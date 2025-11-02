アーセナルのプレミアリーグ優勝を阻める「唯一のチーム」とは？ G・ネヴィルが見解

『NBCスポーツ』のインタビューで、ユナイテッドのレジェンドはこうも語っている。

「アーセナルが優勝を逃す可能性もある。ミケル・アルテタ監督や選手たち、ファンまでもが『今季こそ優勝しなければならない』という考えを控えめにしている理由も理解できる。だが彼らは最も安定したチームであり、ここ3、4シーズンかけてこの瞬間に向けて準備を重ねてきた」

「実際、過去3シーズンは彼らを優勝候補に挙げてきたが、届かなかった。昨季リヴァプールが優勝した時も、マンチェスター・シティが失速すればアーセナルがその座を奪うべきチームだと考えていた。 今シーズン、アーセナルを擁護する声はほとんどないだろう。これは私がアーセナルにプレッシャーをかけているわけではなく、単に彼らがリーグ最強のチームであり、適切な戦力を備えていると考えるからだ。まだ11月だから、ここから優勝を予測するのは狂気じみている——だが彼らは優勝すべきであり、ミケル・アルテタ監督やアーセナル選手でないなら、それを自信を持って言えるはずだ」

「私がアーセナルの優勝を確信する理由は、常に『何がチームを止めるか』を考えるからだ。リヴァプールが過去のシーズンでフィルジル・ファン・ダイクやモハメド・サラーを失っていたら、彼らは苦境に陥っていただろう。しかし今、アーセナルが失ってもタイトルを落とすような選手は思い浮かばない…夏の新加入選手のおかげで、センターバック2人ですらそうだ。 全てのポジションがカバーされている。ブカヨ・サカはかつてその選手だったが、負傷時にはノニ・マドゥエケが加入した。どこでも、同レベルの質で、あるいはわずかな差しかない選手でしっかり二重に補われている」

「では、誰が彼らからタイトルを奪うというのか？アーセナルが優勝しないとしたら、それは自滅しかないだろう。マンチェスター・シティが以前の水準に戻っても、アーセナルに追いつくとは思えない。ペップ・グアルディオラは天才だが、必要なレベルでプレーする選手もチームも持っていない。リヴァプールが唯一の可能性があるチームと言えるが、彼らも早く軌道に戻らなければならない」