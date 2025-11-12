Getty Images Sport
テン・ハーグ、古巣アヤックスやプレミアクラブの監督オファーを拒否か
オランダ『NOS』によると、2017年から2022年までオランダの巨人アヤックスを指揮したエリック・テン・ハーグは、スポーツディレクターのアレックス・クロースと協議したものの、アムステルダム復帰を見送った。報道によれば、同オランダ人監督は「成功するパートナーシップの条件が整っていない」と判断し、オファーを断ったという。
テン・ハーグは9月にバイエル・レヴァークーゼン指揮官就任からわずか3試合で解任され、現在はフリーエージェントとなっている。最近では、アムステルダムへのセンセーショナルな復帰が強く噂されていた。アヤックスは先週、ジョン・ハイティンガを解任した後、近年で最も成功した指揮官の復帰を熱望していた。55歳の同氏はまた、ヴィトール・ペレイラを解任したプレミアリーグのウォルヴァーハンプトンから新たな監督として打診を受けたが、これも拒否したと報じられている。
2022年にアヤックスを去った後、テン・ハーグはマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執った。クラブの6年ぶりのタイトル獲得となるカラバオカップ優勝を果たすと、翌シーズンのFAカップでも優勝して成功を収めた。 しかし、クリスティアーノ・ロナウド、そして後にジェイドン・サンチョとの対立がクラブ内での立場とサポーターからの支持を損ねた。プレミアリーグや欧州大会での進展が見られないことが重なり、2024年10月に解任される結果となっている。
次の監督職はレヴァークーゼンだったが、リーグ戦わずか2試合で9月に突然解任され、監督としての評価に疑問符が付く結果となった。
アヤックスの不振なシーズンは新監督探しへの圧力を高めている。アムステルダムのクラブはエールディヴィジで12試合を終え、首位PSVから11ポイント差の4位。勝利はわずか5勝で、フレッド・グリム暫定監督初戦ではユトレヒトに1-2で敗れた。チャンピオンズリーグでは4連敗で最下位に沈んでいる。
一方、スポーツディレクターのクロースも退任を表明しており、最後の任務として新監督任命が予想される。報道によれば、元ヴォルフスブルク監督のポール・シモニスが最有力候補の一人だ。アヤックスの次戦は11月22日、ホームでのエクセルシオール戦となる。
