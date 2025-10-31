チェルシーやリヴァプールでプレーしたボリーニが衝撃告白。元所属クラブを訴えようとした理由

ボリーニは『タイムズ』のインタビューで、イタリアでの最後の数カ月間に受けた精神的・肉体的苦痛について率直に語った。

「身近な人たちは、それがどれほど困難だったかを知っている。なぜなら、ディレクターが僕に会う前から、非常に厳しい立場を取っていたからだ。彼は僕が適任ではない、これがダメだ、あれがダメだ、ロッカールームで問題児だと決めつけた。実際には、僕こそがロッカールームの要だった。困難な時期にチームをまとめていたのは僕だ。僕の経験がそれを可能にし、ここでも同じことができた」

「クラブを訴える準備ができていた。訴訟を起こすための書類はすべて揃っていた。なぜなら、異なる時間に一人だけで練習させ、食事も与えず、チームに参加させないなど、そういった細かいことをするのは許されないからだ。だから、本当に、本当に、本当に苦しんでいた。サンプドリアで同じ状況を経験した友人と話したところ、彼は『離れることで癒されている気がする』と言った。そして昨日、彼にメッセージを送って『その感覚が戻り始めている』と伝えた。長いプロセスだったね」