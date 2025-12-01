メッシの後継者に？ エンソ・フェルナンデスが夢を語る

メッシが去る日が来る。その時は誰かが立ち上がり、彼の不在の中で模範を示してチームを率いる必要がある。チェルシーで時折主将の腕章を巻いてきたエンソ・フェルナンデスは、その責任を担う準備ができていると確信している。

闘志あふれる24歳の選手は『GIVEMESPORT』に対し、自身の野望をこう語った。

「個人的な夢としては、もちろんアルゼンチン代表のキャプテンを務めることだ。しかしその決定権は僕にあるわけではない。コーチングスタッフ次第だ。もちろん、アルゼンチンのキャプテンになることは夢だ」

「それがいつになるかは分からない。時が答えを出すだろうし、決断はコーチングスタッフ次第だ。確かにそれは僕の夢の一つ。キャプテンの腕章を巻くことは名誉なことだ」