怪我に苦しんだ冨安健洋。アーセナル退団後に新たなクラブを見つけ、ついにサッカー復帰へ

冨安は4年間を過ごしたアーセナルを去ったが、膝の手術のため2024-25シーズンではわずか6分間しかプレーしていなかった。退団時、このディフェンダーは完全に回復するまでさらに5か月かかると予想されていた。クラブは2026年に満了予定だった契約を解除することで、26歳の選手と相互合意に達した。

アーセナルからの公式声明には次のように書かれていた。

「私たちは冨安健洋との契約を即座に終了することで相互合意に達した。2021年8月にボローニャから加入した26歳のディフェンダーは、クラブでの在籍期間中に全大会で84試合に出場した。残念ながら、怪我が過去2シーズンでトミのピッチでの時間を制限し、昨シーズンは途中出場が1回だけだった。そのため、トミがキャリアの新しい章を始められるよう、契約を終了することで相互合意に達した。アーセナル・フットボール・クラブの全員が、クラブへの貢献についてトミに感謝し、彼と彼の家族の将来に幸多からんことを願う」