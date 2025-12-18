マレスカがマン・Cへ？グアルディオラ後任候補リストの上位に

2024年からスタンフォード・ブリッジで指揮を執っているマレスカ監督は、グアルディオラ監督の後を継ぐための論理的な選択肢となるだろう。彼は2020-21シーズンにマンチェスター・CのU-21チームで働いた後、祖国パルマでの短期間の監督業を経て、トップチームのアシスタントとして復帰した。

彼は西ロンドンで2029年まで契約しており、チェルシーはその条件に12か月の延長オプションを持っている。しかし、マレスカ監督がスタンフォード・ブリッジのトップから受けているサポートに疑問を呈したように見えた後、彼の将来について疑問が投げかけられている。

4試合未勝利を終わらせたエヴァートン戦の勝利を前に、彼は次のように語った。

「選手たちが学びたいという姿勢は素晴らしく、これが私が彼らを称賛する理由だ。なぜなら、多くの問題を抱えながらも、複雑な週の後に非常にうまくやっているからだ。クラブに加入してから、この48時間は最悪だった。多くの人々が私たちをサポートしなかったからだ。クラブに加入してから最悪の48時間だった。人々が私とチームをサポートしなかったからね」

また、マレスカ監督は自分の味方でない人々を特定するよう求められた際に次のように語った。

「一般的にだ。一般的に。私はファンを愛しているし、ファンには非常に満足している」