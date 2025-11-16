サラーを外す適切なタイミング？リヴァプールOBがサラーなしのシーズンに備える絶好の機会だと助言

ハッチソン氏は見解を示した。

「居心地の悪い会話は、モー・サラーのような選手をめぐるものになるだろう。なぜなら、エキティケ、イサク、ヴィルツを同じチームに入れる方法はあるが、それはサラーの居場所がないことを意味するからだ。左に（ミロス）・ケルケス、右に（コナー）・ブラッドリーをウイングバックとして配置できる。そして、（ドミニク）・ソボスライと（ライアン）・フラーフェンベルフをミッドフィールドに置く。ポジティブに解釈すれば、プレミアリーグのすべてのチームがヴィルツ、イサク、サラーを欲しがるだろう。今、スロットの仕事は、これら3人全員をエキティケとともに同じ11人に入れるための方程式を考え出すことだ。なぜなら、ヴィルツ、イサク、エキティケに多額の金を費やして、チーム内での定位置を争うように言うことはできないからだ」

彼は付け加えた。

「彼らは今やスターターでなければならない。私は今からシーズン終了まで3人全員をプレーさせ、フォーム、ゴール、ケミストリーに向けてプレーさせ、リーグ順位を改善することに非常に興味がある。今からシーズン終了までは大きな飛躍だが、それがリヴァプールであり、今後の個々の選手だ。それが私が注目するものだ。だから、居心地の悪い会話は、なぜ、どのようにしてモー・サラーをそのチームにもう入れないかということだ。おそらくアフリカネーションズカップがそれを試す時期になるだろう！」