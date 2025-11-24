日本時間11月3日(月)にカタールで開幕した、U-17世代の世界一を決めるFIFA U-17ワールドカップ2025は準決勝が終了、11月27日(木)・28日(金)に3位決定戦、決勝が開催される。
本記事では、U-17日本代表も出場したU-17ワールドカップ2025の試合日程・結果、グループステージ組み合わせ、出場国を紹介する。
Amazon J SPORTS
U17ワールドカップ2025はAmazon「J SPORTS」でライブ配信！
まずは14日間無料トライアルで視聴
Amazon Prime Videoチャンネル
14日間無料トライアルあり無料体験視聴
日本時間11月3日(月)にカタールで開幕した、U-17世代の世界一を決めるFIFA U-17ワールドカップ2025は準決勝が終了、11月27日(木)・28日(金)に3位決定戦、決勝が開催される。
本記事では、U-17日本代表も出場したU-17ワールドカップ2025の試合日程・結果、グループステージ組み合わせ、出場国を紹介する。
FIFA U-17ワールドカップ(W杯)2025は、カタールで開催され、2025年11月3日(月)に開幕。グループステージを経て、11月14日(金)からノックアウトステージに入り、11月28日(金)に決勝戦が予定されている。
|ラウンド
|試合日時
|開幕戦
|2025/11/3(月)
|グループステージ
|2025/11/3(月)～12(水)
|ラウンド32
|2025/11/14(金)～15(土)
|ラウンド16
|2025/11/18(火)～19(水)
|準々決勝
|2025/11/21(金)～22(土)
|準決勝
|2025/11/24(月)～25(火)
|3位決定戦
|2025/11/27(木)
|決勝
|2025/11/28(金)
※日本時間表記
|出場国
|大陸
|出場回数
|最高成績
|カタール（開催国）
|アジア
|8回目
|4位(1991)
|サウジアラビア
|アジア
|4回目
|優勝(1989)
|ウズベキスタン
|アジア
|4回目
|準々決勝
|インドネシア
|アジア
|2回目
|グループステージ
|日本
|アジア
|11回目
|準々決勝
|韓国
|アジア
|8回目
|準々決勝
|アラブ首長国連邦（UAE）
|アジア
|4回目
|ラウンド16
|朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
|アジア
|6回目
|準々決勝
|タジキスタン
|アジア
|3回目
|ラウンド16
|ブルキナファソ
|アフリカ
|6回目
|3位(2001)
|マリ
|アフリカ
|7回目
|2位(2015)
|モロッコ
|アフリカ
|3回目
|準々決勝
|南アフリカ
|アフリカ
|2回目
|グループステージ
|ザンビア
|アフリカ
|初出場
|-
|コートジボワール
|アフリカ
|5回目
|3位(1987)
|セネガル
|アフリカ
|3回目
|ラウンド16
|チュニジア
|アフリカ
|4回目
|ラウンド16
|エジプト
|アフリカ
|3回目
|準々決勝
|ウガンダ
|アフリカ
|初出場
|-
|エルサルバドル
|北中米カリブ海
|初出場
|-
|ホンジュラス
|北中米カリブ海
|6回目
|準々決勝
|パナマ
|北中米カリブ海
|4回目
|ラウンド16
|アメリカ
|北中米カリブ海
|19回目
|4位(1999)
|カナダ
|北中米カリブ海
|9回目
|グループステージ
|コスタリカ
|北中米カリブ海
|11回目
|準々決勝
|ハイチ
|北中米カリブ海
|3回目
|グループステージ
|メキシコ
|北中米カリブ海
|16回目
|優勝(2005,2011)
|ブラジル
|南米
|19回目
|優勝(1997,1999,2003,2019)
|チリ
|南米
|6回目
|3位(1993)
|コロンビア
|南米
|7回目
|4位(2003,2009)
|ベネズエラ
|南米
|3回目
|ラウンド16
|アルゼンチン
|南米
|16回目
|3位(1991,1995,2003)
|パラグアイ
|南米
|6回目
|準々決勝
|ボリビア
|南米
|3回目
|グループステージ
|フィジー
|オセアニア
|初出場
|3位(2018)
|ニュージーランド
|オセアニア
|11回目
|ラウンド16
|ニューカレドニア
|オセアニア
|3回目
|グループステージ
|ベルギー
|欧州
|3回目
|3位(2015)
|イングランド
|欧州
|6回目
|優勝(2017)
|オーストリア
|欧州
|3回目
|グループステージ
|クロアチア
|欧州
|4回目
|準々決勝
|チェコ
|欧州
|3回目
|準々決勝
|フランス
|欧州
|9回目
|優勝(2001)
|ドイツ
|欧州
|12回目
|優勝(2023)
|イタリア
|欧州
|9回目
|4位(1987)
|ポルトガル
|欧州
|4回目
|3位(1989)
|アイルランド
|欧州
|初出場
|-
|スイス
|欧州
|2回目
|優勝(2009)
|グループA
|グループB
|グループC
|カタール
|日本
|セネガル
|イタリア
|モロッコ
|クロアチア
|南アフリカ
|ニューカレドニア
|コスタリア
|ボリビア
|ポルトガル
|UAE
|グループD
|グループE
|グループF
|アルゼンチン
|イングランド
|メキシコ
|ベルギー
|ベネズエラ
|韓国
|チュニジア
|ハイチ
|コートジボワール
|フィジー
|エジプト
|スイス
|グループG
|グループH
|グループI
|ドイツ
|ブラジル
|アメリカ
|コロンビア
|ホンジュラス
|ブルキナファソ
|北朝鮮
|インドネシア
|タジキスタン
|エルサルバドル
|ザンビア
|チェコ
|グループJ
|グループK
|グループL
|パラグアイ
|フランス
|マリ
|ウズベキスタン
|チリ
|ニュージーランド
|パナマ
|カナダ
|オーストリア
|アイルランド
|ウガンダ
|サウジアラビア
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|イタリア
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|南アフリカ
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|3
