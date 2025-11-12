テン・ハーグ、古巣アヤックスやプレミアクラブの監督オファーを拒否か

オランダ『NOS』によると、2017年から2022年までオランダの巨人アヤックスを指揮したエリック・テン・ハーグは、スポーツディレクターのアレックス・クロースと協議したものの、アムステルダム復帰を見送った。報道によれば、同オランダ人監督は「成功するパートナーシップの条件が整っていない」と判断し、オファーを断ったという。

テン・ハーグは9月にバイエル・レヴァークーゼン指揮官就任からわずか3試合で解任され、現在はフリーエージェントとなっている。最近では、アムステルダムへのセンセーショナルな復帰が強く噂されていた。アヤックスは先週、ジョン・ハイティンガを解任した後、近年で最も成功した指揮官の復帰を熱望していた。55歳の同氏はまた、ヴィトール・ペレイラを解任したプレミアリーグのウォルヴァーハンプトンから新たな監督として打診を受けたが、これも拒否したと報じられている。