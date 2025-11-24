このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
u17 world cupFIFA
Yuta Tokuma

FIFA U-17ワールドカップ カタール2025 試合日程・結果・順位表・出場国

FIFA U-17ワールドカップ(W杯) カタール2025の試合日程や結果、順位表、各グループの組み合わせ、出場国などを紹介。

日本時間11月3日(月)にカタールで開幕した、U-17世代の世界一を決めるFIFA U-17ワールドカップ2025は準決勝が終了、11月27日(木)・28日(金)に3位決定戦、決勝が開催される。

本記事では、U-17日本代表も出場したU-17ワールドカップ2025の試合日程・結果、グループステージ組み合わせ、出場国を紹介する。

  • U-17W杯カタール2025｜大会スケジュール

    FIFA U-17ワールドカップ(W杯)2025は、カタールで開催され、2025年11月3日(月)に開幕。グループステージを経て、11月14日(金)からノックアウトステージに入り、11月28日(金)に決勝戦が予定されている。

    ラウンド試合日時
    開幕戦2025/11/3(月)
    グループステージ2025/11/3(月)～12(水)
    ラウンド322025/11/14(金)～15(土)
    ラウンド162025/11/18(火)～19(水)
    準々決勝2025/11/21(金)～22(土)
    準決勝2025/11/24(月)～25(火)
    3位決定戦2025/11/27(木)
    決勝2025/11/28(金)

    ※日本時間表記

  • U-17W杯カタール2025｜出場国一覧

    出場国大陸出場回数最高成績
    カタール（開催国）アジア8回目4位(1991)
    サウジアラビアアジア4回目優勝(1989)
    ウズベキスタンアジア4回目準々決勝
    インドネシアアジア2回目グループステージ
    日本アジア11回目準々決勝
    韓国アジア8回目準々決勝
    アラブ首長国連邦（UAE）アジア4回目ラウンド16
    朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）アジア6回目準々決勝
    タジキスタンアジア3回目ラウンド16
    ブルキナファソアフリカ6回目3位(2001)
    マリアフリカ7回目2位(2015)
    モロッコアフリカ3回目準々決勝
    南アフリカアフリカ2回目グループステージ
    ザンビアアフリカ初出場-
    コートジボワールアフリカ5回目3位(1987)
    セネガルアフリカ3回目ラウンド16
    チュニジアアフリカ4回目ラウンド16
    エジプトアフリカ3回目準々決勝
    ウガンダアフリカ初出場-
    エルサルバドル北中米カリブ海初出場-
    ホンジュラス北中米カリブ海6回目準々決勝
    パナマ北中米カリブ海4回目ラウンド16
    アメリカ北中米カリブ海19回目4位(1999)
    カナダ北中米カリブ海9回目グループステージ
    コスタリカ北中米カリブ海11回目準々決勝
    ハイチ北中米カリブ海3回目グループステージ
    メキシコ北中米カリブ海16回目優勝(2005,2011)
    ブラジル南米19回目優勝(1997,1999,2003,2019)
    チリ南米6回目3位(1993)
    コロンビア南米7回目4位(2003,2009)
    ベネズエラ南米3回目ラウンド16
    アルゼンチン南米16回目3位(1991,1995,2003)
    パラグアイ南米6回目準々決勝
    ボリビア南米3回目グループステージ
    フィジーオセアニア初出場3位(2018)
    ニュージーランドオセアニア11回目ラウンド16
    ニューカレドニアオセアニア3回目グループステージ
    ベルギー欧州3回目3位(2015)
    イングランド欧州6回目優勝(2017)
    オーストリア欧州3回目グループステージ
    クロアチア欧州4回目準々決勝
    チェコ欧州3回目準々決勝
    フランス欧州9回目優勝(2001)
    ドイツ欧州12回目優勝(2023)
    イタリア欧州9回目4位(1987)
    ポルトガル欧州4回目3位(1989)
    アイルランド欧州初出場-
    スイス欧州2回目優勝(2009)

