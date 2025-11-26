リヴァプールに猶予の時間は…スロット監督が解任されないために解決すべき問題

リヴァプールがイサクに時間と資金と忍耐を注ぎ込み、その投資が実り始めることを切望しているのは理解できる。しかし彼を先発起用する意味があるのは、貢献できる能力がある場合に限られる。動きの鈍いイサクが自分よりも先に先発出場することを知ったエキティケの苛立ちは、想像に難くない。もちろん、ジョー・ゴメスも土曜日の午後、同じくらい悔しい思いをしていたはずだ。

負傷に悩まされているコナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンがともに欠場するため、多才なゴメスが右サイドバックとして起用されるだろうと予想されていた。何と言っても、そうすることで、今シーズン、リヴァプールで群を抜いて最高の選手であるドミニク・ソボスライが本職の中盤でプレーできるからだ。

しかし、ハンガリー人選手は再びSBとしてのプレーを求められ、ゴメスは午後中ずっとベンチで過ごした。その結果、ゴメスの今シーズンのプレミアリーグでの出場時間は、4試合で合計43分のままとなっている。イブラヒマ・コナテの不調を考えると、これはまさに驚愕すべき事実である。

スロット監督は金曜日に「彼は今年に入って90分フル出場が2回しかないと思う。彼を長く戦力として維持したいなら、22日間で7試合出場させるのはリスクかもしれない」とフィットネスの問題をほのめかした。

確かにリスクではあるが、問題はゴメスがほとんど出場できていないことだ。その理由はなんなのか…イングランド代表選手がプレミアリーグの過酷さに耐えられなくなったのか、あるいはスロット監督が、ミスが増えているコナテよりも彼を起用する価値すら感じていないのか。コナテは土曜日の試合で、全くプレッシャーのない状況でひどいタッチでコーナーを献上し、フォレストに先制点を許した。

もちろん、コーナーを献上することが今や失点と同義であるという事実も、スロットにとって別の重大な問題だ。