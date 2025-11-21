バルセロナの神童、ラミン・ヤマルが語った野望とは…？

わずか18歳ながら、バルセロナのウインガーは既に個人賞を次々と獲得し、キリアン・エンバペやヴィニシウスといったスター、さらにはチームメイトのペドリやハフィーニャをも凌いでこの賞を受賞した。

2026年シーズンに向けた目標について問われたヤマルは、バルセロナでのリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグ、そしてスペイン代表としてのワールドカップでの挑戦を含め、その野心を率直に語った。

「全てを手に入れたい。 全てを達成できることを願っている。プレーできる限り、それは可能だ」と『マルカ』に語り、リーグ優勝、チャンピオンズリーグ制覇、ワールドカップ制覇、そしてバロンドール受賞という目標を明言した。

「全ての個人タイトルは、チームにとって素晴らしいシーズンだったことを示している。僕にとっては喜びと誇りだ。この年齢で数々の賞を積み重ねられるのは非常に前向きなことだ。これからもこうした成果を得るために努力し、戦い続けるつもりだ」