絶好調ソン・フンミンがヨーロッパ復帰？噂に本人は…「そんな話をすること自体がファンに無礼かも」

トッテナムのエースとして10年間活躍した後、今年8月にロサンゼルスFCに加入したソン・フンミン。そんな33歳の韓国代表FWだが、MLS（メジャーリーグサッカー）のオフシーズンを利用してヨーロッパのクラブに短期レンタルで加入する可能性が浮上していた。

しかし『TV Chosun』に対し、噂を完全に否定。「冬の移籍についてはどのクラブとも話したことはないよ。噂は全くの事実無根。最も重要なのは、所属クラブへ敬意を示し、全力を尽くすことだよ」と語っている。

「この冬にLAFCを離れることはないし、在籍中に離れることはない。このクラブを心から尊敬しているんだ。このエンブレムを身に付けている限り、レンタル移籍や移籍などありえないよ。絶対にね」

「噂が飛び交うと、ファンは混乱するだろう。でも、そうした話は事実ではないんだ。はっきり言って、そんな話をすること自体がチームに対して無礼かもしれない。僕はこのクラブを愛しているし、全員を心からリスペクトしているんだからね」