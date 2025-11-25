ケインがコンパニのおかげでこれまで以上にサッカーを楽しんでいると強調「無駄がない」

ケインのバイエルンでの時間は素晴らしいものだった。驚異的な個人パフォーマンスと記録破りの得点によって特徴づけられていると言っていいだろう。デビューシーズンの2023-24年、ケインは例外的な活躍を見せ、ブンデスリーガで36ゴールを決めてヨーロッパ・ゴールデンシューを獲得。ブンデスリーガ初年度での最多得点記録を更新した。彼の全体的なフォームは、そのシーズンの全ての公式戦において45試合44ゴールという成績をもたらした。

その成功を基盤に、次のシーズンでは遂にキャリア初のメジャータイトルとなるブンデスリーガ優勝を勝ち取り、長年待ち望んでいた瞬間が彼の「タイトル無冠」という物語に終止符を打った。そして、彼は同シーズンにブンデスリーガ最優秀選手にも選ばれた。ケインはドイツでシームレスに適応し、世界最高のストライカーの一人としての価値を証明。彼の移籍を大成功であると確固たるものにした。

そんな中、ケイン自身は、自分が素晴らしいプレーをできている理由の一端はコンパニ監督にあると考えているようだ。