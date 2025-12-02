マン・UのOBがケインのユニークな才能を解説「彼がどうやって得点したのか分からない」

イングランドがケインなしでワールドカップに優勝できるかと問われた、元マンチェスター・ユナイテッドおよびスリーライオンズのディフェンダーであるブラウン氏は、『BetWrightカジノ』との提携で『GOAL』に答えた。

「非常に困難だろう。ハリー・ケインは、どこにいるべきかを知っているので、とても優れている。『もう若くはないけれど』という意味で、（クリスティアーノ・）ロナウドと同じだ。私はハリー・ケインを何度かマークした。サンダーランドでのことだ。正直なところ、試合のほとんどの間、絶対に大丈夫だと思うんだ。本当に奇妙に聞こえるが、多くの人に聞いてみてほしい。どちらと対戦したいか、あちこち走り回ろうとする本当に速い若い選手で、コーナーに行ったり800回もステップオーバーをしたりする選手か、それともハリー・ケインか？奇妙なことに、ハリー・ケインと思うかもしれない。しかし問題は、ハリー・ケインはその日ゴールを決めて去っていくということだ。どうやって？わからないが、彼は賢く、何をすべきか、どこにいるべきかを知っているので得点するんだろう」

「彼はあちこち走り回っているか？いや、彼は一度もそんなことをしたことがないと思う。彼がボックス内に入り、あなたが一瞬目を離すと、彼は適切な場所にいて得点する。時々家に帰って『今日彼がどうやって得点したのか分からない』と思うことがある。説明するのは難しい。それができる選手がいる。『それほど疲れていない、あちこち走り回っていない、必要なときに仕事をし、ボールをキープし、ターンし、そして突然得点している!』という感じだ。彼は間違いなくそのスカッドに必要な選手だ、100パーセントね。今ではその経験もあり、ドイツでもやっている。彼なしで得点しないとは言わないが、私にとって彼は100パーセント先発であり、キャプテンだ」

Getty Images