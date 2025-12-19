Getty
マレスカが批判の的に？ブラジル代表OBがエステヴァンの起用法を指摘
チェルシーのマレスカ監督は、エステヴァンの管理方法について彼の成長が不規則な出場時間によって妨げられているとの主張を受け、精査されている。夏にパルメイラスからチェルシーに加入した18歳は、いくつかの目を引くパフォーマンスを見せているが、スタメンの座を確立するのに苦労している。
輝きの瞬間はあったものの、エステヴァンのシーズンは短い出場、ローテーション、試合メンバー外の期間によって特徴づけられている。このアプローチは、ウィンガーがより重要な役割を正当化するのに十分な質をすでに示していると考える観察者、特にチェルシーが攻撃力に欠けていた時期においてフラストレーションを感じさせた。
元ブラジル代表であり元トッテナムのミッドフィールダーであるサンドロ氏は、10代選手の起用法について公然と疑問を呈し、議論を激化させた。サンドロ氏は、エステヴァンの関与が一貫性に欠けることが、スタンフォード・ブリッジでの彼の自信と長期的な成長の両方を損なうリスクがあると示唆した。
サンドロ氏は『BOYLE Sports』でチェルシーのアプローチを批判し、エステヴァンの起用法への不満を隠さなかった。
「エンツォ・マレスカはエステヴァンを断続的な出場で適切に管理できていない。エンツォ・マレスカがチェルシーでエステヴァンを管理している方法には賛成できない。エステヴァンという素晴らしい選手がいる。彼が良いときを迎えると、それから出場させなくなる。彼は出場できるすべての試合でプレーすべきだ」
サンドロ氏はその後、ギャレス・ベイルのプレミアリーグでの台頭と比較した。
「正直言って何が起きているのか理解できない。なぜなら、彼が見せているもの、プレーの仕方を見ると、何のために温存しているのかわからない。ギャレス・ベイルはトッテナムで私たちのためにすべての試合でプレーした。これらの選手やこれらの瞬間を楽しまなければならない。浮き沈みはあるが、選手を控えさせたら自信がなくなってしまう」
エステヴァンは、ブラジルサッカーで最も輝かしい才能の一人として台頭した後、大きな期待の中でチェルシーに到着した。彼の初期のパフォーマンスは、そのスピード、細かいコントロール、直接的な攻撃スタイルがすぐにサポーターに愛され、イングランド国外からも注目を集め、期待に応えるものであることを示唆していた。
しかし、マレスカ監督は慎重なアプローチを取り、生の才能よりも経験と戦術的規律をしばしば優先している。監督は若手選手を身体的・精神的な過負荷から守ることについて語っているが、批評家たちはエステヴァンの限られた出場時間が彼のリズムを保つのではなく混乱させていると主張した。
チェルシーは、シーズン後半にエステヴァンをどのようにチームに組み込むかについて重要な決断に直面している。軽度の怪我からの復帰が予想されるブラジル人選手について、マレスカ監督は間もなく、ローテーションを続けるか、10代選手により明確な役割を与えるかの機会を得ることになる。
エステヴァンが限られた出場時間で印象的なプレーを続けながらも、継続的な先発出場で報われない場合、マレスカ監督への圧力は高まる可能性がある。サポーターと評論家は、チェルシーの監督がアプローチを変えるかどうかを注意深く見守っている。
エステヴァンにとって、今後数週間が極めて重要になる可能性がある。定期的な出場機会はクラブと代表レベルでの彼の成長を加速させる可能性があるが、断続的な関与が続けば、チェルシーがゲームで最もエキサイティングな若手タレントの一人を本当に最大限に活用しているかどうかについての議論が長引くリスクがある。
