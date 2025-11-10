マン・Uへの移籍失敗で「一生に一度のチャンス」を逃した？プレミアリーグOBがマルティネスに警告

かつてニューカッスル・ユナイテッドやマンチェスター・シティ、アストン・ヴィラのゴールキーパーを務めたシェイ・ギブン氏は、マルティネスの移籍失敗について『10bet』に次のように評価を述べた。

「移籍期間中、彼がプレーしていなかったので非常に近いと感じていた。ヴィラは移籍期限日に生中継の試合を見ていたが、彼はスカッドに入っていなかった。誰もが彼が移籍すると思っていた、おそらくマンチェスター・ユナイテッドへ。しかしそれは実現しなかった。それから彼はヴィラのナンバーワンとして復帰した。彼は再びプレーしており、チームのトップマンだ。来夏の移籍の船が出てしまったかどうかはわからない。マンチェスター・ユナイテッド？おそらく、センヌ・ラメンスが到着して本当に素晴らしい活躍をしているので（ないだろう）。もしかしたらエミにとって一生に一度のチャンスで、今は逃してしまったのかもしれない。エミ・マルティネスが別の国に行くことを考えているのでなければね」

「しかし、彼はクラブと代表で驚異的な時間を過ごしてきた。ワールドカップで優勝したんだ。あれは信じられないことだった。ワールドカップ決勝の最後のセーブで、その後反対側のゴールに、あれは夢のようなものだろう？彼はアルゼンチンの絶対的英雄で、本当に個性がある。もしかしたら年齢的に、来年からはチームがより若い選択肢を探すかもしれないが、私の意見では彼はまだ素晴らしいゴールキーパーだ」