|カタール
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|4
|ボリビア
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|1
|日時
|節
|対戦カード
|11/3(月)
21:30
|第1節
|南アフリカ 3-1 ボリビア
|11/4(火)
0:45
|第1節
|カタール 0-1 イタリア
|11/6(木)
21:30
|第2節
|ボリビア 0-4 イタリア
|11/7(金)
0:45
|第2節
|カタール 1-1 南アフリカ
|11/10(月)
0:45
|第3節
|ボリビア 0-0 カタール
|11/10(月)
0:45
|第3節
|イタリア 3-1 南アフリカ
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|日本
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|ポルトガル
|2
|0
|1
|13
|3
|10
|6
|3
|モロッコ
|1
|0
|2
|16
|8
|-8
|3
|4
|ニューカレドニア
|0
|1
|2
|1
|22
|-21
|1
|日時
|節
|対戦カード
|11/3(月)
22:30
|第1節
|日本 2-0 モロッコ
|11/4(火)
0:15
|第1節
|ニューカレドニア 1-6 ポルトガル
|11/6(木)
21:30
|第2節
|ポルトガル 6-0 モロッコ
|11/6(木)
22:00
|第2節
|日本 0-0 ニューカレドニア
|11/9(日)
22:30
|第3節
|ポルトガル 1-2 日本
|11/9(日)
22:30
|第3節
|モロッコ 16-0 ニューカレドニア
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|セネガル
|2
|1
|0
|6
|0
|6
|7
|2
|クロアチア
|2
|1
|0
|6
|1
|5
|7
|3
|コスタリカ
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|4
|UAE
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|日時
|節
|対戦カード
|11/3(月)
21:30
|第1節
|コスタリカ 1-1 UAE
|11/3(月)
22:00
|第1節
|セネガル 0-0 クロアチア
|11/6(木)
22:15
|第2節
|UAE 0-3 クロアチア
|11/6(木)
22:45
|第2節
|セネガル 1-0 コスタリカ
|11/9(日)
23:45
|第3節
|UAE 0-5 セネガル
|11/9(日)
23:45
|第3節
|クロアチア 3-1 コスタリカ
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|アルゼンチン
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|9
|2
|ベルギー
|2
|0
|1
|11
|3
|8
|6
|3
|チュニジア
|1
|0
|2
|6
|3
|3
|3
|4
|フィジー
|0
|0
|3
|0
|20
|-20
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/3(月)
23:45
|第1節
|アルゼンチン 3-2 ベルギー
|11/4(火)
0:45
|第1節
|チュニジア 6-0 フィジー
|11/6(木)
22:30
|第2節
|アルゼンチン 1-0 チュニジア
|11/6(木)
23:45
|第2節
|フィジー 0-7 ベルギー
|11/9(日)
21:30
|第3節
|フィジー 0-7 アルゼンチン
|11/9(日)
21:30
|第3節
|ベルギー 2-0 チュニジア
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ベネズエラ
|2
|1
|0
|8
|3
|5
|7
|2
|イングランド
|2
|0
|1
|11
|4
|7
|6
|3
|エジプト
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|4
|ハイチ
|0
|0
|3
|4
|16
|-12
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/4(火)
22:30
|第1節
|ハイチ 1-4 エジプト
|11/5(水)
0:15
|第1節
|イングランド 0-3 ベネズエラ
|11/7(金)
21:30
|第2節
|イングランド 8-1 ハイチ
|11/7(金)
22:30
|第2節
|エジプト 1-1 ベネズエラ
|11/11(火)
0:45
|第3節
|エジプト 0-3 イングランド
|11/11(火)
0:45
|第3節
|ベネズエラ 4-2 ハイチ
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|スイス
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|7
|2
|韓国
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|メキシコ
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|4
|コートジボワール
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/4(火)
21:30
|第1節
|コートジボワール 1-4 スイス
|11/4(火)
22:00
|第1節
|メキシコ 1-2 韓国
|11/7(金)
23:45
|第2節
|メキシコ 1-0 コートジボワール
|11/8(土)
0:15
|第2節
|スイス 0-0 韓国
|11/10(月)
21:30
|第3節
|スイス 3-1 メキシコ
|11/10(月)
21:30
|第3節
|韓国 3-1 コートジボワール
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ドイツ
|1
|2
|0
|9
|2
