マン・UのOBがケインのユニークな才能を解説「彼がどうやって得点したのか分からない」
ケインはフィットネスが許せば、スリーライオンズのキャプテンとして来年のW杯に臨むだろう。ケインは母国にとって象徴的な存在であり、112試合で78ゴールという歴史的な得点記録を積み上げている。彼はまた、ピーター・シルトンの歴代最多出場記録を破るまであと14試合というところまで来ている。
その記録は遠くない将来に更新されると予想されており、多くの人がケインは今やイングランドのGOATと見なされるべきだと示唆している。もし彼がスリーライオンズで主要なトロフィーを獲得し、60年間の苦しみに終止符を打つことができれば、その地位を享受していることに異議を唱えるのは難しいだろう。
イングランドは来夏、キャプテンに大きく依存することになる。W杯予選で8ゴールを決めた彼を見た後では、世界の栄光への新たな挑戦が始まる際に、彼がフィットして好調であることが不可欠だろう。
イングランドがケインなしでワールドカップに優勝できるかと問われた、元マンチェスター・ユナイテッドおよびスリーライオンズのディフェンダーであるブラウン氏は、『BetWrightカジノ』との提携で『GOAL』に答えた。
「非常に困難だろう。ハリー・ケインは、どこにいるべきかを知っているので、とても優れている。『もう若くはないけれど』という意味で、（クリスティアーノ・）ロナウドと同じだ。私はハリー・ケインを何度かマークした。サンダーランドでのことだ。正直なところ、試合のほとんどの間、絶対に大丈夫だと思うんだ。本当に奇妙に聞こえるが、多くの人に聞いてみてほしい。どちらと対戦したいか、あちこち走り回ろうとする本当に速い若い選手で、コーナーに行ったり800回もステップオーバーをしたりする選手か、それともハリー・ケインか？奇妙なことに、ハリー・ケインと思うかもしれない。しかし問題は、ハリー・ケインはその日ゴールを決めて去っていくということだ。どうやって？わからないが、彼は賢く、何をすべきか、どこにいるべきかを知っているので得点するんだろう」
「彼はあちこち走り回っているか？いや、彼は一度もそんなことをしたことがないと思う。彼がボックス内に入り、あなたが一瞬目を離すと、彼は適切な場所にいて得点する。時々家に帰って『今日彼がどうやって得点したのか分からない』と思うことがある。説明するのは難しい。それができる選手がいる。『それほど疲れていない、あちこち走り回っていない、必要なときに仕事をし、ボールをキープし、ターンし、そして突然得点している!』という感じだ。彼は間違いなくそのスカッドに必要な選手だ、100パーセントね。今ではその経験もあり、ドイツでもやっている。彼なしで得点しないとは言わないが、私にとって彼は100パーセント先発であり、キャプテンだ」
ケインの元トッテナムのチームメイトであるフレイザー・キャンベル氏は、最近同じ質問をされた際に『GOAL』に次のように答えた。
「難しい問題だ。[オリー]・ワトキンスがいるが、彼は質の高い選手だけど、まだハリー・ケインと同じレベルにはない。問題になるだろう。私たちには多くの優れた技術的な10番の選手がいて、偽9番のようにピッチの高い位置でプレーできる可能性がある。[マーカス]・ラッシュフォードは以前にナンバー9でプレーしたことがあり、今シーズンは好調だ。私たちにとって大きな損失になるが、どうにか対処しなければならない。おそらく来年の初めには、彼を綿で包んでバイエルンであまりプレーしないように言うべきかもしれないね!」
それが最良の解決策かもしれない。ケインは今シーズン、バイエルンで100ゴールを超える勢いだ。昨シーズンにはドイツでトロフィーの獲得記録を破り、ブンデスリーガのタイトルホルダーとなった。
彼は今、クラブと母国でさらなるメダルを追い求めており、イングランドは12月5日にワシントンDCのケネディセンターで行われる抽選で、2026年ワールドカップのグループステージの対戦相手を知ることになる。
