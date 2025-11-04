How Bayern became Europe's best.jpgGetty/GOAL
James Westwood
Kyoya Saito

欧州王者対欧州最強チーム？ケインとコンパニがバイエルンをPSGのCL王座最大の脅威に育てた経緯

バイエルン・ミュンヘンが9月を迎える際の雰囲気は、決して楽観的なものではなかった。ヴァンサン・コンパニは主要な移籍ターゲットであるフロリアン・ヴィルツとニック・ヴォルテマーデの獲得に失敗し、DFBポカール1回戦で3部リーグのヴェーエン・ヴィースバーデンに大いに脅かされた。ハリー・ケインのロスタイム決勝弾が最終的にバイエルンの面目を保ったのである。

ヴィルツはジャマル・ムシアラの理想的な短期代役かつ長期パートナーと見られていた。ムシアラはクラブワールドカップで骨折し、少なくとも年末まで離脱していた。しかし元レヴァークーゼンの英雄は、プレミアリーグ王者リヴァプールへの移籍を選択。これはバイエルンが欧州のエリートクラブとしての地位を低下させている証拠と見なされた。

この説にさらに重みを加えたのが、8月30日のアウクスブルク戦でバイエルンが3点リードをほぼ吹き飛ばし、辛うじて3-2の勝利を収めたことだ。コンパニ監督にはブンデスリーガ優勝を守るだけの戦力は揃っているが、チャンピオンズリーグでの本格的な挑戦を指揮するには不十分だという見方がほとんどだった。

しかしわずか65日後の今、バイエルンはすべての予想を覆している。2025-26シーズンの開幕15試合で無敗記録を継続中——欧州5大リーグ史上前例のない快挙だ。 バイエルンは、33得点（わずか）4失点で、すでにブンデスリーガ首位を5ポイント差でリードしており、チャンピオンズリーグでは、第1節でチェルシーを3-1で下し、パフォスを5-1、クルブ・ブルッヘを4-0で撃破し、2位につけている。

欧州王者のパリ・サンジェルマンは、最初の3試合で得失点差でわずかに上回り、首位に立っているが、バイエルンは火曜日にパルク・デ・プランスを訪れ、ルイス・エンリケ監督率いるチームと対戦する際に、その意気込みを大々的にアピールするチャンスがある。

16連勝を達成すれば、バイエルンは優勝の最有力候補としてみられるだろう。コンパニは、一夜にしてバイエルンを変貌させたようだ。もし彼らが最新の目標を達成すれば、アリアンツ・アレーナの新鋭チームを、どの大会でも止めることは不可能になるかもしれない。

  • bayern(C)Getty Images

    「ヨーロッパ最強のチーム」

    土曜日の試合でレヴァークーゼンはバイエルンに3-0で敗れ、カスパー・ヒュルムンド監督率いるチームはあらゆる面で完全に圧倒された。セルジュ・ニャブリが25分に独走で先制点を挙げ、直後にニコラス・ジャクソンが素晴らしいヘディングで追加点を奪った。チェルシーからレンタル移籍したジャクソンにとって、これはブンデスリーガ初得点となった。

    ロイク・バデのオウンゴールで前半終了時点で3点差に広げたバイエルン。コンパニ監督が前半戦に主力3選手（ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリーセ）を温存した采配は見事に功を奏した。後半早々に全員投入された彼らは、8月23日以来リーグ戦無敗を誇っていたレヴァークーゼンを相手に、バイエルンの楽勝を後押しした。

    この結果、レヴァークーゼンの2シーズンにわたるアウェイ無敗記録も途絶えた。アレイクス・ガルシアは確信を持って「バイエルンは現在、欧州最強のチームだ」と、語った。

    ヒュルムンド監督も同様に称賛を惜しまなかった。

    「バイエルンが絶対的なトップチームであることを認めねばならない。彼らは我々のミスを即座に罰した。我々のパフォーマンスには満足していないし、改善すべき点は多いが、全体的にバイエルンは圧倒的に強かった。その事実を受け入れる必要がある」

