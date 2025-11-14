チェルシーとウェストハムのサポーター（そしておそらく一部の選手も）は、オルソンがポッターの指導力について肯定的に評価したことに明らかに異議を唱えるだろう。彼はスタンフォード・ブリッジで一部の選手から「イエスマン」と見なされ、蔑称として「ハリー」や「ホグワーツ」と呼ばれていたと伝えられている。 しかし、スウェーデン代表監督としての初会見で現地語を話しただけで、ポッターはトマソンよりもはるかに好印象を与えた。トマソンは記者団とのやり取りを常に英語で行っていたことも起因している。

「ここに立てることは大きな名誉。非常に誇りに思う」と彼は語った。「私はスウェーデンサッカーをよく理解しており、代表監督として少なくとも（現地語を）話そうと努力することが重要だと考えている。 正直なところ、まだ完全に復調したとは言えない。スウェーデン語を話したのは明らかに久しぶりだし、去った時も特に流暢ではなかった。だから、スキルアップを図りながら、同時に試合や選手を観察し、今後前進できるチームと集団を確実に構築していくという、両立の過程にある」。

もちろん理想的な状況とは言えない。ポッターが引き継いだのは予選真っ只中で自信を失ったチームだ。それでもトマソン解任という事実自体が、不満を抱えていたと報じられるエランガら選手の士気を高めるはずだ。キャプテンのヴィクトル・リンデロフも、トマソンがゴールキーパーのオルセンと公然と対立したことで厄介な立場に置かれた。オルセンは先月のスイス戦でベンチ外となった後、トマソン監督の下では二度とプレーしないと宣言していた。

皮肉なことに、スウェーデンがすでに自動出場権争いから脱落している点もポッターにとってプラスだ。 ワールドカップ出場への唯一の道はプレーオフだが、ネーションズリーグでグループ首位となったスカンジナビア勢がプレーオフ進出をほぼ確実としている。結果として、ポッター監督の初陣となるスイス戦とスロベニア戦は事実上「自由な試金石」となり、3月の決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ（スウェーデンのワールドカップ出場と監督短期契約延長の行方を決める）に向けた準備の機会となる。

しかし問題は、ギェケレシュが負傷で現在出場不能である一方、イサクは10月22日以降リヴァプールで公式戦出場が0分である点だ。英国史上最高額移籍選手が与えられる出場時間に制限が生じるのは確実である。こうした状況下では、ポッターがスウェーデン代表の攻撃力を再び活性化させるのは、少なくとも初期段階では困難かもしれない。トマソン前監督が解任前に嘆いたように「我々は得点の仕方を忘れてしまった。その理由はわからない」。

ポッターには答えを出すために実質2試合と5か月の猶予がある。もし解決できなければ、スウェーデンサッカー協会は、現代サッカー界で最も価値あるストライカー2人を擁しながらも、2大会連続のワールドカップ出場を逃した代償を計り知れないほど支払うことになるだろう。