Getty Images Sport
マン・C撃破の立役者、バーンズが代表変更の噂に言及
ハーヴィー・バーンズは、ニューカッスルがプレミアリーグ優勝候補であるマンチェスター・シティを2-1で見事に下した試合の勝利の立役者となった。後半中盤、彼はジャンルイジ・ドンナルンマをかわす見事なシュートで先制点を挙げた。
しかし、ニューカッスルのリードはわずか5分しか続かなかった。エディ・ハウ監督率いるチームがコーナーキックをクリアできなかった隙に、センターバックのルベン・ディアスがシティの同点弾を叩き込んだ。だが70分、ブルーノ・ギマランイスがクロスバーを叩いたボールをバーンズが押し込み、これが決勝点となった。
シティ戦の勝利により、ハウ監督率いるチームは今季の不安定なスタートから脱し、降格圏を4ポイント上回る位置に浮上した。実際、セント・ジェームズ・パークでは好調を維持する一方、アウェイでの成績は振るっていない。ニューカッスルは2025-26シーズンにまだアウェイでリーグ戦勝利を挙げられていない3チームの一つである。
そして土曜の夜、バーンズの代表移籍の可能性に関する話題が再び浮上した。元レスター所属の選手は、将来的にスコットランド代表でプレーする可能性があると報じられた件について、自ら否定する姿勢を示している。
シティ戦での2-1勝利後、『スカイスポーツ』でマイカ・リチャーズから称賛を受けたバーンズは、代表チームでの移籍の可能性について質問された。ウインガーは笑いながらヘッドホンの調子が悪いふりをして質問をかわそうとした。しかし司会のデイビッド・ジョーンズがさらに追及すると、27歳の選手はこう答えた。
「いや、聞いてくれ、今はそんなこと考えてないよ。 夏まではまだ長い道のりだ」
「クラブの調子が思わしくないから、チームのことを唯一の焦点としている。これから控える一連の試合に集中しているんだ。だから、そういう考えは全くない。今夜は仕事を完遂することだけを考えていたし、それができた」
「誰かが言ってたけど、監督にとってマンチェスター・シティ戦では初勝利だったと思うよ」
バーンズは以前、イングランドからスコットランドへの代表チーム変更の可能性について言及。これはFIFAの規則下で認められるものだ。このウインガーがスリーライオンズ（イングランド代表）で唯一出場したのは2020年、ウェールズとの親善試合で後半途中出場した時。サッカーの統括団体はバーンズの出場が非公式国際試合のみであったため、選手の変更を許可している。
今月初めに代表変更の可能性について問われたバーンズはこう語っている。
「最近その件について話したり考えたりしたことはない。以前から噂はあったし、少し前にもあれこれ話題になった。でも最近は全く出てこない」
「昨夜の勝利と突破は素晴らしかった。狂気じみた試合で、スコットランドの誰もが楽しんだはずだ。可能性が閉ざされたか？ いや、もちろんそうではない。僕はイングランド代表でプレーした経験があり、出場資格の問題が依然として存在することは承知している。だからどちらとも言えないが、その点に関して具体的な話し合いや進展はなかった」
スコットランドはデンマークを4-2で下し、2026年ワールドカップ出場権を獲得した。この結果により、1998年以来となるサッカーの祭典への出場が決まっている。