    現時点でバイエルンはどの相手も手も足も出ないほど強大に感じられる。そしてコンパニ監督の大胆な選手起用により、ブンデスリーガ首位のチームは史上最大の獲物を手中に収めようとしている。

    「この瞬間から、チームの可能性に対する自信がさらに深まった。ハリーがプレーすれば明らかに強くなるが、パリ戦では最高のコンディションのハリーを迎えられる」とベルギー人監督は試合後の記者会見で語った。

    「今日は他の選手たちの出番だと感じた。これで体調面の懸念なく臨める。火曜日の試合は欧州最高レベルの強度になるだろう」

  • Harry KaneGetty

    キング・ケイン

    PSGがケインを恐れるのは当然だ。元トッテナムFWは今シーズン、全大会通算15試合で22得点を挙げるキャリア最高の状態にあり、2026年バロンドールの最有力候補として台頭している。

    ケインの最新の見事な活躍は、先週水曜日のDFBポカール2回戦で、バイエルンがケルンに4-1で楽勝した試合で見られた。彼は見事なターンとフィニッシュでこの日の2点目を決め、さらに60分を過ぎたところでヨズア・キミッヒのコーナーキックをヘディングで合わせて2点目を追加した。 バイエルンがここ数週間で圧倒的な強さを見せている主因の一つは、ケインが地上でも空中でもわずかなチャンスを確実に決める冷酷さにある。PSGがこの勢いを止めるには、彼を封じ込める必要があるだろう。

    コンパニの指導のもと、ケインは世界最高峰のセンターフォワードへと成長したが、そのチャンスメイキング能力はムシアラの不在を補う上で決定的だ。熟成するワインのように年を重ねる32歳の彼は、ペナルティエリア内での活躍だけでなく、常に攻撃の組み立てに関与し、卓越した技術で試合の流れを支配する。

    ジャクソンの加入により、バイエルンはケインを10番として起用する選択肢も得た。先月のドルトムント戦でのクラシカー勝利ではこの戦術が見事に機能した。ケインは自身の急成長についてコンパニに「全面的な称賛」を捧げ、「彼は僕の新たなレベルを引き出してくれた。戦術面だけでなく人間としても素晴らしい指導者だ」と語った。

    バイエルンはケインの強みを最大限に引き出す体制が整っており、コンパニは彼のモチベーションを維持する方法を熟知している。そして昨季とは異なり、ケインは今やチームの成功をほぼ独力で背負うのではなく、完全に機能する組織の一員として結果を出している。

    「彼はチーム内での自身の役割、そしてチームメイトとの関係性を理解した。その結果、得点だけでなく、他の選手を巻き込む方法でも質の高さを示している」とコンパニはドルトムント戦前に語った。

    「この状態を維持してほしいが、仮に一時的に調子を落としても、彼に追加のプレッシャーはかからない。他の選手がカバーする。我々はチーム全体を深く信頼している」

  • Luis Diaz Bayern 2025Getty Images

    致命的なディアス

    しかし、今シーズンバイエルンの主役の座をケインと最も激しく争っている選手が一人いる。ディアスは夏の移籍市場でリヴァプールから7500万ユーロで加入し、ケインとリュカ・エルナンデスに次ぐクラブ史上3番目の高額選手となったが、この移籍はミュンヘンでさほど大きな話題にはならなかった。

    アルネ・スロット監督率いるリヴァプールでは不要と見なされていたディアス。当時、アスレティック・クラブのニコ・ウィリアムスがバイエルンの第一候補と報じられていた。ディトマー・ハマン氏は「リヴァプールはコロンビア人選手の高額移籍金に笑っている」とまで発言したが、移籍後はリヴァプールサポーターよりもバイエルンファンの方がずっと笑顔が多かった。