  • U-17W杯カタール2025｜グループ分け

    グループAグループBグループC
    カタール日本セネガル
    イタリアモロッコクロアチア
    南アフリカニューカレドニアコスタリア
    ボリビアポルトガルUAE
    グループDグループEグループF
    アルゼンチンイングランドメキシコ
    ベルギーベネズエラ韓国
    チュニジアハイチコートジボワール
    フィジーエジプトスイス
    グループGグループHグループI
    ドイツブラジルアメリカ
    コロンビアホンジュラスブルキナファソ
    北朝鮮インドネシアタジキスタン
    エルサルバドルザンビアチェコ
    グループJグループKグループL
    パラグアイフランスマリ
    ウズベキスタンチリニュージーランド
    パナマカナダオーストリア
    アイルランドウガンダサウジアラビア

  • グループA｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1イタリア3008179
    2南アフリカ1115504
    3カタール02112-12
    4ボリビア01217-61

  • グループA｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/3(月)
    21:30    		第1節南アフリカ 3-1 ボリビア
    11/4(火)
    0:45    		第1節カタール 0-1 イタリア
    11/6(木)
    21:30    		第2節ボリビア 0-4 イタリア
    11/7(金)
    0:45    		第2節カタール 1-1 南アフリカ
    11/10(月)
    0:45    		第3節ボリビア 0-0 カタール
    11/10(月)
    0:45    		第3節イタリア 3-1 南アフリカ

    ※日本時間表記

  • グループB｜順位表

    >
    順位チーム得点失点勝ち点
    1日本2104137
    2ポルトガル201133106
    3モロッコ102168-83
    4ニューカレドニア012122-211

  • グループB｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/3(月)
    22:30    		第1節日本 2-0 モロッコ
    11/4(火)
    0:15    		第1節ニューカレドニア 1-6 ポルトガル
    11/6(木)
    21:30    		第2節ポルトガル 6-0 モロッコ
    11/6(木)
    22:00    		第2節日本 0-0 ニューカレドニア
    11/9(日)
    22:30    		第3節ポルトガル 1-2 日本
    11/9(日)
    22:30    		第3節モロッコ 16-0 ニューカレドニア

    ※日本時間表記

  • グループC｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1セネガル2106067
    2クロアチア2106157
    3コスタリカ01225-31
    4UAE01219-81

  • グループC｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/3(月)
    21:30    		第1節コスタリカ 1-1 UAE
    11/3(月)
    22:00    		第1節セネガル 0-0 クロアチア
    11/6(木)
    22:15    		第2節UAE 0-3 クロアチア
    11/6(木)
    22:45    		第2節セネガル 1-0 コスタリカ
    11/9(日)
    23:45    		第3節UAE 0-5 セネガル
    11/9(日)
    23:45    		第3節クロアチア 3-1 コスタリカ

    ※日本時間表記

  • グループD｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アルゼンチン30011299
    2ベルギー20111386
    3チュニジア1026333
    4フィジー003020-200

  • グループD｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/3(月)
    23:45    		第1節アルゼンチン 3-2 ベルギー
    11/4(火)
    0:45    		第1節チュニジア 6-0 フィジー
    11/6(木)
    22:30    		第2節アルゼンチン 1-0 チュニジア
    11/6(木)
    23:45    		第2節フィジー 0-7 ベルギー
    11/9(日)
    21:30    		第3節フィジー 0-7 アルゼンチン
    11/9(日)
    21:30    		第3節ベルギー 2-0 チュニジア

    ※日本時間表記

  • グループE｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ベネズエラ2108357
    2イングランド20111476
    3エジプト1115504
    4ハイチ003416-120

  • グループE｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/4(火)
    22:30    		第1節ハイチ 1-4 エジプト
    11/5(水)
    0:15    		第1節イングランド 0-3 ベネズエラ
    11/7(金)
    21:30    		第2節イングランド 8-1 ハイチ
    11/7(金)
    22:30    		第2節エジプト 1-1 ベネズエラ
    11/11(火)
    0:45    		第3節エジプト 0-3 イングランド
    11/11(火)
    0:45    		第3節ベネズエラ 4-2 ハイチ

