コナテの決断の日が近づく！？「近いうちに」将来の計画を発表すると明言
コナテは2021年、ユルゲン・クロップ監督時代にライプツィヒからリヴァプールに加入した。このフランス人ディフェンダーは、クロップ監督、そして現在のアルネ・スロット監督のもとで、徐々にリヴァプールの守備陣の要として確立されていった。彼は昨シーズン、リヴァプールが記録タイとなる20回目のリーグ優勝を達成する上で重要な役割を果たした。彼はフィルジル・ファン・ダイクと並んで守備の中心として定期的に出場している。
コナテはスロット監督のチームの重要メンバーであるにもかかわらず、2026年以降のクラブへの残留をまだ約束しておらず、リヴァプール側も選手に新契約をまだ提示していない。コナテは1月からイングランド国外のクラブと正式に事前契約交渉を行うことができる。レアル・マドリーは引き続きこの選手に関心を持ち続けており、新契約を結ばないよう説得し、来夏にフリーエージェントとして獲得したいと考えているようだ。また、レアル・マドリーに加え、ブンデスリーガ王者のバイエルンも関心を示しており、質の高いセンターバック獲得を目指しているとのことだ。
日曜日、バクーで行われるフランス代表のワールドカップ予選アゼルバイジャン戦を前に、コナテは将来についての質問に答え、記者団にこう語った。
「代理人はリヴァプールと交渉を続けている。近いうちに決断が下され、発表できることを願っている」
また、コナテはリヴァプールがすでに新契約を提示したという噂を否定し、こう付け加えた。「それがどこから来た情報なのかわからない」
コナテは『テレフット』のインタビューで、フランス代表のチームメイトでありキャプテンであるキリアン・エンバペから絶え間なく電話がかかってくることを明らかにし、「26歳のレアル・マドリーのスターが『レアル・マドリーと契約するよう』2時間おきに電話をかけてくる」と語った。エンバペは、リヴァプールのディフェンダーに来夏スペインの首都で自分と合流するよう説得することに熱心なようだ。
レアル陣営には、コナテの移籍に関して急ぐ理由はない。リヴァプールには、選手が新しいオファーの交渉を始める前に、選手を説得して新契約にサインさせるためのわずか数週間しか残されていないからだ。ラ・リーガのクラブは、コナテがプレミアリーグ王者からの新契約オファーを断り、今シーズンのトレント・アレクサンダー=アーノルドの獲得と同様に、夏に無料で加入することを望んでいるという。
今月初め、リヴァプールのレジェンドで解説者のジェイミー・キャラガー氏は『デイリー・メール』のインタビューで、コナテにアンフィールドに残ってプレーを続けてほしいと思っているものの、もし来夏レアル・マドリーに移籍したとしても、リヴァプールはそれほど惜しまないだろうと主張した。
「コナテには残ってほしいが、もし残らなければ、リヴァプールは他の選手と契約するだろう。コナテが去ってもリバヴァプールは崩れない。彼はフィルジル・ファン・ダイクではない。彼は契約してくれることを願う良いセンターバックだが、もし契約したくないのであれば、リヴァプールは全く問題ない。彼は非常に優れたセンターバックで、リヴァプールでのタイトル獲得者であり、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ決勝でもプレーしている。明らかに質の高いセンターバックだ。（フリーで去ることになっても）これは管理の失敗ではない。契約書にサインするよう物理的に強制することはできない。そうなれば、あなたの決断だ。契約期間いっぱい彼を維持するのか、それとも売却するのか？」
