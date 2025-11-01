元リヴァプール選手が8部リーグクラブに加入。「サッカーの喜びを取り戻す」ことを目指す

シッティングボーンFCは、ジョーダン・アイブの加入を正式に発表し、クラブの復帰支援について心温まる声明を発表した。

「当クラブがジョーダン・アイブのサッカーへの喜びを取り戻す旅路を支える役割を託されたことを誇りに思います。 ジョーダン本人、代理人、クラブ間の協議を経て、当クラブが最近の実績と強固なチーム文化により、彼が再び活躍するための理想的な環境を提供できることで合意に至りました。ジョーダンはクラブに関する多くの好意的な評価に触れ、勢いを再構築し才能を発揮するのに最適な場所だと確信しています。彼がサッカー界で本来あるべき場所へ戻れるよう支援できることを大変嬉しく思います」

シッティングボーンの運営陣は、アイブのプレミアリーグ経験とリーダーシップが、シーズン序盤の不安定なスタートから順位上昇を目指すチームのロッカールームに質とプロ意識をもたらすと確信を示している。ブリックイズ（シッティングボーンの愛称）は現在イズミアンリーグ・サウスイーストディビジョンで9位だが、未消化試合を抱える中、アイブの加入が昇格への希望を再燃させる火種となる可能性がある。