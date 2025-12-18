ドイツ代表のレジェンドがバイエルンのカールを絶賛「可能性は無限大」

彼はかなりの話題を呼んでおり、元バイエルンのハマン氏は『JeffBet』でカールを称賛した。

「レナート・カールは誰がアイドルかと尋ねられ、リオネル・メッシだと答えた。それに驚きはないと思う。メッシは低い重心とドリブルの仕方で過去15年間、世界のサッカーを支配してきた。カールは非常に似た方法でドリブルしており、彼のプレーを見ると他にも多くの類似点がある。カールはバイエルンで約20試合をプレーし、素晴らしいパフォーマンスを見せているが、15年間サッカーを支配してきた選手と比較したくはない。しかし、プレースタイルは非常に似ている」

「彼は現在、ドイツで全ての見出しを飾っており、攻撃を引っ張っている。人々はケインが今、カールの影にいると言っている。アーセナル戦を見てください。得点したのはカールで、攻撃で最も効率的な選手だった。彼は今、外せない存在だ。もし明日チャンピオンズリーグの準決勝や決勝があれば、カールが出場し、ジャマル・ムシアラはチームに戻る道を見つけなければならないだろう。ポジティブな点は、ムシアラが怪我から急いで戻る必要がないことだ。カールと交代するには非常に良いパフォーマンスを見せなければならないだろう」