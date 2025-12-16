Getty/GOAL
ハリー・ケインがレヴァンドフスキのブンデスリーガ得点記録を塗り替える可能性…バイエルン・ミュンヘンのレジェンド超えへ
FWハリー・ケインは2023年にトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ移籍した。プレミアリーグの強豪で280得点を記録したスパーズの歴代最多得点者としてドイツにやってきた彼は、新たな挑戦を受け入れつつ、これまで遠ざかっていた主要タイトル獲得を目指した。
その呪いは2024-25シーズンにブンデスリーガ優勝を果たしたことで解けた。その後、スーパーカップ制覇の栄光も味わっている。今シーズン、ケインはさらなる国内タイトルと欧州カップ戦での栄誉を視野に入れている。
バイエルンは首位で無敗を維持し、これまでに38ポイントを獲得している。ケインの活躍により、首位との差は9ポイントに広がった。32歳のストライカーは圧倒的な好調ぶりで、バイエルンでの通算得点を120試合で114に伸ばした。
今シーズンは3度のハットトリックを達成しており、歴史に新たな名を刻む準備が整っているようだ。ケインはブンデスリーガ初年度に36得点を記録したが、2025-26シーズンでは少なくとも5得点上回ることを目指している。
スリーライオンズのスーパースターは、1試合平均1.29ゴールを記録しており、34試合で43.71ゴールを達成することになる。この成績は、バイエルンでの前任者である、ポーランド人フォワードのロベルト・レヴァンドフスキを上回るものとなるだろう。
バイエルンのレジェンド、マリオ・バスラー氏は、ケインが同じ背番号9のレヴァンドフスキの功績を上回ることができると確信しており、『アブソルート・フスボール誌』に次のように語っている。
「ハリー・ケインは、レヴァンドフスキとは違ったタイプの選手だと思う。レヴァンドフスキは、守備でそれほどハードに働くタイプの選手ではなかった。しかしハリー・ケインはそれをやってのける」
「ケインは、ニコラス・ジャクソンの控えとして、交代で出場することもある。また、中盤でボールを奪い、それを分配する役割も頻繁に担っている。彼は今シーズン、得点記録を更新するチャンスがあると思う。私にとって、彼は並外れたストライカーであり、今年の最優秀選手だ」
レヴァンドフスキは、負傷のため第27節から第30節まで欠場し、わずか29試合で41ゴールを記録した。ワールドカップ優勝の伝説的選手、ゲルト・ミュラー氏が保持していた記録を塗り替えたこの驚くべき成果について、次のように述べている。
「そのシーズン、29試合で41ゴールを決めるんだと自分に言い聞かせた。それが私の目標だった。29試合で記録を更新した。正直に言って、この記録をこれまで以上に誇らしく思う。29試合で41ゴール。記録が更新されるかどうかではなく、その文脈でより強く実感した」
ケインは前回の試合で、ホームで最下位のマインツと2-2で引き分けた試合で、後半にPKを決め、同点ゴールを挙げた。
このゴールは、クラブでの年間50ゴール目となり、彼のキャリアで初めてこのマイルストーンを達成することになった。レヴァンドフスキは、2021年に58ゴールを記録し、バイエルンでこの偉業を達成した最後の選手だった。
ケインは、今シーズン14試合で18得点を記録しており、これはブンデスリーガ記録であり、2023-24年の自身の記録に並ぶものだ。バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、偉大な選手をチームに迎え入れたことを喜んでいる。
「監督にとって、毎週のように得点を挙げ、パフォーマンスを発揮することに執着し、ゴール以外の結果には決して満足しない、このようなオールラウンドなプロ選手を獲得できたことは、信じられないほど素晴らしいことだ。彼の価値を高めているのは、その総合力です」
イングランド代表歴代最多得点者（78得点）でもあるケインは、日曜日にハイデンハイム戦に臨む予定だ。この一戦を最後にバイエルンはウィンターブレイクに入り、十分な休息期間を迎えることになる。
