ドイツ代表のレジェンドがバイエルンのカールを絶賛「可能性は無限大」
バイエルンの期待の星カールは、2025年クラブワールドカップでバイエルンのデビューを飾り、オークランド・シティとの10-0の圧勝した試合で出場した。彼はプレシーズンで活躍を続け、クラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグの対戦で公式戦初ゴールを記録し、ヨーロッパのエリート大会でバイエルンのために得点した最年少選手となった。このゴールはジャマル・ムシアラの記録を更新した。
その3日後、カールはボルシア・メンヒェングラートバッハとのブンデスリーガの試合でゴールを決めた。彼はまた、同じ試合でバイエルンのためにゴールとアシストを記録した最年少選手にもなった。
また、カールはレアル・マドリーのキリアン・エンバペが持っていたチャンピオンズリーグの3試合連続で得点した最年少選手記録も更新している。
彼はかなりの話題を呼んでおり、元バイエルンのハマン氏は『JeffBet』でカールを称賛した。
「レナート・カールは誰がアイドルかと尋ねられ、リオネル・メッシだと答えた。それに驚きはないと思う。メッシは低い重心とドリブルの仕方で過去15年間、世界のサッカーを支配してきた。カールは非常に似た方法でドリブルしており、彼のプレーを見ると他にも多くの類似点がある。カールはバイエルンで約20試合をプレーし、素晴らしいパフォーマンスを見せているが、15年間サッカーを支配してきた選手と比較したくはない。しかし、プレースタイルは非常に似ている」
「彼は現在、ドイツで全ての見出しを飾っており、攻撃を引っ張っている。人々はケインが今、カールの影にいると言っている。アーセナル戦を見てください。得点したのはカールで、攻撃で最も効率的な選手だった。彼は今、外せない存在だ。もし明日チャンピオンズリーグの準決勝や決勝があれば、カールが出場し、ジャマル・ムシアラはチームに戻る道を見つけなければならないだろう。ポジティブな点は、ムシアラが怪我から急いで戻る必要がないことだ。カールと交代するには非常に良いパフォーマンスを見せなければならないだろう」
カールは今シーズンすでに6ゴールを記録。クラブワールドカップで足首を脱臼・骨折したドイツ代表ムシアラを十分にカバーしている。
ハマン氏は、このエキサイティングなプレーメーカーにとって可能性は無限大のように見えると認めており、彼の早期の功績はドイツサッカーの伝説的な人物たちの業績を凌駕していると明かした。
「フランツ・ベッケンバウアーとローター・マテウスは史上最高のドイツ人選手の一人だが、17歳のレナート・カールが今やっていることを彼らはやっていなかった。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでこれをやるのは、ただ驚異的だ。クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシの最も信じられない功績は、このレベルを10年から15年間維持することだ。カールの可能性は無限大で、彼は確かに特別な才能だ」
メッシとC・ロナウドは、2人合わせて13個のバロンドールを持っており、個人の卓越性の基準をほとんどの人が夢見ることさえできない高みに引き上げてきた。彼らはそれぞれ38歳と40歳で今も健在で、インテル・マイアミのMLSとアル・ナスルのサウジ・プロリーグで驚異的な基準を維持している。
彼らはカールや他の世界的なスーパースターの卵たちのための指標を置いてきた。バイエルンは、いつかビジネスで最高の選手たちの隣に立つことができる才能を持っていると信じている。
カールはここから慎重に管理される必要があるが、得点力豊富なイングランド代表ストライカーのケインと並んで大きい印象を与えている。バルセロナのラミン・ヤマルやチェルシーのエステヴァン・ウィリアンのような選手たちを含め、現代サッカーにおいて年齢は障壁ではないことをすでに示していると言えるだろう。
