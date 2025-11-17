Norway are World Cup dark horses.jpgGetty/GOAL
James WestwoodKyoya Saito

ハーランドが牽引するノルウェー代表が2026年ワールドカップのダークホースとなる6つの理由

7月末の『タイム』誌のインタビューで、アーリング・ハーランドはノルウェーが2026年ワールドカップを制する確率はわずか0.5％だと主張した。彼はこう付け加えた。「もし我々がワールドカップに出場できれば、それは別の大国が優勝するようなものだ。史上最大の祝祭となる。 オスロの光景は信じられないほどになるだろう」と語った。その祝祭は今まさに始まっている。ノルウェーは11月の国際試合期間中にエストニアとイタリアを4-1で破り、28年ぶりの本大会出場を決めたのだ。

勝利は満員のサン・シーロで記録されたもので、特に印象的だった。前半はフランチェスコ・ピオ・エスポジートの巧みなフィニッシュでイタリアが当然のリードを奪ったが、後半にノルウェーが爆発的な攻撃を見せ、アントニオ・ヌサとヨルゲン・ストランド・ラーセンがハーランドの2得点を挟む形で得点を重ね、攻撃サッカーの模範的なプレーでホームチームを圧倒した。

イタリアがかつての強豪ではないことは認めざるを得ないが、新監督ジェンナーロ・ガットゥーゾの下で着実な進歩を遂げており、EURO2020優勝メンバーからジャンルイジ・ドンナルンマ、ニコロ・バレッラ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・ロカテッリの5名が先発出場した。 ノルウェーは公式戦アウェーでイタリアに3点差以上で勝利した史上2チーム目。前回達成したのは1983年のスウェーデンだった。

さらにノルウェーは、1998年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でイタリアに敗れた雪辱を果たした。これ以上の衝撃的な結果はないだろう。ハーランドが来夏の目標を見直していることは想像に難くない。

マンチェスター・シティのエースは、誰をも恐れることのない黄金世代を率いている。驚異的な予選成績から得られるすべての証拠が、一つの否定できない真実を示している。ノルウェーはワールドカップ優勝の有力なダークホースであり、それは単に世界最高のストライカーを擁しているからだけではない。

  Erling Haaland Norway 2025Getty

    適切な火力

    適切な火力

    しかし、ハーランドの存在が最大の要因である。ノルウェーはグループIの8試合すべてに勝利し、37ゴールを記録、そのうち16ゴールをハーランドが決め、ロベルト・レヴァンドフスキの予選1シーズンでの記録に並んだ。

    今シーズン、クラブと代表で32ゴールを記録しているこの抑えきれないシティのターミネーターは、イタリア戦で2ゴールを決め、代表48試合で通算55ゴールを達成、ノルウェー代表史上、他のどの選手よりも22ゴール多い記録となった。 ハーランドは、ノルウェー代表として9試合連続、シティではプレミアリーグの過去9試合のうち8試合で得点を記録している。ノルウェーのジャーナリスト、ラース・シヴェルツェン氏は、ハーランドを、オーレ・グンナー・ソルスクジャー、ジョン・アルネ・リーセ、トーレ・アンドレ・フローといったアイコンたちを上回る、ノルウェー「史上最高の選手」と評しているが、それはまったく妥当な評価である。

    驚くべきことに、25歳のハーランドはまだ全盛期を迎えていない。ワールドカップに出場する他のどのチームも、このような強力な武器はないだろう。スピードと強さを兼ね備え、一見すると巧みな、そして恐ろしいほど冷酷なセンターフォワードであり、プレッシャーを感じているようには見えない。

    また、優れたサポート陣の恩恵もある。アトレティコ・マドリーのアレクサンダー・セルロートは、威圧的なターゲットマンとして、ハーランドを完璧に引き立てる存在であり、ウルブスのストライカー、ストランド・ラーセンは理想的なインパクトのある交代選手として台頭してきた。イタリアが痛いほど知ったように、ノルウェーは、どんな相手にも対等に渡り合うだけの十分な火力を備えている。