    2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝を争ったリヴァプールにおいて、ディアスほど過小評価されていた選手はおそらくいなかった。彼は合計18得点に関与し、モハメド・サラーに次ぐチーム2位の貢献度を示した。左サイドとセンターフォワードの役割を自在に行き来する能力は、シーズン終盤の勝負どころで極めて重要となった。

    ディアスはバイエルンでもその好調を途切れさせることなく、15試合で8得点を挙げ、さらに5アシストを記録した。コンパニ監督はディアスとオリーセに試合を主導する自由を与え、前者はシュート数34本でブンデスリーガ首位、後者は29本で2位につけている。

    バイエルンは前シーズン、攻撃の流動性に課題を抱えていたが、ディアスは強烈な推進力と質の高さで攻撃陣を完成させた。彼はカウンター時の混乱を巧みに生み出す達人であり、チームのプレスを牽引。ピッチの高い位置でボールを奪い返す彼の奮闘が、チームのチャンスの多くを生み出している。

    ケインはディアスとの間に「瞬時に繋がりを感じた」と語っており、その絆は二人のコンビネーションに如実に表れている。この連携の対応策に欧州のどのチームもいまだ答えを見出せていない。7500万ユーロという移籍金は今や割安に映り、ディアスはようやく正当な評価を得つつある。

  • Lennart KarlGetty Images

    「幻想的な」カールの出現

    コンパニはバイエルンのアカデミーの逸材レナート・カールに賭けたリスクも見事に報われた。17歳の彼は2月時点ではまだU-19でプレーしていたが、コンパニはその後彼の成長を加速させた。まずバイエルンのクラブワールドカップメンバーに招集し、今シーズンにはトップチームの一員として起用したのだ。

    カールは現在、トップチームで13試合出場（うち先発4試合）を記録し、驚異的な活躍を見せている。右ウイングや10番ポジションをこなすこのドイツの若き天才は、年齢を超えた成熟度と自信を持ってプレーする。素早く機敏なフォワードで、低い重心でのドリブルが得意であり、半身でボールを受ける技術に秀でている。

    左足が魔法の杖のようだと評されるカールは、アリエン・ロッベンとの比較もされる。クラブ初ゴールでは、ブルッヘのディフェンダー3人を幻のように抜き去り、ゴール上隅に突き刺す止めようのないシュートを放った。まさにバイエルンのレジェンドを彷彿とさせる一撃だった。

    この驚異的なゴールでカールはバイエルン史上最年少のチャンピオンズリーグ得点者となり、3日後にはボルシアMG戦で切り込んで放ったまたもや見事なシュートでブンデスリーガ初得点を記録した。

    「彼は素晴らしい選手だ。ドリブルを恐れない。ただひたすら努力を続ければ、輝かしい未来が待っている」とケインは才能豊かな新チームメイトを評した。

    コンパニ監督はカールの出場時間を慎重に管理しているが、彼は今やバイエルンにとって確かな切り札となった。少なくとも、この若き選手の多才さは負傷者や出場停止選手の穴埋めとして有用であり、最良のシナリオでは、シーズンが進むにつれて決定的なインパクトプレーヤーとなる可能性を秘めている。

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    戦術的な調整

    バイエルンは欧州5大リーグで断トツの得点王であり、その背景にはコンパニの巧妙な戦術調整が大きく寄与している。バーンリー時代の指揮官は就任初年度にボール支配と試合コントロールを重視したが、現在のバイエルンは縦パスと爆発的なカウンター攻撃を軸とする直線的なチームへと変貌を遂げた。

    また、特にリードを奪った後は、相手を前線に誘い出し背後スペースを広げるため、頻繁に中盤ブロックまで下がる。ボールを奪い返した瞬間に鋭く素早く反撃する狙いで、その効果は絶大だ。

