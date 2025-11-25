Getty Images Sport
ケインがコンパニのおかげでこれまで以上にサッカーを楽しんでいると強調「無駄がない」
バイエルン・ミュンヘンのバイエルン州での輝き
ケインのバイエルンでの時間は素晴らしいものだった。驚異的な個人パフォーマンスと記録破りの得点によって特徴づけられていると言っていいだろう。デビューシーズンの2023-24年、ケインは例外的な活躍を見せ、ブンデスリーガで36ゴールを決めてヨーロッパ・ゴールデンシューを獲得。ブンデスリーガ初年度での最多得点記録を更新した。彼の全体的なフォームは、そのシーズンの全ての公式戦において45試合44ゴールという成績をもたらした。
その成功を基盤に、次のシーズンでは遂にキャリア初のメジャータイトルとなるブンデスリーガ優勝を勝ち取り、長年待ち望んでいた瞬間が彼の「タイトル無冠」という物語に終止符を打った。そして、彼は同シーズンにブンデスリーガ最優秀選手にも選ばれた。ケインはドイツでシームレスに適応し、世界最高のストライカーの一人としての価値を証明。彼の移籍を大成功であると確固たるものにした。
そんな中、ケイン自身は、自分が素晴らしいプレーをできている理由の一端はコンパニ監督にあると考えているようだ。
ケインは『デイリー・メール』のインタビューで自身の見解を口にした。
「彼(コンパニ)には無駄がない。多くのサッカー選手、そして一般的に人々はそれを高く評価する。今が僕のサッカー人生で最も楽しんでいる時だと思う。より多く試合に関与しているからだ。彼は間違いなく僕を向上させてくれた。タックルをすること、チームを助けること、シュートをブロックすることが大好きだ。僕はゴールで判断されるだろうが、今シーズンは人々が僕がする他のことも評価してくれていると思う」
「僕らのプレースタイル、マンツーマンで、明らかに僕にそれをさせている。トッテナムでは、(アントニオ)コンテの下で走った！あれはかなり厳しい時期で、厳しいプレシーズンだった！ボールを持っている時も持っていない時も、以前の年よりもはるかに試合に影響を与えていると感じている」
ケインは最近数ヶ月、バルセロナへの移籍が噂されている。バイエルンとの現契約の終了が近づく中、ついに憶測に言及した。
「誰とも接触していないし、誰も僕に連絡してきていない。現在の状況にとても満足している。バイエルンとの状況についてまだ話し合っていないけれどもね。急ぐ必要はない。ミュンヘンでとても幸せだ。それは僕のプレーの仕方に表れている。もし接触があれば、その時に考える。でも新シーズンのことはまだ考えていない。まずは夏のワールドカップだ。そして今シーズン後に何かが変わる可能性は極めて低い」
そしてバイエルンファンは話し合いがないことを心配すべきかと尋ねられると、「そうは思わない」と答えた。
バイエルンは水曜日の夜、エミレーツでアーセナルと対戦する。両チームは今シーズンのチャンピオンズリーグで最初の4試合すべてに勝利し、完璧な成績で試合に臨む。勝者はリーグフェーズテーブルの首位で圧倒的なリードを取る機会を得る。アーセナルは大会最高の守備を誇り、これまで1ゴールも失っていない。しかし、彼らはケインを中心とするバイエルンの強力な攻撃から大きな試練を受けるだろう。ケインはアーセナル相手に優れた得点記録を持っている(21試合15ゴール)。バイエルンは国内戦で6-2の勝利を収めた後、絶好調を維持している。歴史的には若干バイエルンが有利だが、現在のアーセナルは異なる、精神的により強靭な挑戦相手と見られているからだ。両チームとも怪我が要因となっており、アーセナルはヴィクトル・ギェケレシュやカイ・ハヴァーツといった主力選手を欠き、バイエルンはルイス・ディアスが出場停止、ジャマル・ムシアラが負傷で欠場する。この対戦は、2つのヨーロッパの強豪が覇権を争う、エキサイティングで高得点が期待される試合となることを約束している。