  Martin Odegaard Norway 2025Getty

    ウーデゴールが復帰する

    ウーデゴールが復帰する

    注目すべきは、ノルウェーが、その貴重なプレーメーカーでありキャプテンであるマルティン・ウーデゴールを欠きながらも、ワールドカップ出場権を獲得したことだ。アーセナルのMFは、膝の負傷のため、予選の最後の3試合を欠場しており、ソルバッケン監督は、彼がピッチに復帰するには「まだ少し距離がある」ことを認めている。

    しかし、ウーデゴールにはまだ時間があり、ノルウェーは彼の力を最大限に引き出す必要がある。接戦の試合では、3月にノルウェーがイスラエルで4-2で勝利した試合で3つのゴールをアシストしたように、彼は試合の流れを変える魔法をかけることができる選手だ。

    ウーデゴールは、欧州予選で他のどの選手よりも多い、合計7回のアシストを記録。ハーランドと同様、彼は大舞台のために生まれたワールドクラスの選手だ。26歳の彼は、アーセナルのトレーニング基地で回復に専念する代わりに、ノルウェー代表の最新の合宿に飛び、チームのお祝いに参加することでその献身とリーダーシップの資質も示した。

    「彼は試合前、試合中、試合後もそこにいた」と、ソルバッケン監督はエストニア戦勝利後に語った。ノルウェー代表のチームメイト、モーテン・トースビーはこう付け加えた。「マルティンは僕らのキャプテンだ。彼は安心感と強さを与えてくれるし、一緒にいてほしかった。ピッチ上では助けにはなれなかったけれど、ピッチ外では助けてくれた」。

    ウーデゴールはその行動のすべてにおいて模範的なリーダーシップを発揮しており、ノルウェーのファンは一日も早く完全な体調に戻ることを願っている。なぜなら、彼がワールドカップでの活躍のカギとなる存在だからだ。

  FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    新鋭の若手

    新鋭の若手

    平均年齢わずか25.8歳のノルウェー代表は、国際舞台で最も注目すべき若手チームの一つだ。ここ数年、ハーランドとウーデゴールが称賛の大半を集めてきたが、ワールドカップ開幕までに、そのスポットライトが二人の超有望株——ヌサとオスカー・ボブ——にも及ぶ可能性は十分にある。

    ブンデスリーガのRBライプツィヒで左ウイングとして活躍し注目を集めるヌサは、2023年の代表デビュー以来、ノルウェー代表で20試合に出場し16得点関与を記録している。 20歳のヌサにはまだ判断力の向上の余地があるものの、爆発的な加速と磁石のような足さばきでディフェンダーを悪夢に陥れ、ノルウェーが効果的なカウンター攻撃チームとして台頭する上で不可欠な存在となっている。

    反対サイドのボブはヌサほどの影響力はないが、異なる価値を提供する。マンチェスター・シティの新鋭は内側に切り込む際に真価を発揮し、最終ラインでの決定的プレーよりも連携を重視する。22歳のボブはヌサより技術派で、ライン間のスペースを見極め鋭いパスを供給するのが得意だ。

    ヌサがノルウェーにXファクターをもたらす一方、ボブは相手のポジションを外すためのサッカーIQを備えている。北米ではこの2人が効果的なコンビとなる可能性があり、元ノアシェランの若き天才アンドレアス・シェルデループも前線での選択肢だ。 ベンフィカでの不振と私生活の問題により、この21歳の選手のキャリアはここ1年ほど停滞しているが、彼は才能豊かな選手であり、ウイングや攻撃的ミッドフィルダーとしてプレーできるほど多才である。

  FBL-WC-2026-EURO-QUALIFIERS-ISR-NORAFP

    陰の立役者

    陰の立役者

    ノルウェーの躍進は、少なくとも部分的には、自国代表チームのロッカールームに存在する豊富なプレミアリーグ経験に起因している。ハーランド、ウーデゴール、ストランド・ラーセン、ボブに加え、ソルバッケン監督はサンダー・ベルゲ（フラム）、クリストファー・アイェル（ブレントフォード）、デビッド・モーラー・ウルフ（ウォルヴァーハンプトン）の能力も活用し、ノルウェーを新たな次元へと導いた。

