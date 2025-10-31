「あれは人生最悪の瞬間の1つ」レヴァンドフスキ、17歳での突然の解雇とポーランド3部で復活するまでの軌跡

レヴァンドフスキの後に、『BBC』のインタビューで当時のことを「レギア・ワルシャワから追い出されたことは、僕の人生でも最悪の瞬間の1つだった」と振り返っている。

ドルトムントやバイエルンで数々の記録を打ち立て、37歳となった現在もバルセロナで活躍するレヴァンドフスキ。しかし、キャリア初期に苦難を経験している。2005年にデルタ・ワルシャワから名門レギアに加わり、Bチームでプレーしていたが、クラブは彼を信じていなかった。チームドクターは「プロになるには身体が細すぎるし、フィジカル面が弱すぎる」と判断。責任者へ、新契約を結ばないように助言している。

「本当に辛かったよ。僕は17歳で、まだ運転免許を持っていなかった。だから母が車の中で練習が終わるのを待っていたんだ。僕の表情を見た母は、何が起きたのかを一瞬で理解していたよ」

「それまでは、誰も僕に自分の立場を教えてくれなかった。事務局に行き、選手パスを渡され、移籍金なしでフリーになることを告げられたんだ」

突然契約更新を拒否され、それを告げられる瞬間は、プロ・フットボーラーにとっては世界が崩壊するような出来事だ。しかし、レヴァンドフスキは諦めなかった。1年半前に父親を失うという悲劇を経験したにも関わらず……。

「母と妹の3人だけだったんだ。僕が男らしく立ち上がなければいけなかったんだよ」