|7
|5
|2
|コロンビア
|1
|2
|0
|3
|1
|2
|5
|3
|北朝鮮
|1
|1
|1
|6
|3
|3
|4
|4
|エルサルバドル
|0
|1
|2
|0
|12
|-12
|1
|日時
|節
|対戦カード
|11/4(火)
23:45
|第1節
|ドイツ 1-1 コロンビア
|11/5(水)
0:45
|第1節
|北朝鮮 5-0 エルサルバドル
|11/7(金)
21:30
|第2節
|エルサルバドル 0-0 コロンビア
|11/7(金)
22:00
|第2節
|ドイツ 1-1 北朝鮮
|11/10(月)
22:30
|第3節
|エルサルバドル 0-7 ドイツ
|11/10(月)
22:30
|第3節
|コロンビア 2-0 北朝鮮
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|ブラジル
|2
|1
|0
|12
|1
|11
|7
|2
|ザンビア
|2
|1
|0
|9
|4
|5
|7
|3
|インドネシア
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
|4
|ホンジュラス
|0
|0
|3
|3
|14
|-11
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/4(火)
21:30
|第1節
|ブラジル 7-0 ホンジュラス
|11/5(水)
0:45
|第1節
|インドネシア 1-3 ザンビア
|11/8(土)
0:45
|第2節
|ブラジル 4-0 インドネシア
|11/8(土)
0:45
|第2節
|ザンビア 5-2 ホンジュラス
|11/10(月)
23:45
|第3節
|ザンビア 1-1 ブラジル
|11/10(月)
23:45
|第3節
|ホンジュラス 1-2 インドネシア
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|アメリカ
|3
|0
|0
|4
|1
|3
|9
|2
|ブルキナファソ
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|チェコ
|1
|0
|2
|7
|4
|3
|3
|4
|タジキスタン
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/5(水)
21:30
|第1節
|タジキスタン 1-6 チェコ
|11/6(木)
0:15
|第1節
|アメリカ 1-0 ブルキナファソ
|11/8(土)
21:30
|第2節
|チェコ 1-2 ブルキナファソ
|11/8(土)
23:45
|第2節
|アメリカ 2-1 タジキスタン
|11/11(火)
23:45
|第3節
|チェコ 0-1 アメリカ
|11/11(火)
23:45
|第3節
|ブルキナファソ 2-0 タジキスタン
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|アイルランド
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|ウズベキスタン
|2
|0
|1
|9
|4
|5
|6
|3
|パラグアイ
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|4
|パナマ
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/5(水)
21:30
|第1節
|パナマ 1-4 アイルランド
|11/5(水)
22:00
|第1節
|パラグアイ 1-2 ウズベキスタン
|11/9(日)
0:15
|第2節
|パラグアイ 2-1 パナマ
|11/9(日)
0:15
|第2節
|アイルランド 2-1 ウズベキスタン
|11/11(火)
22:30
|第3節
|アイルランド 0-0 パラグアイ
|11/11(火)
22:30
|第3節
|ウズベキスタン 6-1 パナマ
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|フランス
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|2
|カナダ
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|3
|ウガンダ
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|4
|チリ
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|日時
|節
|対戦カード
|11/6(木)
0:45
|第1節
|フランス 2-0 チリ
|11/6(木)
0:45
|第1節
|カナダ 2-1 ウガンダ
|11/8(土)
21:30
|第2節
|ウガンダ 1-1 チリ
|11/8(土)
22:00
|第2節
|フランス 0-0 カナダ
|11/11(火)
21:30
|第3節
|ウガンダ 1-0 フランス
|11/11(火)
21:30
|第3節
|チリ 2-1 カナダ
※日本時間表記
|順位
|チーム
|勝
|分
|負
|得点
|失点
|差
|勝ち点
|1
|オーストリア
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|マリ
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|3
|サウジアラビア
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|4
|ニュージーランド
|0
|0
|3
|3
|10
|-7
|0
|日時
|節
|対戦カード
|11/5(水)
22:30
|第1節
|オーストリア 1-0 サウジアラビア
|11/6(木)
0:45
|第1節
|マリ 3-0 ニュージーランド
|11/8(土)
22:00
|第2節
|マリ 0-3 オーストリア
|11/9(日)
0:45
|第2節
|サウジアラビア 3-2 ニュージーランド
|11/12(水)
0:45
|第3節
|サウジアラビア 0-2 マリ
|11/12(水)
0:45
|第3節
|ニュージーランド 1-4 オーストリア
※日本時間表記
|日時
|マッチNo.
