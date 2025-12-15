(C)Getty Images
怪我に苦しんだ冨安健洋。アーセナル退団後に新たなクラブを見つけ、ついにサッカー復帰へ
冨安は4年間を過ごしたアーセナルを去ったが、膝の手術のため2024-25シーズンではわずか6分間しかプレーしていなかった。退団時、このディフェンダーは完全に回復するまでさらに5か月かかると予想されていた。クラブは2026年に満了予定だった契約を解除することで、26歳の選手と相互合意に達した。
アーセナルからの公式声明には次のように書かれていた。
「私たちは冨安健洋との契約を即座に終了することで相互合意に達した。2021年8月にボローニャから加入した26歳のディフェンダーは、クラブでの在籍期間中に全大会で84試合に出場した。残念ながら、怪我が過去2シーズンでトミのピッチでの時間を制限し、昨シーズンは途中出場が1回だけだった。そのため、トミがキャリアの新しい章を始められるよう、契約を終了することで相互合意に達した。アーセナル・フットボール・クラブの全員が、クラブへの貢献についてトミに感謝し、彼と彼の家族の将来に幸多からんことを願う」
移籍情報に精通するジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏によると、冨安は現在、オランダの強豪アヤックスと2026年まで有効な短期契約で口頭合意に達したという。元アーセナルの選手は火曜日にエールディビジのクラブでメディカルチェックを受け、すべてがうまくいけば、数日以内に契約書にサインする予定だ。
信頼できるパフォーマーで強力なディフェンダーとして知られる冨安だが、ここ数年は一貫して健康を維持することができず、これがロンドン北部での時間を短縮させた。右サイドバックのポジションでプレーすることに慣れている冨安は、ガナーズではバックラインの様々なポジションで起用された。
しかし、昨シーズン以降、ユリアン・ティンバー、リカルド・カラフィオーリ、マイルズ・ルイス・スケリーといったフルバックが台頭し、さらに冨安のかつての右サイドバックのライバルであるベン・ホワイトもまだチームにいることから、ミケル・アルテタ監督は冨安の長期離脱中にチームが前進したと感じたのかもしれない。したがって、この日本人フルバックの退団は常に予想されていた。
アーセナルはプレミアリーグのタイトル争いでリードを続けており、順位表でマンチェスター・シティを2ポイント上回っているが、2025-26シーズンを絶好調でスタートした後、最近の試合でのパフォーマンスは低下している。土曜日、アーセナルは最下位のウルヴズ相手に苦戦しながらも勝利を収め、試合後、アルテタはチームの欠点を認めた。
「安堵したが、差はもっと大きくあるべきだったという非常に明確な認識がある。後半はより多くのチャンスを作ったが、その後、2、3分間、深い位置で完全に受け身になり、求められるレベルにはるかに及ばない恐ろしい守備習慣があった。彼らが得点する機会を得た最初の時に、彼らは決めた。私たちはその前にシュートを止めるべきだった。それは私たちの責任だ」
『BBCマッチ・オブ・ザ・デイ』で、アルテタ監督は混沌とした夜を率直な言葉でまとめた。
「ジェットコースターだった。試合が長引くにつれて、彼らには希望があり、私たちはゲームを加速させ、より多くのリスクを取らなければならなかった。私たちは道を見つけた。それは非常にポジティブなことだ。そうでなければ、非常にフラストレーションが溜まり、当然のことだが、明らかに改善すべき点がある」
アルテタ監督率いるチームは、次に12月20日、プレミアリーグのエヴァートン戦に臨む。
