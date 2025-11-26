Arne Slot sacked Liverpool GFXGOAL
リヴァプールに猶予の時間は…スロット監督が解任されないために解決すべき問題

アンフィールドからリヴァプールサポーターが流れ出したのは、主審が土曜日のノッティンガム・フォレスト戦という惨状に終止符を打つずっと前だった。残り12分でモーガン・ギブス＝ホワイトが3点目を叩き込んだ時点で、チームに挽回の余地がないことを彼らは悟っていたのだ。

昨季のプレミアリーグ優勝を果たした際、リヴァプールは度々逆転勝利や引き分けを収め、劣勢から合計23ポイントを獲得したが、今シーズンは一度も逆転に成功していない。その結果、12試合で6敗を喫し、土曜日の敗戦はこれまでで最も屈辱的なものとなった。

降格圏に位置していたフォレストが、窮地に立つ王者に快勝。終盤にはサポーターが歓喜に沸き、4点目を要求する声と「朝にはクビだぞ！」とスロット監督を嘲るチャントが交互に響いた。

もちろん解任はされなかった。スロットは水曜のPSV戦を控えた今もリヴァプールの指揮官だ——だが、あとどれほど続くだろうか？ スロット自身、ホームでフォレストに0-3で敗れたことを「非常に、非常に、非常に悪い結果」と認めた。ではクラブオーナーが動き出すには、事態がどれほど悪化すればよいのだろうか？

    イサクが問題に？

    トム・ワーナー会長も土曜日の試合を観戦しており、これまでそうではなかったとしても、状況の深刻さを痛感しているだろう。

    このアメリカ人会長は、1億2500万ポンドの移籍金で獲得したアレクサンデル・イサクが活躍することを期待してスタジアムを訪れたはずだしかし、彼が目にしたのは、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクが試合後に認めたように、チーム全体が「めちゃくちゃ」な状態だった

    イサクは痛々しいほど不甲斐なく、全く効果のないプレーで、一部のファンは、フィニッシュは無駄が多いものの、常に何かを起こせる混沌としたキャラクターであるダルウィン・ヌニェスを懐かしく思うほどだった。イサクはまったく何も提供できず、68分間の平凡なプレーの後、交代となるまでわずか14回しかボールに触れていなかった。

    もちろん、スウェーデン人ストライカーへの同情は一切ない。彼はアンフィールドに極度の体調不良で到着した代償を払っているのだ。しかし、それゆえにスロット監督が彼を先発起用した判断はなおさら不可解なものとなった。

    時間と忍耐が尽きかけている

    イサクは国際試合期間中にスウェーデン代表で少なくとも2試合出場する予定だったが、スイス戦で途中出場した後、スロベニア戦では全く起用されなかった。新監督グラハム・ポッターが、来月3月のウクライナとのW杯プレーオフ準決勝を欠場する可能性のある警告を受けるリスクを冒したくなかったためだろう。

    では、なぜ先週木曜にフランス代表で初得点を挙げた完全なコンディションのエキティケではなく、明らかに錆びついたイサクが起用されたのか？ スロット監督は試合前の会見で、リヴァプールがクラブ史上最高額で獲得した選手を急いで戦力復帰させたいがために、より出場に値するチームメイトよりも優先して出場機会を与えていると認める形で、この疑問にほぼ答えた。

    「今朝、パフォーマンススタッフと、アレックスにとって（リヴァプールにとってではなく）100%の状態にできるだけ早く戻すための最善の方法について話し合った。私は常に、個人としての彼にとって、そしてチームとしての私たちにとって、何が最善かというバランスを見つけなければならない」

    100％のイサクがこのチームにとって非常に大きなプラスになることは確かだ。しかし、彼がその状態に到達するには、試合でのフィットネスという点で、他の選手の方が彼よりも先を行っていると言えるような出場時間が必要かもしれない。スロットも「アレックスは、体調を整えれば、ニューカッスルでプレーしていた頃の彼のような選手になる。それには少し時間がかかるだろう」と認めている。

    ただし、マージーサイドでは時間と忍耐の両方が尽きつつあることを考えると、これは驚くべき発言だった。

    ゴメスの不可解な出場時間の不足

    リヴァプールがイサクに時間と資金と忍耐を注ぎ込み、その投資が実り始めることを切望しているのは理解できる。しかし彼を先発起用する意味があるのは、貢献できる能力がある場合に限られる。動きの鈍いイサクが自分よりも先に先発出場することを知ったエキティケの苛立ちは、想像に難くない。もちろん、ジョー・ゴメスも土曜日の午後、同じくらい悔しい思いをしていたはずだ。

    負傷に悩まされているコナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンがともに欠場するため、多才なゴメスが右サイドバックとして起用されるだろうと予想されていた。何と言っても、そうすることで、今シーズン、リヴァプールで群を抜いて最高の選手であるドミニク・ソボスライが本職の中盤でプレーできるからだ。

    しかし、ハンガリー人選手は再びSBとしてのプレーを求められ、ゴメスは午後中ずっとベンチで過ごした。その結果、ゴメスの今シーズンのプレミアリーグでの出場時間は、4試合で合計43分のままとなっている。イブラヒマ・コナテの不調を考えると、これはまさに驚愕すべき事実である。

    スロット監督は金曜日に「彼は今年に入って90分フル出場が2回しかないと思う。彼を長く戦力として維持したいなら、22日間で7試合出場させるのはリスクかもしれない」とフィットネスの問題をほのめかした。

