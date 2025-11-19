Getty/GOAL
マドリーの新星、ヤマルとの比較に…「今はラミンが上。ライバル関係がキャリアが終わるまで続くことを願っている」
マスタントゥオーノは今夏、アルゼンチンの名門リーベル・プレートから4500万ユーロでレアル・マドリーに加入。この18歳のアルゼンチン人は、南米の有望なタレントの一人と見られていた。そして、マドリーに加入すると、彼のスタイルとシャビ・アロンソのスタイルがマッチ。オサスナとのラ・リーガ開幕戦に出場するなど、チームに早速フィット。ここまで公式戦12試合1ゴール1アシスト、指揮官も彼のプレー全体とスペースを見つける能力に感銘を受け、ジュート・ベリンガムとエドゥアルド・カマヴィンガが不在の中、彼をレギュラーに起用している。しかし、今月上旬に恥骨の違和感により、離脱している。
『Cadena Ser』のインタビューでマスタントゥオーノは、自身の負傷について言及。突如として痛みが出てきたのではなく、徐々に増して無視できないレベルに到達したという。
「ピッチに戻るために一生懸命努力している。今はとても良くなってきているよ」
「しばらく痛みに悩まされていたんだ。今はペースを落として適切に回復し、100％の状態に戻る必要がある。クラブもそれを求めているし、すぐプレーできる状態に戻るよ」
「クラブ・ワールドカップの2試合目に痛み始めて、それ以降どんどんひどくなっていった、それでプレーを中断せざるを得なくなったんだ」
その後、話題はバルセロナの若きウインガーであるラミン・ヤマルとの比較について。
「比較は好きではないけど、ラミンのような選手がバルセロナやスペインにライバルとしているのは素晴らしいことだよ。それは、さらに上を目指すモチベーションになる。この関係が長く、キャリアが終わるまで続くことを願っているよ」
そして、現時点でどちらが優れていると思うか、問われると率直にこう答えたという。
「今はラミンだ。彼は信じられないほどのレベルの高さを見せている。一方、僕はまだレアル・マドリーに来たばかりで、フィットする過程にいる。ヨーロッパとレアル・マドリーで勢いにのるために、早くフィットすることを望んでいるよ。これが長い物語となり、僕らの前回の試合のように素晴らしい試合がたくさんあると良いなと思っているよ」
スポーツヘルニアとも呼ばれる恥骨痛は、敏捷性と爆発的な動きが求められる選手にとって、最もつらいケガの一つである。これは腹部と内転筋の連結部に影響を与え、回復には週ごとにばらつきがある。特に方向転換やスプリントを繰り返すウィンガーや攻撃的な選手がこの怪我に悩まされやすい。
この怪我は急ぐべきではない。復帰を急ぎすぎれば、痛みがさらに強くなって戻ってくる。ヤマルもバルセロナで同様の問題を抱えており、今シーズンはこの怪我のために離脱を繰り返している。ビルバオのニコ・ウィリアムズ、チェルシーのコール・パーマーも同様の問題に直面している。
マスタントゥオーノの回復は順調だが、マドリーは慎重な姿勢を崩さず。復帰時期はまだ未定となっている。報道によれば、12月下旬辺りでの復帰が有力視されているという。ただ、シャビ・アロンソ監督は1月の厳しいスケジュールに間に合い、万全の状態で臨んでほしいと考えている。マドリーは両ウイングの層を厚くする必要があるからだ。
