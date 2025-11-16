Getty Images Sport
サラーを外す適切なタイミング？リヴァプールOBがサラーなしのシーズンに備える絶好の機会だと助言
サラーの生産性の低下と、フロリアン・ヴィルツやアレクサンデル・イサクなどの新攻撃陣の期待外れのフォームが、今シーズンこれまでのリヴァプールの苦戦に大きな役割を果たしている。サラーのパフォーマンスは大幅に低下しており、シュート数とペナルティエリア内でのタッチ数がほぼ半減し、長年のパートナーであるトレント・アレクサンダー=アーノルドの退団によってさらに悪化している。一方、ヴィルツはまだプレミアリーグでゴールもアシストも記録しておらず、イングランドサッカーのペースとフィジカルにまだ適応中だ。
ニューカッスルから記録的な移籍金で到着したイサクも、持続的な怪我の問題により出場時間が制限され、インパクトを与えることができていない。そしてユーゴ・エキティケは素晴らしい可能性を示す瞬間を見せているが、有望なスタートの後に一貫性を欠いており、攻撃陣が結束を見つけるのに苦労していることをさらに浮き彫りにしている。1991年から1994年の間にリヴァプールで45試合のリーグ戦に出場したハッチソン氏は、サラーが一歩引いて新加入選手が活躍できるようにすべきだと考えているようだ。
ハッチソン氏は見解を示した。
「居心地の悪い会話は、モー・サラーのような選手をめぐるものになるだろう。なぜなら、エキティケ、イサク、ヴィルツを同じチームに入れる方法はあるが、それはサラーの居場所がないことを意味するからだ。左に（ミロス）・ケルケス、右に（コナー）・ブラッドリーをウイングバックとして配置できる。そして、（ドミニク）・ソボスライと（ライアン）・フラーフェンベルフをミッドフィールドに置く。ポジティブに解釈すれば、プレミアリーグのすべてのチームがヴィルツ、イサク、サラーを欲しがるだろう。今、スロットの仕事は、これら3人全員をエキティケとともに同じ11人に入れるための方程式を考え出すことだ。なぜなら、ヴィルツ、イサク、エキティケに多額の金を費やして、チーム内での定位置を争うように言うことはできないからだ」
彼は付け加えた。
「彼らは今やスターターでなければならない。私は今からシーズン終了まで3人全員をプレーさせ、フォーム、ゴール、ケミストリーに向けてプレーさせ、リーグ順位を改善することに非常に興味がある。今からシーズン終了までは大きな飛躍だが、それがリヴァプールであり、今後の個々の選手だ。それが私が注目するものだ。だから、居心地の悪い会話は、なぜ、どのようにしてモー・サラーをそのチームにもう入れないかということだ。おそらくアフリカネーションズカップがそれを試す時期になるだろう！」
サラーだけが監視下に置かれているわけではない。スロット監督の下でのリヴァプールの攻撃パズルは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるドワイト・ヨークが夏に獲得したヴィルツがクラブの最良の戦術的解決策を妨げていると主張した後、新たな展開を見せている。
「リヴァプールが抱えている問題はヴィルツだ。彼が獲得された金額のせいで、それが少し問題を引き起こすかもしれない。しかし、スロットはエキティケとイサクが一緒にゴールを決められるかどうかについて、自分自身を信じ、自分の直感を信じなければならない。なぜなら、彼らは両方とも個人としてゴールを決めることができるからだ。一緒になれば、対戦相手にとってより大きな脅威になるだけだと思うだろう」
スロット監督にとっての問題は、特徴的に脆弱になってしまったリヴァプールの穴だらけの守備から始まり、ミッドフィールドの不均衡に対処することだ。彼はある段階でサラーの役割と攻撃の問題にも対処しなければならないが、オランダ人監督はエジプトのスターが来月アフリカネーションズカップでプレーするために出発する際に、取り組みをする機会を持つことになる。
