マネがバイエルン移籍を振り返る。新たな挑戦に踏み出した理由

結局、彼はFCバイエルンを選んだ。その夏、バイエルンはストライカーのロベルト・レヴァンドフスキをバルセロナに売却し、マネの獲得に精力的に動いていた。「彼らは何度も何度もプレッシャーをかけてきた。しつこく、しつこく、しつこく。だから私は『よし、そこでやってみよう』と言った。人生はいつもそうなんだ。別の場所に行けば、新しいことを学べるんだ」。

しかし、マネはミュンヘンでの高い期待に応えられなかった。バイエルンで38試合に出場し、12ゴール・6アシストを記録した。悪い成績ではないものの、彼に期待されていたほど傑出したものとは言いがたい。 わずか1年、ドイツ選手権優勝を果たした後、マネは再び移籍し、年間4000万ユーロという途方もない年俸で、サウジ・プロリーグのアル・ナスルと契約。バイエルンは移籍金として3000万ユーロを手にしている。

「バイエルン・ミュンヘンに移籍していなければ、私は今ここにいないかもしれない」とマネは言う。「私のアドバイザーが電話をかけてきて、『サウジアラビアとヨーロッパからオファーがある』と言ったんだ。それから、アドバイザー、エージェント、家族と話し合ったんだ。 サウジアラビア側から連絡があったとき、アル・ナセルは『世界最大かつ最強のリーグを構築したい。多くの選手を獲得し、ワールドカップを開催する』と説明した。そして、私にもその一員になってほしいと。私は『それは素晴らしい、とても興味深いですね』と答えた」

アル・ナスルでは、前シーズンはタイトル獲得に失敗し、残念な結果に終わったが、今シーズンは完璧なスタートを切っている。スーパースター、クリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、リヤドのクラブはサウジ・プロリーグのシーズン最初の8試合をすべて勝利し、順位表のトップに立っている。マネは2ゴール・4アシストを記録している。