「素晴らしい」マグワイアがキャリック監督を称賛、アーセナルに勝利したマンチェスター・ユナイテッドを「奮い立たせた」
マテウス・クーニャが決勝点を挙げ、エミレーツ・スタジアムでアーセナルを破って3-2の劇的な勝利を収めた。
ブライアン・エンベウモとパトリック・ドルグも得点を記録し、レッドデビルズはミケル・アルテタ監督率いるアーセナルに今季初のホーム敗北を喫させた。
キャリック監督はルベン・アモリム監督の後任として指揮を執って以来、6試合で6ポイントを獲得。一方アーセナルはプレミアリーグ3試合連続で勝ち点を落とし、アストン・ヴィラとマンチェスター・シティにわずか4ポイント差に迫られている。
マグワイアは試合後、『スカイスポーツ』に対して新監督を絶賛した。
「これは本当に大きな勝利だった。最初の試合、オールド・トラフォードでのダービー戦は常に気合が入るし、一発勝負の結果が出ると分かっている。だから今日はそれを裏付けなければならなかった」
「試合前にも話したが、今季絶好調の首位チームを相手に、彼らは我々に多くの課題を突きつけてくる。そんな中で終盤に逆転勝ちを収めるのは、見事なパフォーマンスだった。マイケル（キャリック）が加入して以来、彼は素晴らしい働きを見せており、新たな活力をもたらした。チームは本当に結束を強めている。 2試合とも厳しい戦いだった。多くの人が我々が勝ち点を得られないと思っていただろうが、両試合を制したのは見事だ」
しかしキャリック監督は自身の影響力を控えめに語り、「まだ10日しか経っていない。完璧ではないと分かっている。始まったばかりだ。良い出発点ではあるが、さらに積み重ねていく必要がある。今後数週間でそれを試みるつもりだ」と付け加えた。
クーニャはキャリック監督がクラブにもたらした影響について語った。
『BBC』の『マッチ・オブ・ザ・デイ』でクーニャは「彼はこの気持ちを知っている。何年もここでプレーしてきたのだから。 マンチェスターへの思い、ユナイテッドへの思いを理解している。サポーターが求める感情も知っている。彼は一瞬一瞬を我々に示そうとし、時には『敵は我々全員だ』と語りかけて理解を促した。だからこそ結束が深まったのだと思う」
「我々はチームとして精神力と強さを見せた。ここに来る意味は分かっている。正直言って、彼らは今世界で最高のチームだ。アーセナルはミケル（アルテタ）と長年共に戦ってきた。彼の戦術も思考も全て理解している。だからこそここでの戦いがどれほど厳しいかも分かっている。だが我々はユナイテッドだ。全ての行動は勝利のためだ」
キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドは、次節プレミアリーグでフラムとの対戦をホームで控えている。
アーセナルとシティを破って指揮官としてのデビューを飾ったキャリック監督は、マルコ・シルバ監督率いるフラム戦で3連勝を達成し、ユナイテッドのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性を高めたいところだ。
