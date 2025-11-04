ヴィルツはジャマル・ムシアラの理想的な短期代役かつ長期パートナーと見られていた。ムシアラはクラブワールドカップで骨折し、少なくとも年末まで離脱していた。しかし元レヴァークーゼンの英雄は、プレミアリーグ王者リヴァプールへの移籍を選択。これはバイエルンが欧州のエリートクラブとしての地位を低下させている証拠と見なされた。
この説にさらに重みを加えたのが、8月30日のアウクスブルク戦でバイエルンが3点リードをほぼ吹き飛ばし、辛うじて3-2の勝利を収めたことだ。コンパニ監督にはブンデスリーガ優勝を守るだけの戦力は揃っているが、チャンピオンズリーグでの本格的な挑戦を指揮するには不十分だという見方がほとんどだった。
しかしわずか65日後の今、バイエルンはすべての予想を覆している。2025-26シーズンの開幕15試合で無敗記録を継続中——欧州5大リーグ史上前例のない快挙だ。 バイエルンは、33得点（わずか）4失点で、すでにブンデスリーガ首位を5ポイント差でリードしており、チャンピオンズリーグでは、第1節でチェルシーを3-1で下し、パフォスを5-1、クルブ・ブルッヘを4-0で撃破し、2位につけている。
欧州王者のパリ・サンジェルマンは、最初の3試合で得失点差でわずかに上回り、首位に立っているが、バイエルンは火曜日にパルク・デ・プランスを訪れ、ルイス・エンリケ監督率いるチームと対戦する際に、その意気込みを大々的にアピールするチャンスがある。
16連勝を達成すれば、バイエルンは優勝の最有力候補としてみられるだろう。コンパニは、一夜にしてバイエルンを変貌させたようだ。もし彼らが最新の目標を達成すれば、アリアンツ・アレーナの新鋭チームを、どの大会でも止めることは不可能になるかもしれない。