Getty Images Sport
マン・Cでプレミアリーグ5度制覇のフェルナンジーニョが現役を引退
フェルナンジーニョは2013年にシャフタール・ドネツクからマンチェスター・シティに加入後、9シーズンを過ごした。シャフタールでは既にウクライナリーグ6度の優勝とUEFAカップを獲得していた。マヌエル・ペジェグリーニ監督、そして後にペップ・グアルディオラ監督の下で、彼はシティの中盤の要となった。卓越した試合を読む力、完璧なタックル、そして比類のないポジショニング能力で知られ、彼の影響力によってクラブの創造的な才能が開花した。シティでの383試合の出場で、フェルナンジーニョはプレミアリーグ5回、リーグカップ6回、FAカップ1回、コミュニティシールド1回のタイトルを獲得した。
- Getty Images Sport
2022年にマンチェスターを離れた後、フェルナンジーニョは故郷に帰り、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたアトレチコ・パラナエンセに復帰した。シーズンが経過するにつれて出場時間は自然と減少し、フェルナンジーニョは2024年12月のアトレチコ・ミネイロとのリーグ戦以降、出場していなかった。今週、クラブのスタジアムでのチャリティマッチ後、彼は自身の体が最後の警告を発していることを明らかにした。
「もう疲れている。今日は30分ほど走ったが、疲れ果てている。サッカーでもう僕を動機づけるものは何もない。できることはすべて達成した。今は家族との時間を楽しむ時だ」
この40歳の選手は、彼とクラブが新契約について合意に至らなかったため退団することになったと付け加えた。
「新契約について合意に達しなかったが、それは世界で最も自然なことだ。僕はアトレチコへの感謝、敬意、そして愛情、特にファンへのそれらを隠したことはない」
フェルナンジーニョがマンチェスター・シティを去った際、彼は当初グアルディオラ監督に自身の決断を伝えていなかった。「知らなかった」と監督は記者会見で記者団に語った。
「あなたがそのニュースを教えてくれた。シーズン終了時に何が起こるか見守るよ。何が起こるか見ると何度も言った。シーズン終了時に話すと言った。おそらく家族の決断かもしれないし、彼はもっと出場時間を望んでいるのかもしれない。私は彼と一緒にいたいんだ」
グアルディオラ監督は、当時のスポーツディレクターであるチキ・ベギリスタイン氏がこの展開を知っていた可能性があることを示唆した。
「おそらくチキは知っていて僕に言わなかったのかもしれない」とグアルディオラ監督は言った。「わからない。私にとっては驚きだ。彼(チキ)に『何があったんだ？』と聞くつもりだ。しかし、彼(フェルナンジーニョ)の意図は理解している。他の選手なら自分の利益のためにそうするだろう。フェルナを知っていれば、そうではないことがわかる」
「私は選手たちの幸せを望んでいるし、明日は絶対に彼のためにプレーし、チャンピオンズリーグの準決勝に再び到達し、再び勝ち進むことで、彼に最高の別れの瞬間を与えるつもりだ。選手たちがプレーしたいと思うことは理解しているし、それは完全に理解できることだ。彼が35歳や36歳だからというだけではない。フェラン・トーレスに何が起こったか見てください。彼はプレーしたかったのでバルセロナに加入した。フェルナがブラジルに戻りたい、父と母がそこにいる、ということは理解しているし、クラブは彼が望むことをするのを手助けするはずだ」
- AFP
現在、注目はピッチ外でのフェルナンジーニョの未来に移っている。このブラジル人は以前、コーチングに興味を示しており、マンチェスター・シティにはアカデミー、グローバルネットワーク、またはアンバサダープログラムの役職に元選手を統合してきた歴史がある。グアルディオラ監督のシステムに精通しているため、彼がコーチングの道を選ぶならば、貴重な戦力となるだろう。しかし、彼が述べたように、現時点では、エリートレベルで何年も過ごした後、家族との生活に専念する静かな期間を選択するだろう。
