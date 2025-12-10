Getty Images Sport
ヤマルの交代時に見せた怒りの反応についてフリックが言及「私は完全に理解できる」
フリック監督が率いるバルセロナはカンプ・ノウでの厳しい夜、勝ち点3を手に入れるために全力で戦わなければならなかった。バルセロナはわずか21分でアンスガー・クナウフに先制点を許し、前半の鈍い動きのところを突かれてしまった。5試合連続で先制点を奪われたことは、フリック監督も懸念事項として認めている部分だ。しかし今回も、バルセロナの粘り強さが勝利への決定的な要因となった。後半に入ると、彼らはギアを上げ、より高い位置からプレスをかけ、フランクフルトの守備ラインを広げた。その反撃は、意外な得点源であるジュール・クンデからの2ゴールで実を結び、アタッキングサードでのリスクをかけた攻撃が大きく報われた。その得点ではマーカス・ラッシュフォードとヤマルがアシストを提供した。
フリック監督は試合後のコメントで、終盤にヤマルを交代させたことへの彼のイライラについて語り、落ち着いた説明を行った。ウインガーを外した決定は、戦術的なものではなく予防的なものだったと明かしている。
「ラミンをあと数分というところで交代させたのは、彼がイエローカードを受けていて試合終盤だったからだ。もし彼が少しイライラしていたとしても、私は完全に理解できるし、それが好きだ。私も選手だったからね。完全に受け入れられることで、問題ないよ」
監督はヤマルの激しさを評価しているかもしれないが、バルセロナは次のチャンピオンズリーグの試合で彼なしで戦わなければならない。フランクフルト戦でのイエローカードは今シーズン3枚目となり、自動的に1試合の出場停止処分が科された。したがって、彼は1月のスラヴィア・プラハ戦を欠場することになる。
フリック監督はまた、バルセロナの度重なる逆転勝利の価値を強調したが、スロースタートを習慣にする余裕はないと明かした。
「どのように逆転しているかについては本当に満足しているが、時には良いスタートを切って先制点を取ることも良いだろう。それが現実だよ」
一方、クンデは前線に押し上げる機会を楽しんだと明かした。フランクフルトの5バックの守備形態が、バックラインの後ろに広いスペースを残し、確信を持って攻撃するよう促したと説明した。
「僕の最初の仕事は守備をしっかりすることなので、バランスを保たなければならない。5バックと対戦する試合があり、今日フランクフルトは非常に深い位置にいたので、背後のスペースを攻撃しなければならず、それが僕の試みたことだ。そして、2ゴールという形で成功した」
フリック監督もその意見に同意し、フランス人選手のメンタリティを称賛した。
「ジュールが得点してくれるのは素晴らしいことだ。彼の才能とメンタリティは非常に重要だよ」
クンデへのヤマルのアシストにより、彼のチャンピオンズリーグでのゴール関与数は14(7ゴール、7アシスト)となり、18歳以下の選手としての大会新記録を樹立した。キリアン・エンバペの従来の記録である13関与を上回ったことで、スペイン人選手はヨーロッパのエリートの仲間入りを果たした。注目すべきは、ヤマルの19歳の誕生日は7月まで来ないため、この記録を伸ばすために残り半シーズンあるということだ。
この勝利により、バルセロナはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで14位に浮上。決勝トーナメント自動進出圏の8位まで勝ち点わずか2差に迫った。
しかし、フリック監督はまだバルセロナの順位にこだわっていない。
「見ていない。今のところ、それには興味がないんだ。我々は自分たち自身に集中し、現在よりも勝ち点を6多く獲得することに集中しなければならない。もちろん、得失点差は重要だ。私たちは1試合ずつ取り組んでいる。チャンピオンズリーグでプレーするのは簡単ではない。すべての対戦相手があなたを傷つける。彼らは戦う。これはヨーロッパ、おそらく世界のトップ大会なんだ」
注目は今、ラ・リーガに戻り、バルセロナは首位で宿敵レアル・マドリーに勝ち点4差をつけている。フリック監督のチームは土曜日にオサスナと対戦し、12月21日にビジャレアルとのアウェー戦で2025年の国内日程を終えることになる。この試合をマイアミで開催する提案は頓挫し、試合はラ・セラミカで行われることになった。