    コンパニはサイドバックに積極的に攻撃参加を促すため、最大6人の選手で守備ラインをオーバーロードする攻撃を展開する。攻撃的でハイエネルギーなこの戦術は、バイエルン自身がカウンターに弱くなると思われがちだが、実際にはそうならない。ボールを失った際、多くの選手が密集しているため、バイエルンは素早く相手をプレスしミスを誘発するのだ。

    「彼は、やや慢心していたチームに自らの飢えをもたらした」と、カップ戦で対戦したケルンのルーカス・クヴァスニオク監督は「巨体で本物の熊」コンパニについて語った。

    「彼はバイエルンのボールに対する働きに明確なアイデンティティを植え付けた——妥協の余地はない。選手たちは、この方法で相手を食い尽くせると理解しているため、完全にコミットしている。彼らは文字通り、相手から空気を絞り出すのだ」

    ヨナタン・ター、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチといったディフェンダーはスピードに恵まれていないが、バイエルンのプレスを突破できるチームが極めて少ないため、彼らが露呈することは稀だ。仮に突破されたとしても、バイエルンが集団で必死に固い陣形に戻ろうとするため、チャンスの窓はごくわずかしかない。

    興味深いことに、守備時にはケインではなくニャブリが前線に残るようになった。これも素早いボール奪取に大きく貢献している。コンパニはチームをしなやかな蛇から巻き上がったバネへと変貌させ、その進化はまさに圧巻だ。

    「今のバイエルンに勝つのは事実上不可能だ」とクヴァスニオクは付け加えた。「それが真実だ。彼らは単純に信じられないほど優れている。これほど多くの投資を惜しまないトップチームは稀だ。彼らは3冠獲得への揺るぎない意志を持っている」。

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    手に入るもの？

    PSGはバイエルンにとってこれまでで最も厳しい試練となるだろう。バイエルンはクラブワールドカップ準々決勝でPSGに0-2で敗れているが、火曜日の試合には確固たる自信を持って臨むべきだ。 ルイス・エンリケ監督率いるチームはチャンピオンズリーグで再び圧倒的な強さを見せ、アタランタとレヴァークーゼンを粉砕した試合の合間に、バルセロナでの恐ろしいほど印象的な勝利を挟んでいる。しかしフランス1部ではマルセイユ、ロリアン、ストラスブール、リールが勝ち点を奪っている。

    負傷者もバイエルンに有利に働く可能性がある。バロンドール受賞者のウスマン・デンベレは出場が危ぶまれ、デジレ・ドゥエは左太もも肉離れで当分の間離脱が確定している。 PSGの守備陣にも大きな穴が開く。イリヤ・ザバルニーがレヴァークーゼン戦で受けたレッドカードによる1試合の出場停止処分を受けるためだ。マルキーニョスも復帰したばかりであり、ケイン、ディアス、オリーセが全開で機能するバイエルンには、このフランス強豪を圧倒する手段が揃っている。

    引き分けでも両チームとも決勝トーナメント進出に有利な立場となるが、コンパニ監督は「ロックンロール」スタイルを貫きつつ、勝利に向け「全力を尽くす」と宣言した。この姿勢こそが、選手とサポーターの絶大な信頼を勝ち得た理由だ。

    「コンパニはまさに宝くじに当たったようなものだ」と、ローター・マテウス氏は10月に元バーンリー監督が2年契約延長を結んだ後、『スカイ・ドイツ』に語った。

    「コンパニは再び選手たちを意思決定に巻き込み、明確で率直なスピーチで信頼を築いた。4～5年にわたる不安定な時期を経てFCバイエルンを再構築し、クラブが長年欠いていた多くの要素をもたらした」

    コンパニ率いる不屈のチームがパルク・デ・プランスを沈黙させれば、この評価は万人の賛同を得るだろう。そしてバイエルンは、7度目のチャンピオンズリーグ制覇という夢を本格的に追い始めることができるのだ。

