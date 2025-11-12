ヴィルツがモドリッチと比較される？プレミアリーグOBはヴィルツが批判者を黙らせると支持

リヴァプールは夏の移籍市場で、レヴァークーゼンからヴィルツを獲得するために1億1600万ポンド（約235億6500万円）という莫大な金額を費やした。この才能あるドイツ人ミッドフィールダーにはブンデスリーガのチャンピオンであるバイエルンやマンチェスター・シティからも関心が寄せられていたが、彼はプレミアリーグのチャンピオンに加わることを選んだ。

アンフィールドのファンは、ワールドクラスの才能からピッチ上での大活躍を期待してヴィルツが到着した時、大変興奮していた。しかし、ヴィルツはその潜在能力を発揮できず、2025-26シーズンの序盤で期待外れとなっている。イングランドでは激しい批判を浴びてきたが、それがミッドフィールダーや彼の家族には影響しておらず、彼の父ハンズは最近『BILD』に対して、こう述べた。

「最初からの私の考えは、最初の10試合を見てどのようになるか待ってみることでした。私たちもフロリアンもそれに完全に満足している。最初の数試合は、信じられないほどのスピード、アップダウンが非常に印象的だった。カバーする距離とスピードは著しく大きくなっていた。プレースタイルは時には非常に異なって見えることがあるが、それは組織化されているというよりも、ペースに重点が置かれているようだ」