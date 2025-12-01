ドゥエがゴールデンボーイ2025を受賞：PSGのスター選手がヤマルの後継者に、エスポジートも表彰される

2025年のゴールデンボーイ賞（トゥットスポルトが前年の最優秀U-21選手を表彰するために創設した賞）は、デシレ・ドゥエが受賞した。

PSGのスター選手であり、フランスチームの「3冠」達成という輝かしいシーズンを牽引した彼は表彰を受け、2024年に受賞したラミン・ヤマルに続く受賞者となった。

しかし、ドゥエへの表彰は、ゴールデンボーイ2025で授与された唯一の表彰ではない。