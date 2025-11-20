マン・Cでプレミアリーグ5度制覇のフェルナンジーニョが現役を引退

フェルナンジーニョがマンチェスター・シティを去った際、彼は当初グアルディオラ監督に自身の決断を伝えていなかった。「知らなかった」と監督は記者会見で記者団に語った。

「あなたがそのニュースを教えてくれた。シーズン終了時に何が起こるか見守るよ。何が起こるか見ると何度も言った。シーズン終了時に話すと言った。おそらく家族の決断かもしれないし、彼はもっと出場時間を望んでいるのかもしれない。私は彼と一緒にいたいんだ」

グアルディオラ監督は、当時のスポーツディレクターであるチキ・ベギリスタイン氏がこの展開を知っていた可能性があることを示唆した。

「おそらくチキは知っていて僕に言わなかったのかもしれない」とグアルディオラ監督は言った。「わからない。私にとっては驚きだ。彼(チキ)に『何があったんだ？』と聞くつもりだ。しかし、彼(フェルナンジーニョ)の意図は理解している。他の選手なら自分の利益のためにそうするだろう。フェルナを知っていれば、そうではないことがわかる」

「私は選手たちの幸せを望んでいるし、明日は絶対に彼のためにプレーし、チャンピオンズリーグの準決勝に再び到達し、再び勝ち進むことで、彼に最高の別れの瞬間を与えるつもりだ。選手たちがプレーしたいと思うことは理解しているし、それは完全に理解できることだ。彼が35歳や36歳だからというだけではない。フェラン・トーレスに何が起こったか見てください。彼はプレーしたかったのでバルセロナに加入した。フェルナがブラジルに戻りたい、父と母がそこにいる、ということは理解しているし、クラブは彼が望むことをするのを手助けするはずだ」