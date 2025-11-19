マドリーの新星、ヤマルとの比較に…「今はラミンが上。ライバル関係がキャリアが終わるまで続くことを願っている」

『Cadena Ser』のインタビューでマスタントゥオーノは、自身の負傷について言及。突如として痛みが出てきたのではなく、徐々に増して無視できないレベルに到達したという。

「ピッチに戻るために一生懸命努力している。今はとても良くなってきているよ」

「しばらく痛みに悩まされていたんだ。今はペースを落として適切に回復し、100％の状態に戻る必要がある。クラブもそれを求めているし、すぐプレーできる状態に戻るよ」

「クラブ・ワールドカップの2試合目に痛み始めて、それ以降どんどんひどくなっていった、それでプレーを中断せざるを得なくなったんだ」