GOAL/Getty
ヴィルツがモドリッチと比較される？プレミアリーグOBはヴィルツが批判者を黙らせると支持
リヴァプールは夏の移籍市場で、レヴァークーゼンからヴィルツを獲得するために1億1600万ポンド（約235億6500万円）という莫大な金額を費やした。この才能あるドイツ人ミッドフィールダーにはブンデスリーガのチャンピオンであるバイエルンやマンチェスター・シティからも関心が寄せられていたが、彼はプレミアリーグのチャンピオンに加わることを選んだ。
アンフィールドのファンは、ワールドクラスの才能からピッチ上での大活躍を期待してヴィルツが到着した時、大変興奮していた。しかし、ヴィルツはその潜在能力を発揮できず、2025-26シーズンの序盤で期待外れとなっている。イングランドでは激しい批判を浴びてきたが、それがミッドフィールダーや彼の家族には影響しておらず、彼の父ハンズは最近『BILD』に対して、こう述べた。
「最初からの私の考えは、最初の10試合を見てどのようになるか待ってみることでした。私たちもフロリアンもそれに完全に満足している。最初の数試合は、信じられないほどのスピード、アップダウンが非常に印象的だった。カバーする距離とスピードは著しく大きくなっていた。プレースタイルは時には非常に異なって見えることがあるが、それは組織化されているというよりも、ペースに重点が置かれているようだ」
- Getty Images
ヴィルツのパフォーマンスをめぐる否定的な声の中、元プレミアリーグスターのデビッド・ベントリー氏は、レアル・マドリーとクロアチアのレジェンドであるルカ・モドリッチとの比較を示しながらミッドフィールダーを擁護した。モドリッチが当初トッテナムに到着した時、批評家から酷評されたが、このクロアチア人は最終的に史上最高のサッカー選手の一人として地位を確立し、2018年にバロンドールを受賞した。
ベントリー氏は『Sky Sports』に語った。
「彼は信じられないほどの選手で、非常に才能があり、ファンや評論家は彼を支持しなければならない。そう、彼は（モドリッチと）まったく同じだ。モドリッチがやってきた時、ボールの受け方、周囲の確認、自分が何をしているか分かっている点で、まったく同じだった。彼は信じられないほど技術的に才能のある選手で、両者ともサッカーの試合のトーンとテンポを設定できるので彼を支持しなければならない」
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も、ヴィルツのキャリアの困難な時期に彼を支持している。彼はヴィルツが作り出しているチャンスをリヴァプールの攻撃陣が決めきれていないことを批判さえした。
「リヴァプールも、彼が作り出したチャンスのいくつかを決めることで彼を助けることができる。彼らはどういうわけかボールをゴールに入れるのが好きではないようだ。正直なところ、全体的な状況もフロにとって簡単ではない。クラブ全体が昨年ほど今年は安定していない。今はチームに溶け込むのがはるかに難しい。（マンチェスター）・シティ戦を見れば、彼らは実際には90分間を通じて劣っているチームだった。だからフロにとって大きな影響を与えるのも難しい。結局のところ、全体的な状況として、彼はもう少し時間が必要なだけで、それは普通のことだ。プレミアリーグに移籍する他の選手たちでもそれが見られる」
「私たちは皆、彼が何ができるかを知っている。彼の年齢の選手が少しパフォーマンスの低下を経験するのは完全に普通のことだ。彼が3年連続で同じレベルでパフォーマンスすることを期待はできない。代わりに、彼がここで頭をクリアにできるように私たち全員が少しサポートする必要があり、そうすればリヴァプールも彼が作り出したチャンスのいくつかを決めることで彼を助けることができるかもしれない。それも一つのアイデアだ。なぜなら、彼は少ないチャンスしか作っていないわけではなく、ただ、彼らはどういうわけかボールをゴールに入れるのが好きではないようで、それも真実の一部だ」
- Getty Images Sport
ヴィルツはクラブでの不調にもかかわらず、今後のワールドカップ予選に向けたドイツ代表のスカッドに選出された。元レヴァークーゼンのスターは、インターナショナルブレイク中に得られるチャンスを最大限に活用し、ドイツのワールドカップ出場権獲得を支援し、今月後半にアンフィールドに戻る前にフォームを取り戻すことを望んでいる。ドイツは11月14日にルクセンブルクと対戦し、3日後にスロバキアと対戦する予定だ。
