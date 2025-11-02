Getty Images
ケインがバイエルンからバルセロナへの移籍の可能性を検討中？ストライカーの契約更新が迫る
ケインは2027年6月までバイエルンと契約しているが、契約に含まれるリリース条項により、来夏からわずか5700万ポンド（約115億4000万円）でクラブを離れることができる可能性がある。ヨーロッパのビッグクラブの多くがこのゴールマシンの獲得を狙うのは間違いなく、バルセロナが主要な候補の一つとして浮上している。
バルセロナは、ロベルト・レヴァンドフスキが2026年6月に契約満了でクラブを去る場合、前線を率いる新しいストライカーが必要になる。『スポルト』によると、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスが彼らの最優先ターゲットだが、チームに連れてくるには高額すぎる可能性がある。マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドも、財政難に苦しむバルセロナの資金力を超えているようだ。
カタルーニャのメディアの報道によると、クラブは現在、若いストライカーの選択肢よりも実行可能な選択肢としてケインを検討している。クラブは、イングランド史上最多得点者とレヴァンドフスキの間に類似性を見出している。レヴァンドフスキはバイエルンでの多くのゴールラッシュの後、フリートランスファーでクラブに加入した。レヴァンドフスキはカンプ・ノウで大成功を収めており、現在37歳であるにもかかわらず、彼の得点力は衰えていない。
レヴァンドフスキと同様に、ケインも得点の成功をスピードに頼ってきたわけではないため、30代に入ってもトップレベルでプレーできる可能性がある。これを考えると、まだ全盛期にある32歳のストライカーに高額な移籍金を支払うことは、ケインから4、5年、力を引き出せるなら、依然として強力な投資となる可能性がある。
- Getty Images
バルセロナがケイン獲得に動けば、強力な競争に直面するだろう。プレミアリーグのクラブは間違いなく、アラン・シアラーの最多ゴール記録を破る可能性のあるリーグへの復帰でFWを誘惑しようとするだろう。トッテナムは、元アカデミー出身のスターを北ロンドンに呼び戻すことを夢見ているが、不和と低迷したパフォーマンスが続くようであれば、トッテナムがケインが要求する給与やチャンピオンズリーグのサッカーに応えられる可能性は低いだろう。
サウジアラビアのクラブも、どんな高額な契約オファーをも吹き飛ばすことができ、バイエルンのストライカーに目を見張るような大金を提供できる可能性がある。サウジ・プロフェッショナルリーグへの移籍もカードの一つかもしれないが、ケインは次にシューティングブーツを持っていく場所を決める前に、今シーズンの終わりまで待つと言われている。
何よりも、ケインは依然としてバイエルンの選手であり、キャリアで最高の状態にあるドイツに留まることを望んでいるかもしれない。20試合で25ゴール4アシストを記録しており、バイエルンはケインにとって完璧にフィットしているようだ。
ヴァンサン・コンパニ監督のチームは昨シーズン、ブンデスリーガのタイトルを獲得し、ケインをこの勝利の中心に据えて、今年も再び圧倒的な成果を残せそうだ。クラブはストライカーにキャリア初のメジャータイトルをもたらしたが、チャンピオンズリーグでの優勝はケインが秘密にしていない夢だ。バイエルンが今シーズン、傑出したチームの一握りの一つである時期にトロフィーを掲げられなければ、ストライカーは他の場所で運を試すかもしれない。
- AFP
バイエルンとケインは、火曜日に現在の大会保持者であるパリ・サンジェルマンと対戦する際、ヨーロッパチャンピオンになる資格がどれほど強いかを示すことができる。バイエルンがフランスの首都でルイス・エンリケ監督のチームを突破する方法を見つければ、ヨーロッパの他の地域に野心的な声明を送ることになるだろう。
広告