    ※日本時間表記

  • グループF｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1スイス2107257
    2韓国2105237
    3メキシコ10235-23
    4コートジボワール00328-60

  • グループF｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/4(火)
    21:30    		第1節コートジボワール 1-4 スイス
    11/4(火)
    22:00    		第1節メキシコ 1-2 韓国
    11/7(金)
    23:45    		第2節メキシコ 1-0 コートジボワール
    11/8(土)
    0:15    		第2節スイス 0-0 韓国
    11/10(月)
    21:30    		第3節スイス 3-1 メキシコ
    11/10(月)
    21:30    		第3節韓国 3-1 コートジボワール

    ※日本時間表記

  • グループG｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ドイツ1209275
    2コロンビア1203125
    3北朝鮮1116334
    4エルサルバドル012012-121

  • グループG｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/4(火)
    23:45    		第1節ドイツ 1-1 コロンビア
    11/5(水)
    0:45    		第1節北朝鮮 5-0 エルサルバドル
    11/7(金)
    21:30    		第2節エルサルバドル 0-0 コロンビア
    11/7(金)
    22:00    		第2節ドイツ 1-1 北朝鮮
    11/10(月)
    22:30    		第3節エルサルバドル 0-7 ドイツ
    11/10(月)
    22:30    		第3節コロンビア 2-0 北朝鮮

    ※日本時間表記

  • グループH｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ブラジル210121117
    2ザンビア2109457
    3インドネシア10238-53
    4ホンジュラス003314-110

  • グループH｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/4(火)
    21:30    		第1節ブラジル 7-0 ホンジュラス
    11/5(水)
    0:45    		第1節インドネシア 1-3 ザンビア
    11/8(土)
    0:45    		第2節ブラジル 4-0 インドネシア
    11/8(土)
    0:45    		第2節ザンビア 5-2 ホンジュラス
    11/10(月)
    23:45    		第3節ザンビア 1-1 ブラジル
    11/10(月)
    23:45    		第3節ホンジュラス 1-2 インドネシア

    ※日本時間表記

  • グループI｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アメリカ3004139
    2ブルキナファソ2014226
    3チェコ1027433
    4タジキスタン003210-80

  • グループI｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/5(水)
    21:30    		第1節タジキスタン 1-6 チェコ
    11/6(木)
    0:15    		第1節アメリカ 1-0 ブルキナファソ
    11/8(土)
    21:30    		第2節チェコ 1-2 ブルキナファソ
    11/8(土)
    23:45    		第2節アメリカ 2-1 タジキスタン
    11/11(火)
    23:45    		第3節チェコ 0-1 アメリカ
    11/11(火)
    23:45    		第3節ブルキナファソ 2-0 タジキスタン

    ※日本時間表記

  • グループJ｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アイルランド2106247
    2ウズベキスタン2019456
    3パラグアイ1113304
    4パナマ003312-90

  • グループJ｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/5(水)
    21:30    		第1節パナマ 1-4 アイルランド
    11/5(水)
    22:00    		第1節パラグアイ 1-2 ウズベキスタン
    11/9(日)
    0:15    		第2節パラグアイ 2-1 パナマ
    11/9(日)
    0:15    		第2節アイルランド 2-1 ウズベキスタン
    11/11(火)
    22:30    		第3節アイルランド 0-0 パラグアイ
    11/11(火)
    22:30    		第3節ウズベキスタン 6-1 パナマ

    ※日本時間表記

  • グループK｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1フランス1112114
    2カナダ1113304
    3ウガンダ1113304
    4チリ11134-14

  • グループK｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/6(木)
    0:45    		第1節フランス 2-0 チリ
    11/6(木)
    0:45    		第1節カナダ 2-1 ウガンダ
    11/8(土)
    21:30    		第2節ウガンダ 1-1 チリ
    11/8(土)
    22:00    		第2節フランス 0-0 カナダ
    11/11(火)
    21:30    		第3節ウガンダ 1-0 フランス
    11/11(火)
    21:30    		第3節チリ 2-1 カナダ

