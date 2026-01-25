「素晴らしい」マグワイアがキャリック監督を称賛、アーセナルに勝利したマンチェスター・ユナイテッドを「奮い立たせた」

マグワイアは試合後、『スカイスポーツ』に対して新監督を絶賛した。

「これは本当に大きな勝利だった。最初の試合、オールド・トラフォードでのダービー戦は常に気合が入るし、一発勝負の結果が出ると分かっている。だから今日はそれを裏付けなければならなかった」

「試合前にも話したが、今季絶好調の首位チームを相手に、彼らは我々に多くの課題を突きつけてくる。そんな中で終盤に逆転勝ちを収めるのは、見事なパフォーマンスだった。マイケル（キャリック）が加入して以来、彼は素晴らしい働きを見せており、新たな活力をもたらした。チームは本当に結束を強めている。 2試合とも厳しい戦いだった。多くの人が我々が勝ち点を得られないと思っていただろうが、両試合を制したのは見事だ」

しかしキャリック監督は自身の影響力を控えめに語り、「まだ10日しか経っていない。完璧ではないと分かっている。始まったばかりだ。良い出発点ではあるが、さらに積み重ねていく必要がある。今後数週間でそれを試みるつもりだ」と付け加えた。