ブルーノにリスペクトを：マンチェスター・ユナイテッドは最重要人物に「放出されていたかも」などと言わせてはならない

昨年8月のプレミアリーグ第2節フラム戦、ブルーノ・フェルナンデス痛恨のPK失敗もあり、マンチェスター・ユナイテッドは15年ぶりにフラムとのアウェーゲームで勝利を逃した。すると試合後、キャプテンはPK失敗について、キック前に主審クリス・カヴァナーとぶつかったことが原因と示唆している。

「気が動転してしまったんだ。PKキッカーとして自分なりのルーティンや、やり方がある。主審が謝ってこなくて不快だった。あの場面ではそれが動揺につながってしまった。だからといってPK失敗の言い訳にはならないけどね」

すると、彼は現地で嘲笑の的に。クレイグ・バーリーは『ESPN』で「信じられないほど恥ずかしいプレーだ。ユナイテッドでの彼のキャリアの大半は素晴らしいものだったが、同時に全く目立たない側面もある。今回はそれを象徴するものだね」と非難している。

ブルーノがフラム戦で嘲笑されたのは、これが初めてではない。2024年2月、本拠地オールド・トラッフォードで痛恨の敗戦を喫した後、フラムは公式『TikTok』でケガを装ったとして彼をからかっていた。当然ブルーノは激怒し、当時の指揮官エリック・テン・ハーグも同じ反応を見せている。

そして2月1日、ユナイテッドは本拠地にフラムを迎える。マイケル・キャリック暫定指揮官の下で完璧なスタートを飾った彼らだが、もちろんブルーノも完璧な準備を整えているだろう。今の彼を笑うものはいない。最も得意とするポジションで、最高の状態を取り戻したのだから。