    ※日本時間表記

  • グループL｜順位表

    順位チーム得点失点勝ち点
    1オーストリア3008179
    2マリ2015326
    3サウジアラビア10235-23
    4ニュージーランド003310-70

  • グループL｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/5(水)
    22:30    		第1節オーストリア 1-0 サウジアラビア
    11/6(木)
    0:45    		第1節マリ 3-0 ニュージーランド
    11/8(土)
    22:00    		第2節マリ 0-3 オーストリア
    11/9(日)
    0:45    		第2節サウジアラビア 3-2 ニュージーランド
    11/12(水)
    0:45    		第3節サウジアラビア 0-2 マリ
    11/12(水)
    0:45    		第3節ニュージーランド 1-4 オーストリア

    ※日本時間表記

  • ラウンド32｜試合日程・結果

    日時マッチNo.対戦カード
    11/14(金)
    21:30    		88ポルトガル 2-1 ベルギー
    11/14(金)
    21:30    		85ザンビア 1-3 マリ
    11/14(金)
    22:00    		80スイス 3-1 エジプト
    11/14(金)
    22:00    		84フランス 2-0 コロンビア
    11/14(金)
    23:45    		73アルゼンチン 2-2 メキシコ
    [PK：4-5]
    11/15(土)
    0:15    		81アイルランド 1-1 カナダ
    [PK：9-8]
    11/15(土)
    0:15    		76アメリカ 1-1 モロッコ
    [PK：3-4]
    11/15(土)
    0:45    		77ブラジル 0-0 パラグアイ
    [PK：5-4]
    11/15(土)
    21:30    		87韓国 0-2 イングランド
    11/15(土)
    21:30    		78セネガル 0-1 ウガンダ
    11/15(土)
    22:00    		75イタリア 2-0 チェコ
    11/15(土)
    22:30    		82日本 3-0 南アフリカ
    11/15(土)
    23:45    		83ドイツ 0-1 ブルキナファソ
    11/16(日)
    0:15    		79ベネズエラ 1-2 北朝鮮
    11/16(日)
    0:45    		74オーストリア 2-0 チュニジア
    11/16(日)
    0:45    		86クロアチア 1-1 ウズベキスタン
    [PK：3-4]

    ※日本時間表記
    ※GW：各グループ1位、RU：各グループ2位、TP：各グループ3位

  • ラウンド16｜試合日程・結果

    日時マッチNo.対戦カード
    11/18(火)
    21:30    		91イタリア 3-2 ウズベキスタン
    11/18(火)
    21:30    		94ウガンダ 1-1 ブルキナファソ
    [PK：3-5]
    11/18(火)
    22:00    		89メキシコ 0-5 ポルトガル
    11/18(火)
    22:30    		93ブラジル 1-1 フランス
    [PK：4-3]
    11/18(火)
    23:45    		96スイス 3-1 アイルランド
    11/19(水)
    0:45    		90オーストリア 4-0 イングランド
    11/19(水)
    0:15    		95北朝鮮 1-1 日本
    [PK：4-5]
    11/19(水)
    0:45    		92モロッコ 3-2 マリ

    ※日本時間表記

  • 準々決勝｜試合日程・結果

    日時マッチNo.対戦カード
    11/21(金)
    21:30    		98オーストリア 1-0 日本
    11/21(金)
    22:30    		99イタリア 1-0 ブルキナファソ
    11/21(金)
    23:45    		97ポルトガル 2-0 スイス
    11/22(土)
    0:45    		100モロッコ 1-2 ブラジル

    ※日本時間表記

  • 準決勝｜試合日程・結果

    日時マッチNo.対戦カード
    11/24(月)
    22:30    		101オーストリア 2-0 イタリア
    11/25(火)
    1:00    		102ポルトガル 0-0 ブラジル
    [PK：6-5]

    ※日本時間表記

  • 3位決定戦｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/27(木)
    21:30    		ブラジル - イタリア

    ※日本時間表記

  • 決勝｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    11/28(金)
    1:00    		ポルトガル - オーストリア

    ※日本時間表記

