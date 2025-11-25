Hansi Flick high line Barcelona GFXGOAL
Mark Doyle

フリックの攻撃的ハイライン守備が窮地に追い込む？バルセロナが優勝争いから脱落の危機に

土曜日のアスレティック・クラブ戦での4-0の大勝は、バルセロナにとって非常に意味のある試合だった。単に遅ればせながらカンプ・ノウに帰還したからというだけではない。無失点で勝利したことは、待ち望まれたホームグラウンド再開よりもはるかに大きな意義があったと言える。なぜなら、これは全大会を通じて9試合ぶりの無失点勝利だったからだ。 バルサが相手を無得点に抑えたのは、9月21日のヘタフェ戦（3-0）以来のことだった。

しかし、ハンジ・フリック監督は、高い守備ラインに対して批判を強める人々を非難したい衝動に耐えた。「専門家や元選手、元監督について何か言いたい気持ちは常にある」と記者団に語ったが、「しかし私はそうしない。我々にとって騒ぎが大きすぎるからだ」と続けた。

監督の自制は賢明だった。なぜなら、リーグ戦中位チーム相手に1試合無失点勝利しただけでは、懐疑論を沈黙させるには程遠いからだ。特にバルサの不安定な守備こそが、フリック率いるチームが今季チャンピオンズリーグ決勝トーナメントへのストレートインを逃す危機に瀕している主因である。火曜日にスタンフォード・ブリッジで好調のチェルシーと対戦する準備を進める中でのことだ。

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    意味がわからない

    バルセロナはテレビ局幹部にとって夢のような存在だ。彼らの試合は必ずゴールが生まれる。2024年夏にフリックがチャビの後任監督に就任して以来、無得点の引き分けは一度もない。その理由が、直近のチャンピオンズリーグの試合で明らかになった。

    バルサはクラブ・ブルッヘ戦で美しいパスサッカーを披露し、23本のシュートから3得点を挙げた（ラミン・ヤマルの素晴らしいシュートを含む）。しかし、引き分けに持ち込むため、3度も追いつく必要があった。ブルッヘのボール支配率は23.7％に抑えられたが、彼らは勝ち点1を十分に勝ち取ったと言える。 実際、ホームチームはバルサと同数の枠内シュート（6本）を記録し、決定的なチャンス（5回）もより多く創出。そのうちの3回は、カルロス・フォルブスが相手の高めのラインの裏へ完璧なタイミングで走り込み、先制点をアシストしたフォワードのニコロ・トレソルディに繋ぎ、自身も2得点を決めた。

    中立のファンがバルセロナ絡みの見事な試合を楽しんでいる一方で、元FWティエリ・アンリは苛立ちを隠せなかった。「申し訳ないが、あのハイラインではチャンピオンズリーグで戦えない」 と指摘する。

    「強豪相手にそんな守備をすれば、必ず隙を突かれる。今夜まさにそれが起きた。サイドから攻め込まれれば守備は崩壊する。サッカーはプレスだけがすべてではない。 ゴールを守る術も必要だ。ディフェンダーが常に数的不利に陥ったり、ゴールキーパーがこれほど無防備になるのは異常だ。バルサの戦力を考えれば、これは全く理にかなっていない。いつまで同じ過ちを繰り返すつもりなのか？」

    • 広告
  • FC Barcelona v AS Monaco - Trofeu Joan GamperGetty Images Sport

    衝撃的

    フリック監督のハイライン戦術に対する批判への明白な反論は、それが昨シーズンの成功に不可欠だったという点だ——選手たちの当初の懸念にもかかわらず。

    「最初の印象は衝撃的だった」 と元バルサDFセルヒオ・ドミンゲスは『スポルト』に語った。 

    「[コーチ陣は]『ウイングがボールを持った時、サイドバックは激しくプレスし、センターバックはサイドバックと共に前へ上がらなければならない』と指示した。サッカーでそんな戦術を見たことはなかった。だが初戦で相手を9回オフサイドに追い込み、次戦でも7回成功させると、全員が戦術に従った」

