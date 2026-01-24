リヴァプールの大苦戦、SDはどれほど責任を負うべき？6つの重要な決断を評価：成功の裏で「すべてが間違い」だった判断も

ヒューズが正式に就任したとき、リヴァプールで最も重要な3選手、フィルジル・ファン・ダイク、モハメド・サラー、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは契約最終年を迎えようとしていた。この状況は彼のせいではないが、この問題をどう解決しようとしたかを評価することはできる。

サラーとファン・ダイクの両選手がアンフィールド残留を望んでいることは当初から明らかだったが、ベテランの域に達する2人に有利な新契約を渋ったことは理解できる。だが、舞台裏で何が起こっていたかに関わらず、交渉の進捗状況についてはより透明性を高めるべきだっただろう。情報が不足していたことにより、余計な雑音が膨れ上がったのも事実だからだ。スロットは会見で何度も、チームの象徴である2人が残留するかどうかを問われ続けた。この混乱がタイトルレースに影響しなかったのは不思議である。特にアレクサンダー＝アーノルド決断は悪影響を与える可能性もあった。

それでも最終的には、サラーとファン・ダイクとの契約延長を実現できたことは称えるべきである。この2人の契約が賢明だったかどうかは、おそらく今シーズンが終わって初めて明らかになるだろう。それでも当時、そしておそらく今も、これは間違いなく理にかなっていた。2人とも契約延長に値する十分な成果を上げ、未だ重要な選手であり続けている。また仮にサラーが夏に退団するとしても、サウジ・プロリーグからかなりの移籍金を得られるはずだ。

一方アレクサンダー＝アーノルドに関しては、ヒューズができることはほとんどなかった。レアル・マドリー加入会見で流暢なスペイン語を話している姿を見れば、ベルナベウへの移籍は随分前から決まっていたのだろう。また、フリー移籍が決定的だった選手から1000万ポンドを得られたことは、見返りとして悪くない。

結論：判断は良かったが、必要以上のドラマも生み出した