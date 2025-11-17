ハーランドが牽引するノルウェー代表が2026年ワールドカップのダークホースとなる6つの理由

勝利は満員のサン・シーロで記録されたもので、特に印象的だった。前半はフランチェスコ・ピオ・エスポジートの巧みなフィニッシュでイタリアが当然のリードを奪ったが、後半にノルウェーが爆発的な攻撃を見せ、アントニオ・ヌサとヨルゲン・ストランド・ラーセンがハーランドの2得点を挟む形で得点を重ね、攻撃サッカーの模範的なプレーでホームチームを圧倒した。

イタリアがかつての強豪ではないことは認めざるを得ないが、新監督ジェンナーロ・ガットゥーゾの下で着実な進歩を遂げており、EURO2020優勝メンバーからジャンルイジ・ドンナルンマ、ニコロ・バレッラ、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ、アレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・ロカテッリの5名が先発出場した。 ノルウェーは公式戦アウェーでイタリアに3点差以上で勝利した史上2チーム目。前回達成したのは1983年のスウェーデンだった。

さらにノルウェーは、1998年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でイタリアに敗れた雪辱を果たした。これ以上の衝撃的な結果はないだろう。ハーランドが来夏の目標を見直していることは想像に難くない。

マンチェスター・シティのエースは、誰をも恐れることのない黄金世代を率いている。驚異的な予選成績から得られるすべての証拠が、一つの否定できない真実を示している。ノルウェーはワールドカップ優勝の有力なダークホースであり、それは単に世界最高のストライカーを擁しているからだけではない。