    バルサは国内3冠達成の過程でレアル・マドリーを4度撃破。フリック監督の大胆な戦術哲学が2025-26シーズン初のクラシコ後に広く称賛された事実も忘れてはならない——サンティアゴ・ベルナベウでの衝撃的な4-0勝利で、キリアン・エンバペが8度もオフサイド判定を受けたあの試合だ。

    しかし、アンリがブルッヘ戦の引き分け後に「昨季と同じ過ちを繰り返している」と指摘したのは確かに的を射ていた。バルサは昨季スペイン最強のチームだったが、完璧とは程遠かった。 対戦相手は公然と認めていた——カタルーニャ勢との試合前には、巧みな動きと正確なパスで最初のプレスを突破し、その後タイミングの良いスルーパスでバルサの最終ライン背後のスペースを突く戦術を練ると。

    もちろん常に成功するわけではない。 マジョルカMFセルジ・ダルデルが『ESPN』に語ったように「バルサがあのラインでプレーする理由がある。突破は難しい。だから、あの守備に対して何をすべきかは簡単に分かるが、実際に実行するのは難しい」というわけだ。

    しかし今シーズン、バルサのオフサイドトラップに引っかかるチームは減っている。

  • SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP

    リスクが大きい戦術

    8月31日、ラージョ・バジェカーノ対バルサの試合で、イニゴ・ペレス監督は意図的にストライカーを中央位置に配置した。その位置はバルサのディフェンスラインから10～15メートル後方だった。なぜなら、ワイドに走る選手がオフサイドトラップを突破すれば、そのフォワードは突然「オンサイド」となり、追いかけてくるディフェンダーに対して有利なスタートを切れるからだ。

    すべての対戦相手の監督がこれほど創造的というわけではない。だが、サイドバックの後方に広大なスペースを残すため、結果は異なる場合もあるものの、相手の戦略はほぼ常に同じである。

    「失点パターンがすべて同じだ！」とオランダのレジェンド、ルード・フリット氏はブルッヘとの引き分け後、 『beINスポーツ』で語った。 

    「だから選手は自問すべきだ。『なぜこんなに高いラインを維持し続けるのか？なぜ同じ戦術を使い続けるのか？』と。やがて選手自身も、これが特攻戦術だと気づくだろう。賢い相手なら誰でも…今や誰もがバルセロナを研究している」

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    「不可能な状況」

    各チームは、昨シーズンよりもバルサに対して確実に成功を収めている。パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグでバルサを撃破してからわずか4日後、セビージャがバルサを4-1と粉砕した。また、10月のベルナベウでのクラシコでは、昨年とはまったく対照的にエンバペを封じ込められず、1-2と敗れた。

    では、何が問題なのか？ それは、イニゴ・マルティネスがアル・ナスルへフリー移籍を許可されたことで、その存在が痛く欠けていることだ。フリック監督自身が認めるように、このベテランセンターバックはバルサの「キープレーヤー」であり、「ピッチ内外で絶対的なリーダー」としてパウ・クバルシらに、いつ前に出るべきか、いつ出ないべきかを指示しながら、ディフェンスを統率していた。

    また、今シーズンは特定の選手たちのパフォーマンスが低下しているとの見方もあり、通常は信頼性の高い右サイドバック、ジュール・クンデもここ数週間は批判の対象となっている。その結果、フランス代表のディディエ・デシャン監督は、同胞であるクンデを擁護せざるを得なくなり、その過程で事実上、フリック監督を非難することになった。

    「バルサは試合の流れに関わらず非常に高いラインでプレーする。それによりディフェンダーは絶望的な状況に追い込まれる」

  • RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    あまりにも多くの「簡単な」ゴール

    フリック監督を公平に評価すれば、彼は決して守備陣を個々で評価しようとしたことはない。 ドイツ人指揮官は常に、チーム全員が連携して動かなければバルサのプレス戦術は機能しないと認めてきた。攻撃と守備の間に彼が言うところの「断絶」が生じると、結果が低迷する——昨年冬のように。11月10日から1月18日までの間、バルサはラ・リーガでわずか1勝しか挙げられなかった。

