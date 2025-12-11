FBL-AWARD-BALLON D'OR-2023AFP

「妻はサッカーにうんざりしているんだ…」PL最速100ゴールのハーランドが明かす家庭生活

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）FWアーリング・ハーランドは、恋人であるイザベル・ハウセン・ヨハンセンとの関係を明かした。

  • 熱狂的なハーランド、プレミアリーグでの生活を楽しんでいる

    2022年にマンチェスター・シティに加入したアーリング・ハーランド。するとプレミアリーグでも驚異的な活躍を続け、史上最速となる111試合で100ゴールを達成。2度のリーグ制覇やチャンピオンズリーグ優勝など、数々のタイトルを手にしている。

    そんな25歳のノルウェー代表FWだが、プライベートでも順調。ノルウェーのブライネ・アカデミー時代に出会った恋人イザベル・ハウセン・ヨハンセンとの間には、2024年12月に第一子となる男の子が誕生している。

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    しかし、恋人との生活は時に難しい瞬間があるようだ。ハーランドは『Rest is Football』ポッドキャストで、以下のように明かしている。

    「僕はサッカーの大ファンだし、色々な試合を観るんだ。実は昨日、夕食を食べながら試合があるか確認した。『マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムがやってる。見よう』ってね。そしたら妻が『もうフットボールにうんざり。いつも見てるんだから』って言ったんだよ。僕は『これこそ僕らがここに座っている理由でしょ』って返したね。もちろん試合は観たよ」

  • またハーランドは、マンチェスター・シティで指導を受けるジョゼップ・グアルディオラ監督についても語っている。

    「確かに厳しいけど、みんなは『天才』とかそういうことを言うよね。確かに天才的なところはあると思う。でも一番驚いたのは、彼の努力の量だ。誰よりも一生懸命働くんだ。 クラブで最も勤勉な人物だね。一番早く来て、一番遅く帰る。日々の努力が彼をここまで押し上げた要因だと思う。献身であり、モチベーションであり、フットボールに対する強烈な視座と取り組み方だ。それが核心だよ」

    「それが契約した理由でもある。クラブの首脳陣との話し合いや、今後数年間の計画があって、僕はその一員になりたかったんだ。今は落ち着いているし、集中もできている。本当に幸せだね。成長には最高の場所だよ。結局イングランドはフットボールの国であり、フットボールするには最高の場所だと思う」

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    マンチェスター・シティは、プレミアリーグ15試合終了時点で勝ち点31を獲得。首位アーセナルを2ポイント差で追っている。そして14日の第16節では、クリスタル・パレスと対戦する。

