ウェストハムOBが古巣にレアルのエンドリッキ獲得を進言「彼は強靭な選手だ」
2024年、エンドリッキはレアル・マドリーの理事会から大きな期待を込めて契約された。彼はパルメイラスで輝きを放っていたためだ。イタリア人指揮官のカルロ・アンチェロッティ監督のもとでの初シーズンは37試合に出場し、7得点と1アシストを記録した。しかし今シーズン、シャビ・アロンソ監督が指揮を取り始めてから、エンドリッキはメンバー入りさえできていない。現在、彼はラ・リーガでわずか11分しか出場しておらず、輝きを取り戻すためにクラブを離れる方法を模索している。アロンソ監督は2006年生まれのこのブラジル人選手を信頼していると主張しているが、まだ彼に輝く適切な機会を与えていない。さらに、チーム内の競争は激しく、ゴンサロ・ガルシアがクラブワールドカップでの素晴らしいパフォーマンスで序列を上げ、キリアン・エンバペが最も重要な得点源として確立している。
エンドリッキがレアル・マドリーを離れると見られているが、移籍先はまだ確定していない。このような中、ウェストハムOBのハッチソン氏は『スポーツキャスティング』において、古巣に19歳の選手を獲得するよう促した。
「ああ、可能であれば、ウェストハムがエンドリッキを獲得するのは良い移籍だと思う。彼は強靭な選手だ。フィジカルを見れば分かる。彼はがっしりしていて強い。彼には時間を与える必要があるが、プレミアリーグではそれは難しいことだ。彼はイサクやウーデゴールがしたように、レアル・ソシエダに行く方が良いかもしれない。時にはラ・リーガに留まる方が良いこともあるが、毎週プレーして、体力、肺活量、脚力を鍛える。自信、ゴール、そしてメンタリティを得て、成長していくんだ」
「なぜなら、彼をウェストハムや降格争いをしているプレミアリーグのチームに連れてきたくないからだ。そこでは毎試合彼を起用する時間がない。途中で試合に負けることもあるかもしれない。こうした若手を慣れさせる時間がないんだ。だから、もし私がエンドリッキなら、ラ・リーガでの短期移籍を検討して、毎週プレーすることを試み、その後イングランドかレアル・マドリーに戻る可能性を持つようにするだろう。とはいえ、これはウェストハムにとって私が支持する移籍だ」
ウェストハムにとってエンドリッキの獲得は容易ではない。この若手選手には新しいクラブを選ぶ際に満たすべき条件があるからだ。最初の基準はリーグの重要性で、ヨーロッパのトップリーグの一つでなければならない。彼はポルトガルのトップクラブも検討するかもしれないが、彼の好みはイングランド、スペイン、フランス、イタリア、ドイツだ。さらに、クラブは大陸間大会に参加しており、国内リーグの有力な優勝候補である必要がある。最後に、エンドリッキの強みに合うよう、チームは攻撃的なマインドセットを持っている必要がある。フランスのリヨンが19歳の潜在的な移籍先として浮上しており、マンチェスター・ユナイテッドのローン獲得のアプローチを退けた。しかし、契約はまだ完了しておらず、別のクラブが加われば大きく変わる可能性がある。
ハッチソン氏がクラブにエンドリッキの名前を推薦しているが、ウェストハムはこのブラジル人選手にとって理想的な移籍先ではないかもしれない。ハマーズは現在プレミアリーグで18位に位置しており、ヨーロッパのコンペティションに参加していない。降格争いを避けるためにより良い順位を確立しようと奮闘しており、ウェストハムは確かにチームに何人かの補強が必要だ。ただ、エンドリッキを獲得することは彼らにとって最良の選択肢ではないかもしれない。ケガから復帰したエンドリッキは、今シーズンまだ先発出場を果たしていない。さらに、クラブの状況は選手が設定した条件に合致していない。
