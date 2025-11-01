Getty Images Sport
元リヴァプール選手が8部リーグクラブに加入。「サッカーの喜びを取り戻す」ことを目指す
アイブはシッティングボーンへの移籍に合意し、キャリア9クラブ目となる新天地で、可能性と挫折、そして忍耐に満ちた旅路の新たな章を刻む。 29歳のウインガーは、イングランドサッカーピラミッドで一つ上のリーグに所属するハンガーフォード・タウンを退団後、ケント州を本拠地とする同クラブに加入。今回の移籍は、夏にスウェーデン2部リーグのウメオへの移籍が就労ビザの問題で流れた後、イングランドで再び定期的にプレーしたいという強い思いから実現した。
シッティングボーンFCは、ジョーダン・アイブの加入を正式に発表し、クラブの復帰支援について心温まる声明を発表した。
「当クラブがジョーダン・アイブのサッカーへの喜びを取り戻す旅路を支える役割を託されたことを誇りに思います。 ジョーダン本人、代理人、クラブ間の協議を経て、当クラブが最近の実績と強固なチーム文化により、彼が再び活躍するための理想的な環境を提供できることで合意に至りました。ジョーダンはクラブに関する多くの好意的な評価に触れ、勢いを再構築し才能を発揮するのに最適な場所だと確信しています。彼がサッカー界で本来あるべき場所へ戻れるよう支援できることを大変嬉しく思います」
シッティングボーンの運営陣は、アイブのプレミアリーグ経験とリーダーシップが、シーズン序盤の不安定なスタートから順位上昇を目指すチームのロッカールームに質とプロ意識をもたらすと確信を示している。ブリックイズ（シッティングボーンの愛称）は現在イズミアンリーグ・サウスイーストディビジョンで9位だが、未消化試合を抱える中、アイブの加入が昇格への希望を再燃させる火種となる可能性がある。
アイブのシッティングボーン移籍は、大きな期待を背負って始まったキャリアに新たな興味深い転機を加えた。 15歳でウィコム・ワンダラーズでデビューを飾った後、2011年にリヴァプールのアカデミーに加入。イングランドが誇る最も有望な攻撃的選手の一人と目された。アンフィールド在籍時には58試合に出場し、4得点7アシストを記録。スピードと直線的な突破で評価を高めた。
その潜在能力から、2016年にはボーンマスが1500万ポンド（当時）という成長途上の選手としては高額な移籍金を投じて獲得したが、チェリーズでの4年間は不安定なプレーが続いた。時折見せる輝きにもかかわらず、レギュラーとしての地位を確立できず、全公式戦92試合出場後に2020年に退団した。 その後ダービー・カウンティとトルコのアダナスポルを経て、徐々にイングランドのノンリーグへ移籍。エブスフリート・ユナイテッド、ヘイズ＆イェーディング、そして直近ではハンガーフォード・タウンでプレーした。
元U-21イングランド代表である彼は、メンタルヘルスとの闘いについても率直に語っており、過去にうつ病について言及し、ピッチ内外での安定を求める決意を表明してきた。シッティングボーンの支援的な環境は、彼が自信とサッカーへの情熱を取り戻すためにまさに必要なものかもしれない。
アイブは土曜日の午後、チームがクロイドンをホームに迎える試合でシッティングボーンでのデビューを果たすことを望んでいる。これは彼の待望の復活の始まりとなるかもしれない。昨季2位ながらプレーオフ決勝でバージェス・ヒル・タウンに敗れた新クラブは、史上最高の成績となったFAトロフィー準々決勝進出も踏まえ、今年も昇格を目指す。 監督陣は、彼の最近の公式戦出場不足を考慮し、徐々にチームに馴染ませていく見込みだが、彼の存在そのものがチームの士気を高め、若手選手たちに刺激を与えるだろう。
