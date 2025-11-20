ライトがベリンガムへの最近の批判に対して擁護「イングランドは黒人スーパースターを受け入れる準備ができていない」

ベリンガムへの批判が降り注ぎ続ける中、ライト氏は彼に対するメディアの報道は肌の色に影響されており、彼は「特定の人々を怖がらせている」と述べた。

ライト氏は『Stick to Football』という番組で語った。

「ジュードが祝福しなかったという報道は完全な作り話で、嘘だった。彼らがやろうとしているのは何かを作り上げることだ。イングランドがあまりにも簡単に勝ち、失点もしていないからだ。彼らはこの物語の上に積み重ねる何か別のものが必要だったんだよ。私がジュードを心配しているのは、彼が彼らにコントロールできない人物だから。彼をコントロールすることはできない。『他に誰がいる？』という発言や、ワールドカップ（ユーロ選手権）での活躍から、彼は人々に『私はここにいる、黒人として誇りを持ち、準備万端だ』と示している。私はイングランド人だ。若い頃、人々は私に『でも、君は本当はイングランド人じゃないよね？』と言っていたが、『いや、私はイングランド人だ』と。私は、彼らがジュードのように動ける黒人スーパースターを受け入れる準備ができているとは思わない。彼らは彼に触れることができない、さっき言ったようにね。彼は外に出て、パフォーマンスをし、自分のやるべきことをやり、『他に誰がいる？』と言う。これらの人々にとっては生意気すぎるんだ」

「サッカーの観点から言ってみよう。彼らはエンゴロ・カンテを愛している。彼は謙虚な黒人で、自分のやるべきことをやっている。彼がアンクル・トム(白人に従順な黒人)だと言っているわけではない、それが彼の性格なんだ。しかし、(ポール)・ポグバやベリンガムのような、そういうエネルギーを持つ選手が現れると、それは人々にとってしっくりこない、そういうタイプの人物なんだ。ジュードのような人物は、何らかの理由で、彼の能力と彼が与えることができるインスピレーションのために人々を怖がらせるんだよ」

「黒人男性として外に出るときに教えられることは、最善を尽くして頭を低く保ち、もっと良い言葉がないので言えば、謙虚な奴隷でいることだ。これはそういうエネルギーから引きずり出されているもの。なぜなら、もしあなたが率直で、黒人で、そのレベルでプレーし、気にしていなければ、それは特定の人々を怖がらせる。そしてそれがジュードに起こっていることなんだ」