|対戦カード
|11/14(金)
21:30
|88
|ポルトガル 2-1 ベルギー
|11/14(金)
21:30
|85
|ザンビア 1-3 マリ
|11/14(金)
22:00
|80
|スイス 3-1 エジプト
|11/14(金)
22:00
|84
|フランス 2-0 コロンビア
|11/14(金)
23:45
|73
|アルゼンチン 2-2 メキシコ
[PK：4-5]
|11/15(土)
0:15
|81
|アイルランド 1-1 カナダ
[PK：9-8]
|11/15(土)
0:15
|76
|アメリカ 1-1 モロッコ
[PK：3-4]
|11/15(土)
0:45
|77
|ブラジル 0-0 パラグアイ
[PK：5-4]
|11/15(土)
21:30
|87
|韓国 0-2 イングランド
|11/15(土)
21:30
|78
|セネガル 0-1 ウガンダ
|11/15(土)
22:00
|75
|イタリア 2-0 チェコ
|11/15(土)
22:30
|82
|日本 3-0 南アフリカ
|11/15(土)
23:45
|83
|ドイツ 0-1 ブルキナファソ
|11/16(日)
0:15
|79
|ベネズエラ 1-2 北朝鮮
|11/16(日)
0:45
|74
|オーストリア 2-0 チュニジア
|11/16(日)
0:45
|86
|クロアチア 1-1 ウズベキスタン
[PK：3-4]
※日本時間表記
※GW：各グループ1位、RU：各グループ2位、TP：各グループ3位
|日時
|マッチNo.
|対戦カード
|11/18(火)
21:30
|91
|イタリア 3-2 ウズベキスタン
|11/18(火)
21:30
|94
|ウガンダ 1-1 ブルキナファソ
[PK：3-5]
|11/18(火)
22:00
|89
|メキシコ 0-5 ポルトガル
|11/18(火)
22:30
|93
|ブラジル 1-1 フランス
[PK：4-3]
|11/18(火)
23:45
|96
|スイス 3-1 アイルランド
|11/19(水)
0:45
|90
|オーストリア 4-0 イングランド
|11/19(水)
0:15
|95
|北朝鮮 1-1 日本
[PK：4-5]
|11/19(水)
0:45
|92
|モロッコ 3-2 マリ
※日本時間表記
|日時
|マッチNo.
|対戦カード
|11/21(金)
21:30
|98
|オーストリア 1-0 日本
|11/21(金)
22:30
|99
|イタリア 1-0 ブルキナファソ
|11/21(金)
23:45
|97
|ポルトガル 2-0 スイス
|11/22(土)
0:45
|100
|モロッコ 1-2 ブラジル
※日本時間表記
|日時
|マッチNo.
|対戦カード
|11/24(月)
22:30
|101
|オーストリア 2-0 イタリア
|11/25(火)
1:00
|102
|ポルトガル 0-0 ブラジル
[PK：6-5]
※日本時間表記
|日時
|対戦カード
|11/27(木)
21:30
|ブラジル - イタリア
※日本時間表記
|日時
|対戦カード
|11/28(金)
1:00
|ポルトガル - オーストリア
※日本時間表記
FIFA U-17ワールドカップ カタール2025は、BS/CS『J SPORTS』と、ネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信。『J SPORTS』ではグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。
Amazon
Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS』なら14日間無料トライアルが利用可能となる。登録方法も簡単ですぐに視聴開始できるのでおすすめだ。
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。（※無料トライアル終了後は月額2,840円/税込）
J SPORTS
『J SPORTSオンデマンド』でもFIFA U17ワールドカップのグループステージ、ラウンド32、ラウンド16の日本戦と準々決勝以降の全試合を生中継・ライブ配信を予定している。
J SPORTSオンデマンドならサッカー＆フットサル専用パックがあり、月額1,450円(税込)で利用可能。13歳以上満25歳以下の方であれば月額725円(税込)で視聴できるのでおすすめだ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。