    確かにリスクではあるが、問題はゴメスがほとんど出場できていないことだ。その理由はなんなのか…イングランド代表選手がプレミアリーグの過酷さに耐えられなくなったのか、あるいはスロット監督が、ミスが増えているコナテよりも彼を起用する価値すら感じていないのか。コナテは土曜日の試合で、全くプレッシャーのない状況でひどいタッチでコーナーを献上し、フォレストに先制点を許した。

    もちろん、コーナーを献上することが今や失点と同義であるという事実も、スロットにとって別の重大な問題だ。

    あまりにも多くの戦いに敗れる

    ムリージョの33分での先制点は、2週間前にマンチェスター・シティ戦でファン・ダイクが認められなかったゴールとさほど変わらなかったため論争に包まれたが、リヴァプールが自陣へのクロスに対処できない驚くべき弱点を露呈した。 実際、今シーズンセットプレーから9失点を喫しており（2024-25シーズン通算失点と並ぶ）、さらに深刻なのは誰もその原因を理解していないように見える点だ。

    統計上、ファン・ダイクは依然としてプレミアリーグで圧倒的な空中戦の強さを誇り、コナテも1試合平均ヘディング成功数（3.5回、ダン・バーン、ガブリエウ・マガリャンイスと同数）でトップ10にランクインしている。 しかし今季、フリックオンやセカンドボールへの反応が明らかに遅すぎる場面が多すぎる。コーナーキック、フリーキック、スローインを許すたびにサポーターの間で漂う不安感は、ピッチ上で見られる自信の欠如を如実に映し出している。

    「セットプレー時に緊張感が失われていると思う」と、明らかに怒りを露わにしたファン・ダイクは土曜日に語った。

    「（ムリージョの得点前の）それらはクリアしていた。全体的に、空中戦やボール争い、セカンドボールの競り合いで我々は単に良くなかった。焦りすぎだ。今は非常に、非常に困難な状況であり、ここから抜け出さねばならない」

    タイトル防衛戦はすでに終了か

    ロングボールがリヴァプールの最初のプレスを突破するために絶えず使われており、非常に効果を上げている。懸念すべきは、スロット監督が、この単純ながら極めて効果的な王者攻略法に対抗する手段をまだ見出せていないことを公に認めている点だ。早急に解決策を見出すことが絶対に必要である。

    エティハドでの敗戦後、タイトル防衛が終焉したと疑う者は今や誰もいない。 今シーズンの目標はチャンピオンズリーグにすべてがかかっている。幸いなことに、スロット監督のチームは欧州の舞台でははるかに適応しているようだ。実際、グループステージ折り返し時点で、リヴァプールは決勝トーナメント進出に十分な位置につけている。しかも、昨季よりも楽な組み合わせが期待できる！

    リヴァプールの好調なCL見通しは、国内リーグでの悲惨な成績にもかかわらずスロット監督の立場が依然としてかなり安定している主なスポーツ的理由の一つだ。もう一つは言うまでもなく、前シーズンの優勝実績である。

    お互いに助け合って、この厄介な状況から抜け出そう

    スロット監督がプレッシャーにさらされているのは否定できない。夏の移籍市場で多額の資金を投入された以上、今やこのチームは完全に彼の責任下にある。負傷者を考慮しても、そのパフォーマンスは悲惨なほどだ。さらに選手たちは単に迷っているだけでなく、不気味なほど気力を失っており、昨シーズンに見せた闘志がほとんど感じられない。

    フォレストの2点目につながるプレーでネコ・ウィリアムズがアレクシス・マクアリスターを突破した様子は、まさに憂慮すべきものだった。これは、ここ数週間、数か月、ピッチのあらゆる場所で、レッズが常に1対1の対決で劣勢に立たされている状況を象徴している。

    もちろん、スコットランドがワールドカップ出場権を獲得した後のアンディ・ロバートソンの勇敢な告白が痛切に強調しているように、私たち外部の人間は、ディオゴ・ジョタの死が彼のチームメイトたちにどれほど大きな負担となっているかを実際には全くわからない。また、リヴァプールが完全に失速する前に、ファン・ダイクは、移行期にあるだけでなく、まだ喪に服しているチームにとって、今シーズンは常に困難なシーズンになるだろうと指摘していた。

    しかし同時に、主将は、選手たちが現在、自分自身だけでなく、監督も失望させていることを認めている。モハメド・サラーなどのスター選手は、最高のパフォーマンスを発揮するのに苦労しているかもしれないが、本当に不安で、損害を与えているのは、全体的な仕事量の低下である。

    「まずは自分自身を見つめ直し、それから互いに助け合うんだ」とファン・ダイクは語った。「 この混乱から抜け出すために助け合う。現実はまさに混乱状態だ──これは紛れもない事実だ」。

    同様に疑いようのない事実として、サッカーは容赦ない結果至上主義のビジネスだ。スロット監督がチームの低迷を食い止められず、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得が危ぶまれる状況になれば、彼の立場は維持不可能となる。金銭が世界を動かすものであり、最終的な責任は常に監督が負うのだ。

    とはいえ、まだ手遅れではない。後任候補の噂はすでに流れているが、年末までに好成績と好プレーでシーズンを立て直す時間は残されている。

    しかし、組織全体の結束が絶対的に不可欠だ。土曜日のアンフィールドで見られたように、一部のサポーターはすでに信頼を失いつつある。初年度は試されるときすらあまりなかったが、今こそクラブのモットー「You'll Never Walk Alone（決して独りではない）」が必要となる。

