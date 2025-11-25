フリックの攻撃的ハイライン守備が窮地に追い込む？バルセロナが優勝争いから脱落の危機に

フリック監督のハイライン戦術に対する批判への明白な反論は、それが昨シーズンの成功に不可欠だったという点だ——選手たちの当初の懸念にもかかわらず。

「最初の印象は衝撃的だった」 と元バルサDFセルヒオ・ドミンゲスは『スポルト』に語った。

「[コーチ陣は]『ウイングがボールを持った時、サイドバックは激しくプレスし、センターバックはサイドバックと共に前へ上がらなければならない』と指示した。サッカーでそんな戦術を見たことはなかった。だが初戦で相手を9回オフサイドに追い込み、次戦でも7回成功させると、全員が戦術に従った」

バルサは国内3冠達成の過程でレアル・マドリーを4度撃破。フリック監督の大胆な戦術哲学が2025-26シーズン初のクラシコ後に広く称賛された事実も忘れてはならない——サンティアゴ・ベルナベウでの衝撃的な4-0勝利で、キリアン・エンバペが8度もオフサイド判定を受けたあの試合だ。

しかし、アンリがブルッヘ戦の引き分け後に「昨季と同じ過ちを繰り返している」と指摘したのは確かに的を射ていた。バルサは昨季スペイン最強のチームだったが、完璧とは程遠かった。 対戦相手は公然と認めていた——カタルーニャ勢との試合前には、巧みな動きと正確なパスで最初のプレスを突破し、その後タイミングの良いスルーパスでバルサの最終ライン背後のスペースを突く戦術を練ると。

もちろん常に成功するわけではない。 マジョルカMFセルジ・ダルデルが『ESPN』に語ったように「バルサがあのラインでプレーする理由がある。突破は難しい。だから、あの守備に対して何をすべきかは簡単に分かるが、実際に実行するのは難しい」というわけだ。

しかし今シーズン、バルサのオフサイドトラップに引っかかるチームは減っている。