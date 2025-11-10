Getty Images Sport
マン・Uへの移籍失敗で「一生に一度のチャンス」を逃した？プレミアリーグOBがマルティネスに警告
アストン・ヴィラのファンに感動的な別れを告げたものの、マルティネスはオールド・トラフォードへの移籍を実現することができなかった。マンチェスター・ユナイテッドは代わりに移籍期限日にセンヌ・ラメンスを獲得することを選択。多くの人々は、クラブがアンドレ・オナナの代わりを必死に探していたため、ワールドカップ優勝GKがクラブに完璧にフィットすると信じていた。
移籍期間中には、ジェイドン・サンチョのヴィラ・パークへのローン移籍もあり、それによってマルティネスへの道も開くとさえ言われていたが、結局、ルベン・アモリム監督は最終的にラメンス獲得で決着させた。
かつてニューカッスル・ユナイテッドやマンチェスター・シティ、アストン・ヴィラのゴールキーパーを務めたシェイ・ギブン氏は、マルティネスの移籍失敗について『10bet』に次のように評価を述べた。
「移籍期間中、彼がプレーしていなかったので非常に近いと感じていた。ヴィラは移籍期限日に生中継の試合を見ていたが、彼はスカッドに入っていなかった。誰もが彼が移籍すると思っていた、おそらくマンチェスター・ユナイテッドへ。しかしそれは実現しなかった。それから彼はヴィラのナンバーワンとして復帰した。彼は再びプレーしており、チームのトップマンだ。来夏の移籍の船が出てしまったかどうかはわからない。マンチェスター・ユナイテッド？おそらく、センヌ・ラメンスが到着して本当に素晴らしい活躍をしているので（ないだろう）。もしかしたらエミにとって一生に一度のチャンスで、今は逃してしまったのかもしれない。エミ・マルティネスが別の国に行くことを考えているのでなければね」
「しかし、彼はクラブと代表で驚異的な時間を過ごしてきた。ワールドカップで優勝したんだ。あれは信じられないことだった。ワールドカップ決勝の最後のセーブで、その後反対側のゴールに、あれは夢のようなものだろう？彼はアルゼンチンの絶対的英雄で、本当に個性がある。もしかしたら年齢的に、来年からはチームがより若い選択肢を探すかもしれないが、私の意見では彼はまだ素晴らしいゴールキーパーだ」
かつてマンチェスター・Uのチーフスカウトであるミック・ブラウン氏は、元雇用主に経験豊富なアルゼンチン人ゴールキーパーへの関心を再燃させるよう促した。彼は『フットボール・インサイダー』に次のように語った。
「彼らは彼を望んでいた、彼も移籍を望んでいた。しかし最終的にヴィラとの合意に至らなかったため、取引は破談になった。彼らは今ラメンスを獲得したが、アモリムはまだゴールキーパーが欲しいと言っているので、チームは選択肢を探しているだろう。マルティネスがまだその一人であることは間違いない。なぜなら彼はトップクラスのゴールキーパーで、最近抱えている問題をすぐに解決できる人物だからだ。彼は強く、威圧感があり、トップクラスのシュートストッパーで、ロッカールームでの存在感がある。これはマンチェスター・ユナイテッドが現在ひどく欠いているように感じられるものだ。特に監督がまだゴールキーパーを要求している状況で、1月でも来夏でも、彼らが彼に再び取りかかるのを見ても全く驚かないよ」
イングランドへの移籍以来、ラメンスはこれまでプレミアリーグで5試合に出場し、その間に7失点した。ただ、彼は10月にアモリム監督のチームがサンダーランド、リヴァプール、ブライトンに対して3連勝する上で重要な役割を果たし、レジェンドのピーター・シュマイケルと比較されてもいる。
ラメンスはそのような比較を拒否しており、『BBC Sport』に自身の思いを明かした。
「試合中はあまり聞いていないが、後で見ました。私は変装したシュマイケルではない。私はただチームを助けようとしているセンネ・ラメンスだ。それは素晴らしい賛辞だが、現実的でなければならない。彼は史上最高のゴールキーパーの一人だ。彼と同じ会話の中に入るには、私はもっと多くのことを証明しなければならない」
