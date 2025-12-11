「妻はサッカーにうんざりしているんだ…」PL最速100ゴールのハーランドが明かす家庭生活

またハーランドは、マンチェスター・シティで指導を受けるジョゼップ・グアルディオラ監督についても語っている。

「確かに厳しいけど、みんなは『天才』とかそういうことを言うよね。確かに天才的なところはあると思う。でも一番驚いたのは、彼の努力の量だ。誰よりも一生懸命働くんだ。 クラブで最も勤勉な人物だね。一番早く来て、一番遅く帰る。日々の努力が彼をここまで押し上げた要因だと思う。献身であり、モチベーションであり、フットボールに対する強烈な視座と取り組み方だ。それが核心だよ」

「それが契約した理由でもある。クラブの首脳陣との話し合いや、今後数年間の計画があって、僕はその一員になりたかったんだ。今は落ち着いているし、集中もできている。本当に幸せだね。成長には最高の場所だよ。結局イングランドはフットボールの国であり、フットボールするには最高の場所だと思う」