イサクやギェケレシュら468億円の価値…ポッターはスウェーデン代表の豪華攻撃陣を復活させられるか？

昨年のこの時期、スウェーデンは再び上昇気流に乗っているように見えた。 2022年のカタール・ワールドカップとEURO2024の両方への出場権獲得に失敗したチームは、ヨン・ダール・トマソン監督の下、アレクサンデル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュが攻撃的な布陣で自由に得点を重ねていた。しかし、同国初の外国人監督は、契約満了前に解任される、スウェーデン史上初の監督となってしまった。

しかし、スウェーデンサッカー協会（SvFF）は行動せざるを得ないと判断した。トマソン監督率いるチーム周辺、そして内部にも「毒」が蔓延し、2026年ワールドカップ欧州予選が終了する前に解任されたのである。

興味深いことに、スウェーデンは来夏北米で開催される大会出場の望みを託すため、再び外国人監督に白羽の矢を立てた。ウェストハムから解任されてから1カ月も経たないうちに、イングランド人のグラハム・ポッターが指揮を執ることになったのだ。

では、トマソン監督は何が失敗だったのか？ そしてポッターは、総額2億3500万ポンド（約468億7000万円）の価値を持つ攻撃陣を擁しながらも得点を挙げられず、集団的な自信喪失に陥っているチームから最大限の力を引き出すのに本当に適任なのか？

    方向転換

    スウェーデン代表は、EURO2024出場権を逃し、どん底に落ち込んだように感じられた。1996年以来、本大会出場を逃すことはなかったが、今回はその可能性すらなかった。スウェーデンは予選で3勝しか挙げられず、2位のオーストリアに9ポイント、グループ1位のベルギーには10ポイントも差をつけられた。

    スウェーデンはカタールW杯のプレーオフでもポーランドに敗退していたため、スウェーデンサッカー協会（SvFF）が、ヤンネ・アンデション監督による7年間の指揮に終止符を打つべきだと判断したのは当然のことだった。また、SvFFはキム・シェルストレームを新サッカー部門ディレクターに迎え入れ、スウェーデン代表で131試合に出場した元MFは、すぐにアンデションの後継者探しを任された。

    「それが最優先事項」と、シェルストレームは2023年12月6日に語った。「しかし、時間をかけて検討する必要がある。現在の状況、その理由、目指すべき方向性、その達成方法、そしてそれを実行に移す人材について、少し分析する必要がある」。

    シェルストレームは代表チームを立て直す人物として、ブラックバーンを「相互合意」により退団したばかりの、元デンマーク代表FWトマソンを最終的に選んだ。

    「新たなスタイルと新たなチーム」

    トマソンは指揮を執った最初の4試合のうち3試合で敗北を喫した——母国デンマークでの1-2の敗戦を含む——が、これらはすべて親善試合だった。2024年9月に公式戦が始まると、スウェーデン代表は突然勢いづいた。トマソンが代表チームの定石である4-4-2から大胆に離れる決断をしたことが、その主な理由と見られた。

    多くの評論家が「イサクとギェケレシュは共存不可能」、「両者のプレースタイルが類似しすぎている」と主張した。しかしこの2人は、トマソンが採用した大胆な3-4-1-2フォーメーションの頂点で共にプレーした4試合のネーションズリーグにおいて、合わせて12得点を記録した。

    「革命と呼ぶ向きもあるが、何よりもまず私の目標は、新たなスタイルとチームを構築することで不振を脱却することだ」と元マルメ監督は『Bold.dk』に語った。ただしトマソンは、主にネーションズリーグCグループ（対戦相手はスロバキア、エストニア、アゼルバイジャン）のレベルが低かったこともあり、自身の攻撃的なアプローチに全員が納得したわけではないと認めた

