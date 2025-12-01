Doué PSGGetty Images
Michael Di ChiaroClaudio D'Amato

ドゥエがゴールデンボーイ2025を受賞：PSGのスター選手がヤマルの後継者に、エスポジートも表彰される

PSGの宝石が、『トゥットスポルト』が創設した権威ある賞の2025年版を受賞：インテル所属のフォワード、エスポジートも表彰された。

2025年のゴールデンボーイ賞（トゥットスポルトが前年の最優秀U-21選手を表彰するために創設した賞）は、デシレ・ドゥエが受賞した。

PSGのスター選手であり、フランスチームの「3冠」達成という輝かしいシーズンを牽引した彼は表彰を受け、2024年に受賞したラミン・ヤマルに続く受賞者となった。

しかし、ドゥエへの表彰は、ゴールデンボーイ2025で授与された唯一の表彰ではない。

    • 広告

  • ゴールデンボーイの授賞式は、12月1日にトリノで開催。ここでは、ドゥエやその他のゴールデンボーイ受賞者だけでなく、世界のサッカー界を代表する著名人も称えられる。

  • 「夢」

    「ゴールデンボーイ賞を受賞し、エンバペやメッシといった素晴らしい選手たちと同じ舞台に立てたことを大変嬉しく思う。今日この場に立てたことは、僕にとって夢のような出来事だ」

    「この賞は、長年にわたり私を支えてくれた父、母、そして家族全員に捧げたい。通常、人前で話すときは緊張しないが、家族について話すときは緊張する。この場をお借りして、僕のキャリアを通じて、家族がしてくれたすべての努力とサポートに感謝したい」

    「若い人たちにアドバイスをするなら？両親の言うことを聞き、学校で最善を尽くし、夢を追い続けて目標を達成してほしい」

  • ドゥエは、20人の候補者と5人の「ワイルドカード」候補者を抑え、ゴールデンボーイ2025を受賞した。受賞候補者のリストは以下の通り：

    • パウ・クバルシ- バルセロナ
    • ディーン・ハウセン- レアル・マドリー
    • ケナン・ユルディズ- ユヴェントス
    • マイルズ・ルイス＝スケリー- アーセナル
    • ウォーレン・ザイール＝エメリ- パリ・サンジェルマン
    • アルダ・ギュレル- レアル・マドリード
    • フランコ・マスタントゥオーノ- レアル・マドリー
    • イーサン・ヌワネリ- アーセナル
    • ジョレル・ハト- チェルシー
    • ジオバニー・クエンダ- スポルティング
    • エステヴァン - チェルシー
    • レニー・ヨロ- マンチェスター・ユナイテッド
    • セニー・マユル- パリ・サンジェルマン
    • ニコ・オライリー- マンチェスター・シティ
    • エリッセ・ベン・セギル- レヴァークーゼン
    • ヴィクトル・フロホルト - ポルト
    • ルーカス・ベリヴァル- トッテナム
    • アーチー・グレイ- トッテナム
    • ママドゥ・サール- ストラスブール

    ゴールデンボーイ2025の5つのワイルドカード

    • ジョーブ・ベリンガム- ボルシア・ドルトムント
    • フランチェスコ・ピオ・エスポジート- インテル
    • ロドリゴ・モラ- ポルト
    • ジョヴァンニ・レオーニ- リヴァプール
    • アレクサンダル・スタンコヴィッチ - クルブ・ブルッヘ

    • 2025年：デジレ・ドゥエ
    • 2024年：ラミン・ヤマル
    • 2023年：ジュード・ベリンガム
    • 2022年：ガビ
    • 2021年：ペドリ
    • 2020年：アーリング・ハーランド
    • 2019年：ジョアン・フェリックス
    • 2018年：マタイス・デ・リフト
    • 2017年：キリアン・エンバペ
    • 2016年：レナト ・サンチェス
    • 2015年：アンソニー ・マルシャル
    • 2014年：ラヒーム・スターリング
    • 2013年：ポール・ポグバ
    • 2012年：イスコ
    • 2011年：マリオ・ゲッツェ
    • 2010年：マリオ・バロテッリ
    • 2009年：アレッシャンドレ・パト
    • 2008年：アンデルソン
    • 2007年：セルヒオ・アグエロ
    • 2006年：セスク・ファブレガス
    • 2005年：リオネル・メッシ
    • 2004年：ウェイン・ルーニー
    • 2003年：ラファエル・ファン・デル・ファールト

  • ワイルドカードとして25人のファイナリストに選ばれたフランチェスコ・エスポジートも表彰を受けた。インテル所属のこのフォワードは、ベスト・イタリアン・ゴールデンボーイ賞を受賞した。

    「セリエBからチャンピオンズリーグの決勝進出チームのロッカールームにやってくる…少し不安だった。しかし、最初の瞬間から、チームメイト全員が私をリラックスさせてくれ、すべてを容易にしてくれたと言わざるを得ない。彼らは素晴らしいグループであり、そのことに感謝している。プレッシャーや責任が煩わしいか？煩わしいとは思わない。僕は常にこれを夢見ており、一生これを続けたい。 インテルやイタリア代表でプレーする以上、責任は当然のことだ。僕は毎日全力を尽くすことを考え、その努力の成果を享受している」

    • ゴールデンボーイ・ウェブ - トゥットスポルト誌による賞：クリストス・ムザキティス（オリンピアコス）
    • ゴールデンガール（アブソリュートベスト） - トゥットスポルト誌より授与：ミシェル・アギェマン（ブライトン）
    • ベスト・イタリアン・ゴールデン・ガール - トゥットスポルト誌より授与：エヴァ・シャッツァー（ユヴェントス）
    • ベストエージェント賞 - トゥットスポルト紙より授与：アリ・バラット
      レジェンド委員会より授与された賞
    • ゴールデン・プレイヤー・マン：ディオゴ・ジョタ
    • ゴールデン・プレイヤー・ウーマン：リア・ウィリアムソン
    • 最優秀会長：ナセル・アル・ヘライフィ
    • 最優秀マネージャー：ルイス・カンポス
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
スタッド・レンヌ crest
スタッド・レンヌ
REN