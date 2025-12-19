マレスカが批判の的に？ブラジル代表OBがエステヴァンの起用法を指摘

チェルシーのマレスカ監督は、エステヴァンの管理方法について彼の成長が不規則な出場時間によって妨げられているとの主張を受け、精査されている。夏にパルメイラスからチェルシーに加入した18歳は、いくつかの目を引くパフォーマンスを見せているが、スタメンの座を確立するのに苦労している。

輝きの瞬間はあったものの、エステヴァンのシーズンは短い出場、ローテーション、試合メンバー外の期間によって特徴づけられている。このアプローチは、ウィンガーがより重要な役割を正当化するのに十分な質をすでに示していると考える観察者、特にチェルシーが攻撃力に欠けていた時期においてフラストレーションを感じさせた。

元ブラジル代表であり元トッテナムのミッドフィールダーであるサンドロ氏は、10代選手の起用法について公然と疑問を呈し、議論を激化させた。サンドロ氏は、エステヴァンの関与が一貫性に欠けることが、スタンフォード・ブリッジでの彼の自信と長期的な成長の両方を損なうリスクがあると示唆した。