    「強豪国相手にこれほど攻撃的な戦術が通用するのか、懐疑的な見方をする人々がまだいる。だが我々は攻撃的でありながらも、無謀な攻撃はしない」

    しかし、トマソンの戦術がワールドカップ予選で初めて真に試された時、結果は悲惨なものとなった。

    悪化する一方

    イサクはリヴァプール移籍における夏のストライキの影響で、9月5日のスロベニア戦（予選初戦）に万全のコンディションではなかったが、スウェーデン代表はリュブリャナでの開幕戦を勝利で飾るべきだった。しかしアンソニー・エランガ、続いてヤシン・アヤリの得点で2度リードしながらも、GKロビン・オルセンのミスにより、試合終了間際に勝ち点を2つ失った。

    さらに悪いことに、3日後にはコソボで0-2の惨敗を喫した。この時点で監督への信頼はすでに揺らいでいた。残り4試合を残していたが、当時世界ランク95位のチームに敗れたことで、メディアは自力での本大会出場の望みが絶たれたと報じた。

    元ウインガーのフレディ・リュングベリはコソボ戦を「おぞましい」と評し、『エクスプレッセン紙』は 「裏切り」と断じた。一方、『ヨーテボリスポステン紙』は「この困難な状況では、トマソン監督率いるスウェーデン代表が、過去1年半で築けなかった信頼を回復する道筋は見えにくい」と論じた。

    批判にさらされる監督にとって不幸なことに、懐疑的なスウェーデンメディアの予測は的中することになる。

    平手打ち

    欧州グループBでスイスを抜き首位に立つ現実的な可能性を保つには、スウェーデンは10月10日にソルナでムラト・ヤキンの率いるチームを倒す必要があった。しかし、イサクとギェケレシュを再び先発で起用したにもかかわらず、ホームチームは0-2の屈辱的な敗戦で、枠内シュートを1本も記録できなかった。

    当然ながら、トマソン監督の歯の立たないチームはピッチからブーイングを浴び、スタンドでは悪名高い「JDT退陣しろ、デンマークのク◯野郎」と書かれた横断幕が掲げられた。「最悪だった」とDFエミル・ホルは『アフトンバルデット紙』に語った。「そんなものはあってはならない。人々が失望しているのは理解できるが、ああいうことを書くのは最低中の最低だと思う」。

    トマソン監督は称賛に値する外交的対応を見せたのと同時に、スウェーデンのワールドカップ出場の望みを必死に語り続けた。

    「ファンの気持ちは理解できる。結果と勝利を求めている。サッカーは感情だ。ファンは不安だ——我々はそれに対処しなければならない。あの結果は顔面への平手打ちだった。だが我々はまだ敗退していない。このチームでワールドカップ出場を勝ち取れると信じている」

    しかし翌週月曜日、スウェーデンは再びコソボに敗れる。今度はヨーテボリで0-1の敗戦。これにより2位通過すら絶望的となった。 引退したDFヨナス・オルソンが『Viaplay』で「完全に崩壊した」 と評した通り、スウェーデン代表は明らかに崩壊状態 。サッカー協会は即座にポッター監督に代表再建を委ねた 。

    受け入れられやすい選択

    ポッターがトマソンの後任として任命されたことは、プレミアリーグの多くのファンにとって驚きだった。なぜなら、彼は前職であるチェルシーとウェストハムので解雇されていたからだ。

    ポッターにとって、かつての輝かしい評判をある程度回復する絶好の機会であることは確かであり、スウェーデンとのつながりも確かに役立つだろう。50歳のポッターは、ブライトンで構築した美的なチームで最もよく知られている。 しかし、イングランドで最も有望な若手監督の一人としての評価を確立したのはスウェーデンでのことだ。元ヨーク・シティの左サイドバックは、エステルスンドを4部からトップリーグへ導くという驚異的な7年間の指揮官生活を送った。その間にはスウェーデンカップ制覇、そしてエミレーツ・スタジアムでのアーセン・ヴェンゲル率いるアーセナルを破ったヨーロッパリーグでの名勝負も含まれている。

