ケインorレヴァンドフスキ？バイエルンOBの選択は「できれば2人とも選びたいが…」

バイエルンでブンデスリーガ2度優勝を達成し、1999年のチャンピオンズリーグ決勝マンチェスター・ユナイテッド戦でも得点を奪ったバスラー氏。ケインとレヴァンドフスキについては、こうも語っている。

「ハリー・ケインとロベルト・レヴァンドフスキはいくつかの点で似ている。彼らはめったにケガをせず、常に得点を奪っているね。ケインはよりチームプレイヤーだ。レヴァンドフスキは、時に利己的になることもある」

「ケインのプレーを見ていると、彼は中盤まで戻ってボールをうまく配給していることがわかる。守備にも参加するし、ビルドアップにも深く関わっている。チームへの貢献で言えば、レヴァンドフスキよりも上かもしれないね」

「退団してほしくないし、彼自身もこのクラブで何を得ているか理解していると思う。今はある程度の年齢にも達したし、移籍を望んでいるかはわからない。バイエルンでは快適に過ごしているし、キャリアを終えるまで残ってほしいね」