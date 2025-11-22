サディオ・マネ（33、アル・ナスル）は、2022年夏にリヴァプールFCからバイエルン・ミュンヘンへ移籍した理由について言及した。
マネがバイエルン移籍を振り返る。新たな挑戦に踏み出した理由
セネガル代表選手は、6年間の成功を経てリヴァプールを離れ、3200万ユーロの移籍金でドイツの記録的な優勝チームに移籍しました。当時、彼にとって最も重要だったのは、新たな挑戦を受けることだった。ポッドキャスト「リオ・ファーディナンド・プレゼンツ」で、マネは次のように語っている。
「リヴァプールは私にとって、まるで自分の家のような場所だった。そこは私の快適ゾーンだった。しかし、私はそこでほぼすべてを達成していたため、何か新しいことに挑戦したいと思った。私のモチベーションは、快適ゾーンから抜け出し、世界の別の場所で新しいことに挑戦することだった。それが、私が『よし、やってみよう。なぜそうしないのか？』と言った理由だ」
結局、彼はFCバイエルンを選んだ。その夏、バイエルンはストライカーのロベルト・レヴァンドフスキをバルセロナに売却し、マネの獲得に精力的に動いていた。「彼らは何度も何度もプレッシャーをかけてきた。しつこく、しつこく、しつこく。だから私は『よし、そこでやってみよう』と言った。人生はいつもそうなんだ。別の場所に行けば、新しいことを学べるんだ」。
しかし、マネはミュンヘンでの高い期待に応えられなかった。バイエルンで38試合に出場し、12ゴール・6アシストを記録した。悪い成績ではないものの、彼に期待されていたほど傑出したものとは言いがたい。 わずか1年、ドイツ選手権優勝を果たした後、マネは再び移籍し、年間4000万ユーロという途方もない年俸で、サウジ・プロリーグのアル・ナスルと契約。バイエルンは移籍金として3000万ユーロを手にしている。
「バイエルン・ミュンヘンに移籍していなければ、私は今ここにいないかもしれない」とマネは言う。「私のアドバイザーが電話をかけてきて、『サウジアラビアとヨーロッパからオファーがある』と言ったんだ。それから、アドバイザー、エージェント、家族と話し合ったんだ。 サウジアラビア側から連絡があったとき、アル・ナセルは『世界最大かつ最強のリーグを構築したい。多くの選手を獲得し、ワールドカップを開催する』と説明した。そして、私にもその一員になってほしいと。私は『それは素晴らしい、とても興味深いですね』と答えた」
アル・ナスルでは、前シーズンはタイトル獲得に失敗し、残念な結果に終わったが、今シーズンは完璧なスタートを切っている。スーパースター、クリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、リヤドのクラブはサウジ・プロリーグのシーズン最初の8試合をすべて勝利し、順位表のトップに立っている。マネは2ゴール・4アシストを記録している。
- 試合数：38
- 得点：12
- アシスト：6
- イエローカード：3
- タイトル：2