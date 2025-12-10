ヤマルの交代時に見せた怒りの反応についてフリックが言及「私は完全に理解できる」

フリック監督は試合後のコメントで、終盤にヤマルを交代させたことへの彼のイライラについて語り、落ち着いた説明を行った。ウインガーを外した決定は、戦術的なものではなく予防的なものだったと明かしている。

「ラミンをあと数分というところで交代させたのは、彼がイエローカードを受けていて試合終盤だったからだ。もし彼が少しイライラしていたとしても、私は完全に理解できるし、それが好きだ。私も選手だったからね。完全に受け入れられることで、問題ないよ」

監督はヤマルの激しさを評価しているかもしれないが、バルセロナは次のチャンピオンズリーグの試合で彼なしで戦わなければならない。フランクフルト戦でのイエローカードは今シーズン3枚目となり、自動的に1試合の出場停止処分が科された。したがって、彼は1月のスラヴィア・プラハ戦を欠場することになる。

フリック監督はまた、バルセロナの度重なる逆転勝利の価値を強調したが、スロースタートを習慣にする余裕はないと明かした。

「どのように逆転しているかについては本当に満足しているが、時には良いスタートを切って先制点を取ることも良いだろう。それが現実だよ」