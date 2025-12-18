Getty/GOAL
マレスカがマン・Cへ？グアルディオラ後任候補リストの上位に
『アスレティック』が、マンチェスター・シティが2026年に向けて緊急時対応計画を策定中であることを報じた。2027年まで契約中のグアルディオラ監督が現在のシーズン終了時に退任する脅威が残っているとのことだ。
情報筋によると、「これがグアルディオラのシティでの最後のシーズンになるという期待が高まっている」とのことで、「確固たる決定はシーズン終了に近づいた時点で下される可能性が高い」という。マンチェスター・Cは、グアルディオラ監督の後継者として適切な人物を確保したいと考えている。
マレスカ監督は、エティハドの「首脳陣に崇拝者を維持している」と言われており、「空席が生じた場合に上位の存在になると予想される」と伝えた。彼が唯一の候補者というわけではないが、採用の視野に入っているようだ。
マンチェスター・Cは、グアルディオラ監督が「将来を決定する前に比較的遅くまで物事を残す」傾向があることを認識しており、すべての基盤をカバーする必要があることを意味している。『アスレティック』は、マンチェスター・Cに影を落とし続けているファイナンシャル・フェアプレイ(FFP)の件について、115以上の起訴が関わっているが、「グアルディオラの状況には何の影響もない」と主張している。
彼は以前、輝かしいキャリアの章が閉じられたら、監督業から休養を取ることを示唆していた。2016年からイングランドにいるグアルディオラ監督は次のように語った。「シティとの契約後、私は辞める。確信しているよ。引退するかどうかはわからないが、休養を取るよ」
2024年からスタンフォード・ブリッジで指揮を執っているマレスカ監督は、グアルディオラ監督の後を継ぐための論理的な選択肢となるだろう。彼は2020-21シーズンにマンチェスター・CのU-21チームで働いた後、祖国パルマでの短期間の監督業を経て、トップチームのアシスタントとして復帰した。
彼は西ロンドンで2029年まで契約しており、チェルシーはその条件に12か月の延長オプションを持っている。しかし、マレスカ監督がスタンフォード・ブリッジのトップから受けているサポートに疑問を呈したように見えた後、彼の将来について疑問が投げかけられている。
4試合未勝利を終わらせたエヴァートン戦の勝利を前に、彼は次のように語った。
「選手たちが学びたいという姿勢は素晴らしく、これが私が彼らを称賛する理由だ。なぜなら、多くの問題を抱えながらも、複雑な週の後に非常にうまくやっているからだ。クラブに加入してから、この48時間は最悪だった。多くの人々が私たちをサポートしなかったからだ。クラブに加入してから最悪の48時間だった。人々が私とチームをサポートしなかったからね」
また、マレスカ監督は自分の味方でない人々を特定するよう求められた際に次のように語った。
「一般的にだ。一般的に。私はファンを愛しているし、ファンには非常に満足している」
グアルディオラ監督は、エティハドで自分の後を継ぐ顔なじみの人物を支持しているようだ。彼は最近、チェルシーに主要なタイトルをもたらしたマレスカ監督について次のように語った。
「リーズ戦の後に何が起こったかを見てください。世界最高の監督の一人、エンツォ・マレスカを私はよく知っているが、彼がチェルシーで成し遂げた仕事は十分な評価を得ていない。クラブワールドカップ、カンファレンスリーグを制し、若いチームで厳しいリーグでチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。それは例外的だ。そして彼はローテーションを行い、何が起こったかを見て欲しい」
ヴァンサン・コンパニ監督は、クラブの元プレミアリーグ優勝キャプテンとしてチームと強いつながりを持つもう一人のコーチで、グアルディオラ監督の後任候補として取り沙汰されている。この元ベルギー代表選手は現在、ブンデスリーガの強豪バイエルンでハリー・ケインらと仕事をしている。
