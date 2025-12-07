サラーの発言に…元英代表FWが批判「恥だ」

エランド・ロードでのリーズとの熱戦を引き分けた後、モハメド・サラーはスロット監督との良好な関係はもはや存在せず、誰かが自分に「全ての責任を負わせたい」と望んでいることは「極めて明白」だと語った。さらに、自身は常にリヴァプールを支持し続けるが、この状況は「容認できない」とし、チームでの地位は自らの力で勝ち取ったものだと付け加えた。

「誰かが僕に全ての責任を負わせたがっていたのは明らかだと思う。これまで何度も監督とは良好な関係だと話してきたのに、突然関係がなくなった。理由はわからないが、見るところ誰かが僕をクラブに居させたくないようだ。 クラブが僕を犠牲にしたように感じる。それが本音だ」

「このクラブは、これからもずっと応援する。子供たちもずっと応援するだろう。僕はこのクラブを深く愛し、これからもずっと愛し続ける。だけど正直言って、この状況は僕には受け入れられない。 理解できないよ。まるで犠牲にされているようだ。自分が問題だとは思わない。このクラブのために多くのことを成し遂げてきた」