    欧州で最も過酷なリーグでの生活に慣れた選手を多数擁するソルバッケン監督は、真の層の厚さを手にした。しかしこのグループには、もっと評価されるべき陰の立役者がいる。

    ベルゲは予選でノルウェー代表で最も安定した活躍を見せた選手と言える。フラム所属のMFは、相手の攻撃を断ち切る能力でチームの成功の基盤を築き、ウーデゴールが離脱した後はチームを牽引する役割も担った。

    「彼はフラムで大きく成長した。代表では彼の強みを最大限に活かせる役割を特注で用意できた」とソルバッケン監督は『ESPN』に語った

    ベルゲは8番ポジションでノルウェーの主たる破壊者兼設計者として機能し、その働きぶりでチーム全体の基調を決定づけている。ベルゲがウーデゴールやボデ/グリムトのパトリック・ベルグと共闘する時、ノルウェーは中盤にフィジカルと創造性の完璧な融合を実現する。 かつてシェフィールド・ユナイテッドとバーンリーで活躍したこの選手は、若き日に見せた可能性を今まさに開花させつつある。彼のおかげでノルウェー代表は攻守両面で格段に大胆なチームへと変貌を遂げている。

  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    揺るぎない防御

    揺るぎない防御

    確かに、ベルゲとベルグはノルウェーの守備が決して崩れないよう、自らを消耗させるほどに走り回った。しかし守備ライン自体も堅固で、ブレントフォードのアイェルとボローニャのトールビョルン・ヘッゲムはセンターバックとしてテレパシーのような連携を築いている。

    両者とも長身でボールを扱う能力に長けたディフェンダーであり、空中戦での危険を消し去ると同時に攻撃の起点となる。フィジカル勝負で彼らを打ち破るのはほぼ不可能だ。一方、ウルフとボルシア・ドルトムントのユリアン・リエルソンはサイドバックとして高いエネルギーをもたらしている。

    一方、ゴールマウスを守るオルヤン・ニーランは信頼の象徴だ。セビージャのGKは予選8試合でわずか5失点に抑え、193cmの長身ながら驚異的な反射神経を見せつけ、確固たる威厳でペナルティエリアを支配した。

    相手チームが狙えるような守備の弱点は存在しない。実際ノルウェーには弱点と呼べる部分自体ほとんどないが、これは選手層の厚さ以上にソルバッケンの戦術が奏功している証左だ。

  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    実直なマネージャー

    実直なマネージャー

    イスラエル代表監督のラン・ベン・シモンは、10月にソルバッケン率いるノルウェー代表に0-5で敗れた後、「ノルウェーはスペインと並ぶ欧州トップ2チームの一つだと確信している」とノルウェーを称賛した。

    ソルバッケン監督はこの高評価を「少々大げさだ」と評したが、そうは思えない。イングランド、フランス、ポルトガル、クロアチアもワールドカップ出場を決めているが、ノルウェーほど印象的なチームはない。EURO2024優勝国スペインはトルコ戦で引き分けさえすれば出場権を獲得するが、依然として最強の座にある。しかしノルウェーは現在、欧州で2番目に強いチームであると正当に主張できる。

    控えめな姿勢を崩さないソルバッケンだが、ロッカールームの結束を育み明確なプレースタイルを確立することで、真剣に受け止めるべき特別なチームを作り上げた。ノルウェーはマンツーマン守備では失点が多かったが、ソルバッケンはゾーンディフェンスに転換。インターセプト後の素早い攻撃展開を重視する戦術に変わった。

    さらにノルウェーはボール保持能力も大幅に向上。相手を自陣に引き寄せ、プレスを突破して前線のスピードとパワーを最大限に活用する戦術を確立した。「我々はフィジカルとテクニックの融合体だ」とソルバッケン監督は日曜のイタリア戦勝利後に語った。元ウォルヴァーハンプトン監督はノルウェーをボール保持型攻撃サッカーへと変貌させ、トップクラスのチームに不可欠な「ボール保持による守備」を実現させた。

    気温とプレッシャーが急上昇するアメリカ・カナダ・メキシコでの大会でこの水準を維持できるかは未知数だ。しかしノルウェーがグループステージを難なく突破すれば、いわゆる強豪国はすべて決勝トーナメントで彼らとの対戦を避けたいと思うだろう。ハーランドは夢を見ていい。