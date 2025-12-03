Getty Images
リヴァプールとマン・Uに大きな後押し！？FIFAが選手リリースルールを緩和
ヨーロッパ中のクラブは、2025年AFCONのために、12月と1月の慌ただしい冬の期間中、主力選手の何人かなしでやりくりしなければならない。サラーやエンベウモのようなスターたちは、アフリカ最大の舞台で母国を代表するために世界中を旅する際、リヴァプールとマンチェスター・Uで多くの試合を欠場することになる。選手たちは以前、遅くとも12月8日までに代表チームに合流することが求められており、年間で常に試合が詰まった時期に、一部のイングランドクラブが特に人手不足になっていた。しかし、FIFAは現在ルールを改正し、ヨーロッパ中のクラブがアフリカのスターたちにさらに1週間頼ることができるようになった。
水曜日に発表された声明で、FIFAは次のように明らかにした。
「FIFAが主要な利害関係者と行った実りある協議に続き、様々な関係者への影響を軽減するためにCAFが示した連帯の精神のおかげで、理事会局は2025年12月21日から2026年1月18日までモロッコで開催されるCAFアフリカネーションズカップ2025のための選手の義務的リリースに関する決定を下した。2022年FIFAワールドカップ™で使用されたのと同じ原則に沿って、リリース期間は7日間短縮され、2025年12月15日月曜日に開始される」
「また、CAF AFCON 2025に参加する加盟協会と、リリース期間中に大陸間大会でプレーする選手をリリースするクラブが、適切な個別の解決策を見つけるために誠意を持って二国間の話し合いを行うことが奨励されることが決定された。そのような二国間の話し合いの後も選手のリリースをめぐって紛争が続く場合、FIFAは両当事者間を仲介する際に、影響を受ける競技会の試合のタイミング、これらの競技会の段階、問題の試合における選手の歴史的および計画された関与、その他の関連要因を含む、各ケースの状況を考慮したガイドラインを適用する」
FIFAの裁定後でも、マンチェスター・ユナイテッドが1ヶ月近く失うのはエンベウモだけではない。アマド・ディアロとヌサイル・マズラウィはそれぞれコートジボワールとモロッコを代表する予定で、サンダーランドはベルトラン・トラオレ、レイニルド、シモン・アディングラ、ハビブ・ディアラを含む7人の選手が大会に参加すると予想されているため、大きな打撃を受けると見られている。マンチェスター・シティはオマル・マルムーシュとライアン・アイト・ヌーリの両者を失うが、エジプト人もアルジェリア人も今シーズン、これまでペップ・グアルディオラ監督のスターティングイレブンで特に目立っていない。トッテナムはパペ・マター・サールとイヴ・ビスマという2人のミッドフィールダーを欠くが、ガーナが予選を通過できなかったため、ウィンガーのモハメド・クドゥスのサービスは保持する。降格候補のウルブズもAFCONで5人の選手を失うと予想されているが、現在のプレミアリーグ首位のアーセナル、ロンドンのライバルであるチェルシー、リーズ・ユナイテッドはこの期間影響を受けない。一方、リヴァプールはサラーだけを失い、アルネ・スロット監督は以前、レッズが12月中旬まで苦戦しているウィンガーを保持できることを明らかにしていた。
ヨーロッパ中のクラブがAFCONに参加するアフリカの選手たちに別れを告げるまで、あと2週間足らずだ。大会はモロッコ、エジプト、アルジェリア、セネガルがトロフィーを掲げる優勝候補の一角として、エキサイティングなものになりそうだ。イギリスのファンは、大会がチャンネル4で独占放送されることが明らかになった後、すべてのアクションを追うことができ、年末年始のファンの視聴リストにさらに多くの試合が追加される。今年のボクシングデーにはプレミアリーグのアクションが期待外れなほど少なく、マンチェスター・ユナイテッドのニューカッスルとの夜の対決がその日唯一の試合だが、イギリスのサポーターはサラーのエジプトが南アフリカと対戦するのを午後3時に見ることができる。