    したがって、バルサが万全の選手層から選択できる状態（ハフィーニャの負傷離脱は、前線から効果的にプレスをかけることを考慮すると別の問題と見なされている）になれば、昨季16試合中15勝の無敗記録でスペイン王座を制した際の結束力と自信を取り戻すことが期待される。

    ドミンゲス（元バルサ選手）は、古巣の守備の脆弱さについて懸念していない。「自然な進化だと思う」と今夏ディナモ・ザグレブに移籍したこのセンターバックは語った。

    「昨季最初の5か月間は、相手チームが（ハイライン戦術を）予想していなかった。その後、映像を分析して攻略法を学んだ。それでもこの戦術は有効だと確信している。以前ほどの効果はないかもしれないが、細かい点を修正すれば元に戻るだろう」

    注目すべきは、フリック監督とスタッフが守備問題の解決に向け戦術調整に注力していると報じられている点だ。しかし、フリックのサッカー哲学に根本的な欠陥があるという懸念は否定できない。

    「失点数が過剰で、しかも多くの失点があまりにも簡単に許されている」とアンリは指摘する。「 彼らは戦術変更を望んでいない。監督が自らの戦術に固執するのは理解できるが、重要な試合では代償が大きくなるだろう」。

  • Hansi FlickGetty

    失敗する運命に？

    フリックはハイライン戦術を放棄するつもりは微塵もない。「我々はバルサだ。DNAに刻まれたスタイルで戦う」とブルッヘで宣言した。

    「敗戦を恐れてスタイルを変えるつもりはない。1-0のリードを守りながら後ろに下がるつもりもない。これは哲学の問題ではない。我々はもっと良いプレーができる。全員が正しいポジションでプレーし、プレスをかけなければならない。チームは最高の状態ではない。だが我々は別のレベルで戦える」

    チャンピオンズリーグ制覇を目指すなら、確かにそのレベルに到達しなければならない。前季の準決勝でインテルに敗れた際には2試合で7失点を喫し、今季はこれまで1試合も無失点に抑えられていないのだ。 もちろん、このような失点傾向が決勝トーナメント進出を阻むわけではない。しかし、4試合を終えてわずか7ポイントの現状では、火曜日にスタンフォード・ブリッジで敗れれば、グループステージ突破の望みが大きく損なわれるだろう。

    したがって、バルセロナ周辺では現在、必要以上に自らを苦しめているという見方が広がっている。 「なぜ失敗が約束された戦術に固執するのか？ ボールを失うたびにカウンター攻撃を招いている。そんなプレーで欧州タイトルは獲れない」とフリット氏は『beINスポーツ』で問いかけた。しかしフリックにとってはおかしな指摘だろう。彼は2020年にバイエルン・ミュンヘンで同じ戦術でCLを制しているのだから。

    また彼は、ハイライン戦術が外見ほど「危険」ではないと主張する。しかし、この冒険的なアプローチを好む選手たちでさえ「リスク」と呼んでいる。ただ、彼らと監督がそのリスクを承知で選んでいるだけだ。

    この戦術がいつまで通用するかは議論の余地がある。ワールドカップ優勝経験者のフランク・ルブーフ氏は、これほど高いラインを敷く守備陣ではプレーを拒否すると述べた。一方、元バルセロナMFのジェラール・ロペスは、変化の時が来たと感じている。 

    「前線に押し上げて成功させるのは別問題だ。フリック監督が何度も見せたようにね。だが…自殺行為は別物だ。彼が指揮を執って1年半が経つ。我々はバルサの守備の在り方について批判的であるべきだ」

    とはいえ、フリック監督がジェラールやアンリのような専門家の意見に動揺する様子はない。今季のチャンピオンズリーグでも同じ戦術を貫き、異なる結果を期待する構えだ。それが狂気か神業かは未知数だが、いずれにせよバルサはテレビ局幹部の夢の的であり続けるだろう。

ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
アラベス crest
アラベス
ALA