    したがって、これほど著名な監督の招聘はスウェーデンでは大きな快挙と見なされた。特にポッター自身が事前に「挑戦に非常に興奮しているため、比較的低い年俸でも受け入れる意思がある」と明言していた点が特筆される。

    「スウェーデンサッカー協会が監督を任命する際、通常これが課題となる」と元ウェストブロムセンターバックのオルソンは『スカイスポーツ』に語った。

    「給与が最高水準ではないため、大物監督を獲得できないからだ。しかしポッターはオステルスンでの実績と、ブライトンやチェルシーで共に戦ったアシスタントのビョルン・ハンバーグを含むコーチングスタッフを通じてスウェーデンサッカーとの強いつながりを持っている。スウェーデンのサポーターは彼を自国出身者のように見なしているため、この任命は受け入れられやすく、バランスの面でも彼のリーダーシップは優れた選手集団に調和をもたらすことを示している」

    良い第一印象

    チェルシーとウェストハムのサポーター（そしておそらく一部の選手も）は、オルソンがポッターの指導力について肯定的に評価したことに明らかに異議を唱えるだろう。彼はスタンフォード・ブリッジで一部の選手から「イエスマン」と見なされ、蔑称として「ハリー」や「ホグワーツ」と呼ばれていたと伝えられている。 しかし、スウェーデン代表監督としての初会見で現地語を話しただけで、ポッターはトマソンよりもはるかに好印象を与えた。トマソンは記者団とのやり取りを常に英語で行っていたことも起因している。

    「ここに立てることは大きな名誉。非常に誇りに思う」と彼は語った。「私はスウェーデンサッカーをよく理解しており、代表監督として少なくとも（現地語を）話そうと努力することが重要だと考えている。 正直なところ、まだ完全に復調したとは言えない。スウェーデン語を話したのは明らかに久しぶりだし、去った時も特に流暢ではなかった。だから、スキルアップを図りながら、同時に試合や選手を観察し、今後前進できるチームと集団を確実に構築していくという、両立の過程にある」。

    もちろん理想的な状況とは言えない。ポッターが引き継いだのは予選真っ只中で自信を失ったチームだ。それでもトマソン解任という事実自体が、不満を抱えていたと報じられるエランガら選手の士気を高めるはずだ。キャプテンのヴィクトル・リンデロフも、トマソンがゴールキーパーのオルセンと公然と対立したことで厄介な立場に置かれた。オルセンは先月のスイス戦でベンチ外となった後、トマソン監督の下では二度とプレーしないと宣言していた。

    皮肉なことに、スウェーデンがすでに自動出場権争いから脱落している点もポッターにとってプラスだ。 ワールドカップ出場への唯一の道はプレーオフだが、ネーションズリーグでグループ首位となったスカンジナビア勢がプレーオフ進出をほぼ確実としている。結果として、ポッター監督の初陣となるスイス戦とスロベニア戦は事実上「自由な試金石」となり、3月の決勝トーナメント進出をかけたプレーオフ（スウェーデンのワールドカップ出場と監督短期契約延長の行方を決める）に向けた準備の機会となる。

    しかし問題は、ギェケレシュが負傷で現在出場不能である一方、イサクは10月22日以降リヴァプールで公式戦出場が0分である点だ。英国史上最高額移籍選手が与えられる出場時間に制限が生じるのは確実である。こうした状況下では、ポッターがスウェーデン代表の攻撃力を再び活性化させるのは、少なくとも初期段階では困難かもしれない。トマソン前監督が解任前に嘆いたように「我々は得点の仕方を忘れてしまった。その理由はわからない」。

    ポッターには答えを出すために実質2試合と5か月の猶予がある。もし解決できなければ、スウェーデンサッカー協会は、現代サッカー界で最も価値あるストライカー2人を擁しながらも、2大会連続のワールドカップ出場を逃した代償を計り知れないほど支払うことになるだろう。