ハーランドがレアル移籍を望んでいる？クラブはヴィニシウスの後釜として前向きか

最近ではヴィニシウスとシャビ・アロンソ監督との間の緊張が破綻寸前に達したと報じられており、クラブでのヴィニシウスの将来に深刻な疑問が投げかけられている。二人の関係は、バルセロナとのエル・クラシコの試合中に交代させられたことにヴィニシウスが怒って反応したときに悪化し始めた。ヴィニシウスは後にソーシャルメディアで自身の爆発について謝罪を発表したが、注目すべきことに、彼はメッセージからアロンソ監督を除外した。

状況は、彼の公開謝罪と同じ日に『The Athletic』がアロンソ監督のリーダーシップと規律を批判する記事を掲載したときにエスカレートした。報道は、チームに近い匿名の情報源を引用し、アロンソ監督は「自分をペップ・グアルディオラだと思っている」と主張した。ヴィニシウスの陣営と関係があると信じられているこの記事は、レアル・マドリーの首脳陣を怒らせた。

また、バレンシア戦でヴィニシウスがキリアン・エンバペに割り当てられていたペナルティキックを奪って外したとき、事態はさらに悪化した。彼の行動は、アロンソ監督とチームメイトの両方から無礼と見なされ、チーム内の関係がさらに悪化した。

フロレンティーノ・ペレス会長の忍耐は、一連のピッチ外の問題と25歳の派手な行動の後、尽きたと報じられている。ヴィニシウスと経営陣との間の信頼は今や修復不可能と言われており、レアルサイドはヴィニシウスへのオファーを真剣に検討。これがベルナベウでの彼の時間の終わりを意味する可能性がある。