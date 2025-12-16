ハリー・ケインがレヴァンドフスキのブンデスリーガ得点記録を塗り替える可能性…バイエルン・ミュンヘンのレジェンド超えへ

バイエルンのレジェンド、マリオ・バスラー氏は、ケインが同じ背番号9のレヴァンドフスキの功績を上回ることができると確信しており、『アブソルート・フスボール誌』に次のように語っている。

「ハリー・ケインは、レヴァンドフスキとは違ったタイプの選手だと思う。レヴァンドフスキは、守備でそれほどハードに働くタイプの選手ではなかった。しかしハリー・ケインはそれをやってのける」

「ケインは、ニコラス・ジャクソンの控えとして、交代で出場することもある。また、中盤でボールを奪い、それを分配する役割も頻繁に担っている。彼は今シーズン、得点記録を更新するチャンスがあると思う。私にとって、彼は並外れたストライカーであり、今年の最優秀選手だ」

レヴァンドフスキは、負傷のため第27節から第30節まで欠場し、わずか29試合で41ゴールを記録した。ワールドカップ優勝の伝説的選手、ゲルト・ミュラー氏が保持していた記録を塗り替えたこの驚くべき成果について、次のように述べている。

「そのシーズン、29試合で41ゴールを決めるんだと自分に言い聞かせた。それが私の目標だった。29試合で記録を更新した。正直に言って、この記録をこれまで以上に誇らしく思う。29試合で41ゴール。記録が更新されるかどうかではなく、その文脈でより強く実感した」