ドゥエがゴールデンボーイ2025を受賞：PSGのスター選手がヤマルの後継者に、エスポジートも表彰される

2025年のゴールデンボーイ賞（トゥットスポルトが前年の最優秀U-21選手を表彰するために創設した賞）は、デシレ・ドゥエが受賞した。
PSGのスター選手であり、フランスチームの「3冠」達成という輝かしいシーズンを牽引した彼は表彰を受け、2024年に受賞したラミン・ヤマルに続く受賞者となった。
しかし、ドゥエへの表彰は、ゴールデンボーイ2025で授与された唯一の表彰ではない。
ゴールデンボーイの授賞式は、12月1日にトリノで開催。ここでは、ドゥエやその他のゴールデンボーイ受賞者だけでなく、世界のサッカー界を代表する著名人も称えられる。
「ゴールデンボーイ賞を受賞し、エンバペやメッシといった素晴らしい選手たちと同じ舞台に立てたことを大変嬉しく思う。今日この場に立てたことは、僕にとって夢のような出来事だ」
「この賞は、長年にわたり私を支えてくれた父、母、そして家族全員に捧げたい。通常、人前で話すときは緊張しないが、家族について話すときは緊張する。この場をお借りして、僕のキャリアを通じて、家族がしてくれたすべての努力とサポートに感謝したい」
「若い人たちにアドバイスをするなら？両親の言うことを聞き、学校で最善を尽くし、夢を追い続けて目標を達成してほしい」
ドゥエは、20人の候補者と5人の「ワイルドカード」候補者を抑え、ゴールデンボーイ2025を受賞した。受賞候補者のリストは以下の通り：
ゴールデンボーイ2025の5つのワイルドカード
ワイルドカードとして25人のファイナリストに選ばれたフランチェスコ・エスポジートも表彰を受けた。インテル所属のこのフォワードは、ベスト・イタリアン・ゴールデンボーイ賞を受賞した。
「セリエBからチャンピオンズリーグの決勝進出チームのロッカールームにやってくる…少し不安だった。しかし、最初の瞬間から、チームメイト全員が私をリラックスさせてくれ、すべてを容易にしてくれたと言わざるを得ない。彼らは素晴らしいグループであり、そのことに感謝している。プレッシャーや責任が煩わしいか？煩わしいとは思わない。僕は常にこれを夢見ており、一生これを続けたい。 インテルやイタリア代表でプレーする以上、責任は当然のことだ。僕は毎日全力を尽くすことを考え、その努力の成果を享受している」