リヴァプールとマン・Uに大きな後押し！？FIFAが選手リリースルールを緩和

水曜日に発表された声明で、FIFAは次のように明らかにした。

「FIFAが主要な利害関係者と行った実りある協議に続き、様々な関係者への影響を軽減するためにCAFが示した連帯の精神のおかげで、理事会局は2025年12月21日から2026年1月18日までモロッコで開催されるCAFアフリカネーションズカップ2025のための選手の義務的リリースに関する決定を下した。2022年FIFAワールドカップ™で使用されたのと同じ原則に沿って、リリース期間は7日間短縮され、2025年12月15日月曜日に開始される」

「また、CAF AFCON 2025に参加する加盟協会と、リリース期間中に大陸間大会でプレーする選手をリリースするクラブが、適切な個別の解決策を見つけるために誠意を持って二国間の話し合いを行うことが奨励されることが決定された。そのような二国間の話し合いの後も選手のリリースをめぐって紛争が続く場合、FIFAは両当事者間を仲介する際に、影響を受ける競技会の試合のタイミング、これらの競技会の段階、問題の試合における選手の歴史的および計画された関与、その他の関連要因を含む、各ケースの状況を考慮したガイドラインを適用する」