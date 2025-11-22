天皇杯で優勝するとどうなる？賞金はいくら？

日本のサッカークラブの頂点を決める天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会。2025年大会は準決勝が終了し、11月22日(土)に迎える決勝戦ではFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、2025年天皇杯決勝を前に、優勝クラブが獲得する賞金や各大会への出場権などの情報を紹介する。