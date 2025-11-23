マン・C撃破の立役者、バーンズが代表変更の噂に言及

ハーヴィー・バーンズは、ニューカッスルがプレミアリーグ優勝候補であるマンチェスター・シティを2-1で見事に下した試合の勝利の立役者となった。後半中盤、彼はジャンルイジ・ドンナルンマをかわす見事なシュートで先制点を挙げた。

しかし、ニューカッスルのリードはわずか5分しか続かなかった。エディ・ハウ監督率いるチームがコーナーキックをクリアできなかった隙に、センターバックのルベン・ディアスがシティの同点弾を叩き込んだ。だが70分、ブルーノ・ギマランイスがクロスバーを叩いたボールをバーンズが押し込み、これが決勝点となった。

シティ戦の勝利により、ハウ監督率いるチームは今季の不安定なスタートから脱し、降格圏を4ポイント上回る位置に浮上した。実際、セント・ジェームズ・パークでは好調を維持する一方、アウェイでの成績は振るっていない。ニューカッスルは2025-26シーズンにまだアウェイでリーグ戦勝利を挙げられていない3チームの一つである。

そして土曜の夜、バーンズの代表移籍の可能性に関する話題が再び浮上した。元レスター所属の選手は、将来的にスコットランド代表でプレーする可能性があると報じられた件について、自ら否定する姿勢を示している。