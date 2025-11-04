Getty Images
ハーランドがレアル移籍を望んでいる？クラブはヴィニシウスの後釜として前向きか
スペインメディア『ElDesmarque』のジャーナリストであるホルヘ・ピコン氏によると、ハーランドはマンチェスター・シティとの契約解除条項を持っているとされているが、正確な金額は明らかにされていないとのこと。ハーランドは2024年に記録的な10年契約延長にサインし、2034年までクラブに留まることになっているが、レアル・マドリーの彼への長期的な関心は決して衰えていないようだ。ハーランドの側近は最近、選手が「レアル・マドリーでプレーすることを非常に望んでいる」ことをほのめかしており、最終的な決断はマンチェスター・シティから移籍するというストライカー自身の願望にかかっている。
レアル・マドリーへの彼の移籍の可能性は、ヴィニシウス・ジュニオールの将来と密接に結びついていると考えられている。ヴィニシウスは現在、レアル・マドリーと2027年まで契約しており、契約更新交渉は2024年末から続いている。ただ、いまだ彼の給与要求に関して合意には至っていない。そのためレアル・マドリーはハーランドを獲得するために必要な資金を生み出すため、約2億ユーロ（約352億8000万円）でヴィニシウスを売却することを検討する可能性があるとのこと。一方、パリ・サンジェルマンはヴィニシウスに真剣な関心を示しており、本人もルイス・エンリケ監督の速く攻撃的なプレースタイルに惹かれていると報じられている。
最近ではヴィニシウスとシャビ・アロンソ監督との間の緊張が破綻寸前に達したと報じられており、クラブでのヴィニシウスの将来に深刻な疑問が投げかけられている。二人の関係は、バルセロナとのエル・クラシコの試合中に交代させられたことにヴィニシウスが怒って反応したときに悪化し始めた。ヴィニシウスは後にソーシャルメディアで自身の爆発について謝罪を発表したが、注目すべきことに、彼はメッセージからアロンソ監督を除外した。
状況は、彼の公開謝罪と同じ日に『The Athletic』がアロンソ監督のリーダーシップと規律を批判する記事を掲載したときにエスカレートした。報道は、チームに近い匿名の情報源を引用し、アロンソ監督は「自分をペップ・グアルディオラだと思っている」と主張した。ヴィニシウスの陣営と関係があると信じられているこの記事は、レアル・マドリーの首脳陣を怒らせた。
また、バレンシア戦でヴィニシウスがキリアン・エンバペに割り当てられていたペナルティキックを奪って外したとき、事態はさらに悪化した。彼の行動は、アロンソ監督とチームメイトの両方から無礼と見なされ、チーム内の関係がさらに悪化した。
フロレンティーノ・ペレス会長の忍耐は、一連のピッチ外の問題と25歳の派手な行動の後、尽きたと報じられている。ヴィニシウスと経営陣との間の信頼は今や修復不可能と言われており、レアルサイドはヴィニシウスへのオファーを真剣に検討。これがベルナベウでの彼の時間の終わりを意味する可能性がある。
一方、ハーランドは2022年にドルトムントからマンチェスター・シティに加入して以来、世界で最も支配的なフォワードの1人としての地位を確立した。彼はシティの歴史的な2022-23シーズンのトレブル達成に重要な役割を果たし、チームがプレミアリーグ、FAカップ、UEFAチャンピオンズリーグのタイトルを確保するのを助けた。
今シーズン、ハーランドは驚異的なフォームを継続し、すべての公式戦で13試合に出場して17ゴールを記録している。彼のフィニッシュ能力と絶え間ない一貫性により、彼は再びグアルディオラ監督の攻撃の中心となっている。彼の影響下で、マンチェスター・シティは現在プレミアリーグのテーブルで2位に位置しており、ハーランドは国内およびヨーロッパでのさらなる成功の追求において重要な人物であり続けている。
レアル・マドリーは、クラブのアイコンとなっているチャンピオンズリーグ2度優勝の立役者ヴィニシウスとの契約更新を目指している。しかし、ヴィニシウスとの問題が困難であることが証明された場合、ハーランドへの移籍に関心を持つことになるが、シティとの交渉が簡単でないことは明らかである。
