンデスリーガ王者のバイエルンも関心を示しており、質の高いセンターバック獲得を目指しているとのことだ。