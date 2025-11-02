ケインがバイエルンからバルセロナへの移籍の可能性を検討中？ストライカーの契約更新が迫る

ケインは2027年6月までバイエルンと契約しているが、契約に含まれるリリース条項により、来夏からわずか5700万ポンド（約115億4000万円）でクラブを離れることができる可能性がある。ヨーロッパのビッグクラブの多くがこのゴールマシンの獲得を狙うのは間違いなく、バルセロナが主要な候補の一つとして浮上している。

バルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキが2026年6月に契約満了でクラブを去る場合、前線を率いる新しいストライカーが必要になる。『スポルト』によると、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスが彼らの最優先ターゲットだが、チームに連れてくるには高額すぎる可能性がある。マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドも、財政難に苦しむバルセロナの資金力を超えているようだ。

カタルーニャのメディアの報道によると、クラブは現在、若いストライカーの選択肢よりも実行可能な選択肢としてケインを検討している。クラブは、イングランド史上最多得点者とレヴァンドフスキの間に類似性を見出している。レヴァンドフスキはバイエルンでの多くのゴールラッシュの後、フリートランスファーでクラブに加入した。レヴァンドフスキはカンプ・ノウで大成功を収めており、現在37歳であるにもかかわらず、彼の得点力は衰えていない。

レヴァンドフスキと同様に、ケインも得点の成功をスピードに頼ってきたわけではないため、30代に入ってもトップレベルでプレーできる可能性がある。これを考えると、まだ全盛期にある32歳のストライカーに高額な移籍金を支払うことは、ケインから4、5年、力を引き出せるなら、依然として強力な投資となる可能性がある。