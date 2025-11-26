リヴァプールに猶予の時間は…スロット監督が解任されないために解決すべき問題

スロット監督がプレッシャーにさらされているのは否定できない。夏の移籍市場で多額の資金を投入された以上、今やこのチームは完全に彼の責任下にある。負傷者を考慮しても、そのパフォーマンスは悲惨なほどだ。さらに選手たちは単に迷っているだけでなく、不気味なほど気力を失っており、昨シーズンに見せた闘志がほとんど感じられない。
フォレストの2点目につながるプレーでネコ・ウィリアムズがアレクシス・マクアリスターを突破した様子は、まさに憂慮すべきものだった。これは、ここ数週間、数か月、ピッチのあらゆる場所で、レッズが常に1対1の対決で劣勢に立たされている状況を象徴している。
もちろん、スコットランドがワールドカップ出場権を獲得した後のアンディ・ロバートソンの勇敢な告白が痛切に強調しているように、私たち外部の人間は、ディオゴ・ジョタの死が彼のチームメイトたちにどれほど大きな負担となっているかを実際には全くわからない。また、リヴァプールが完全に失速する前に、ファン・ダイクは、移行期にあるだけでなく、まだ喪に服しているチームにとって、今シーズンは常に困難なシーズンになるだろうと指摘していた。
しかし同時に、主将は、選手たちが現在、自分自身だけでなく、監督も失望させていることを認めている。モハメド・サラーなどのスター選手は、最高のパフォーマンスを発揮するのに苦労しているかもしれないが、本当に不安で、損害を与えているのは、全体的な仕事量の低下である。
「まずは自分自身を見つめ直し、それから互いに助け合うんだ」とファン・ダイクは語った。「 この混乱から抜け出すために助け合う。現実はまさに混乱状態だ──これは紛れもない事実だ」。
同様に疑いようのない事実として、サッカーは容赦ない結果至上主義のビジネスだ。スロット監督がチームの低迷を食い止められず、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得が危ぶまれる状況になれば、彼の立場は維持不可能となる。金銭が世界を動かすものであり、最終的な責任は常に監督が負うのだ。
とはいえ、まだ手遅れではない。後任候補の噂はすでに流れているが、年末までに好成績と好プレーでシーズンを立て直す時間は残されている。
しかし、組織全体の結束が絶対的に不可欠だ。土曜日のアンフィールドで見られたように、一部のサポーターはすでに信頼を失いつつある。初年度は試されるときすらあまりなかったが、今こそクラブのモットー「You'll Never Walk Alone（決して独りではない）」が必要となる。