PSGがケインを恐れるのは当然だ。元トッテナムFWは今シーズン、全大会通算15試合で22得点を挙げるキャリア最高の状態にあり、2026年バロンドールの最有力候補として台頭している。

ケインの最新の見事な活躍は、先週水曜日のDFBポカール2回戦で、バイエルンがケルンに4-1で楽勝した試合で見られた。彼は見事なターンとフィニッシュでこの日の2点目を決め、さらに60分を過ぎたところでヨズア・キミッヒのコーナーキックをヘディングで合わせて2点目を追加した。 バイエルンがここ数週間で圧倒的な強さを見せている主因の一つは、ケインが地上でも空中でもわずかなチャンスを確実に決める冷酷さにある。PSGがこの勢いを止めるには、彼を封じ込める必要があるだろう。

コンパニの指導のもと、ケインは世界最高峰のセンターフォワードへと成長したが、そのチャンスメイキング能力はムシアラの不在を補う上で決定的だ。熟成するワインのように年を重ねる32歳の彼は、ペナルティエリア内での活躍だけでなく、常に攻撃の組み立てに関与し、卓越した技術で試合の流れを支配する。

ジャクソンの加入により、バイエルンはケインを10番として起用する選択肢も得た。先月のドルトムント戦でのクラシカー勝利ではこの戦術が見事に機能した。ケインは自身の急成長についてコンパニに「全面的な称賛」を捧げ、「彼は僕の新たなレベルを引き出してくれた。戦術面だけでなく人間としても素晴らしい指導者だ」と語った。

バイエルンはケインの強みを最大限に引き出す体制が整っており、コンパニは彼のモチベーションを維持する方法を熟知している。そして昨季とは異なり、ケインは今やチームの成功をほぼ独力で背負うのではなく、完全に機能する組織の一員として結果を出している。

「彼はチーム内での自身の役割、そしてチームメイトとの関係性を理解した。その結果、得点だけでなく、他の選手を巻き込む方法でも質の高さを示している」とコンパニはドルトムント戦前に語った。

「この状態を維持してほしいが、仮に一時的に調子を落としても、彼に追加のプレッシャーはかからない。他の選手がカバーする。我々はチーム全体を深く信頼している」