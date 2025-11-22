天皇杯で優勝するとどうなる？賞金はいくら？

日本のサッカークラブの頂点を決める天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会。2025年大会は準決勝が終了し、11月22日(土)に迎える決勝戦ではFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。
本記事では、2025年天皇杯決勝を前に、優勝クラブが獲得する賞金や各大会への出場権などの情報を紹介する。
2025年天皇杯にはチーム強化費の名目で優勝賞金が設定。また、各ラウンドの勝利チームには次ラウンドへの準備金として賞金が付与される。
天皇杯の各賞金は以下の通り。
|順位
|賞金額(税別)
|優勝
|1億5000万円
|準優勝
|5000万円
|3位
|2000万円
ラウンド別の賞金は以下の通り。
|ラウンド
|賞金額(税別)
|1回戦
|50万円
|2回戦
|100万円
|3回戦
|100万円
|4回戦
|200万円
|準々決勝・準決勝
|300万円
※いずれも1クラブあたりの金額
天皇杯優勝クラブには、1951年から授与されてきた天皇杯をはじめ、JFA杯、FAシルバーカップ、JOC杯、NHK杯、共同通信社杯、ドイツ杯、表彰 状、優勝メダルが授与される。準優勝クラブはNHK杯、共同通信社杯、表彰状、準優勝メダルを受け取る。
また、優勝クラブには「天皇杯優勝チームマーク」が授与され、Jリーグ発足以降、優勝クラブのユニフォームへの着用が認められてきた。
天皇杯優勝クラブは、翌シーズンの初戦となるFUJIFILM SUPER CUP（スーパーカップ）への出場権が与えられ、前年のJ1リーグ優勝クラブとシーズン最初のトロフィーを懸けて対戦する。
また、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジアの下位大会、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）への出場権も獲得。ただし、天皇杯優勝クラブがJ1リーグ上位3位までに入った場合、ACLE出場となり、ACL2出場権はJ1リーグ4位クラブに付与される。
2025年天皇杯決勝では、クラブ史上初の決勝進出を決めたFC町田ゼルビアと、昨年覇者でJ1リーグ王者のヴィッセル神戸が対戦する。
2025年天皇杯決勝は、地上波『NHK総合』で生中継。ネット『NHK ONE（新NHKプラス）』でも同時見逃し配信を予定しており、いずれも13:50に放送・配信を開始する。
その他、衛星放送『スカパー！』のスカチャン5(Ch.585)で録画放送される。
また、『NHK ONE』で配信されたコンテンツに関しては、放送終了時刻の7日後からネット『U-NEXT』の「NHKオンデマンド」でも配信予定だ。