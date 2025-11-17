ウェストハムOBが古巣にレアルのエンドリッキ獲得を進言「彼は強靭な選手だ」

エンドリッキがレアル・マドリーを離れると見られているが、移籍先はまだ確定していない。このような中、ウェストハムOBのハッチソン氏は『スポーツキャスティング』において、古巣に19歳の選手を獲得するよう促した。

「ああ、可能であれば、ウェストハムがエンドリッキを獲得するのは良い移籍だと思う。彼は強靭な選手だ。フィジカルを見れば分かる。彼はがっしりしていて強い。彼には時間を与える必要があるが、プレミアリーグではそれは難しいことだ。彼はイサクやウーデゴールがしたように、レアル・ソシエダに行く方が良いかもしれない。時にはラ・リーガに留まる方が良いこともあるが、毎週プレーして、体力、肺活量、脚力を鍛える。自信、ゴール、そしてメンタリティを得て、成長していくんだ」

「なぜなら、彼をウェストハムや降格争いをしているプレミアリーグのチームに連れてきたくないからだ。そこでは毎試合彼を起用する時間がない。途中で試合に負けることもあるかもしれない。こうした若手を慣れさせる時間がないんだ。だから、もし私がエンドリッキなら、ラ・リーガでの短期移籍を検討して、毎週プレーすることを試み、その後イングランドかレアル・マドリーに戻る可能性を持つようにするだろう。とはいえ、これはウェストハムにとって私が支持する移籍だ」