「何が起きたのか分からない」ソボスライ、リーズ戦でのリヴァプールの終盤の崩れに困惑

チームが貴重な勝ち点をさらに失うのを見て当然ながら打ちひしがれたソボスライは、完全に支配していた試合でリヴァプールが勢いを失った理由を明確に説明できなかった。試合終了後、『スカイスポーツ』のインタビューで彼はこう語った。

「2-0の後に何が起きたのか分からない。試合は決まったと思い込んでしまったんだと思う。試合開始時に『この相手を絶対に侮ってはいけない』と確認したのに。PK後の流れは彼らに流れたのかもしれない。我々は反撃で良い反応を見せたが、セットプレーからまた失点した。決して理想的な形ではない」

「（自信の問題があるか）分からない。その通りかもしれないが、2-2の同点後は素晴らしい反応とメンタリティを見せた。2-2に追いつかれたのはミスだと自覚しているが、結果については何も言うことはない」

試合後のロッカールームでの会話について問われると、ソボスライはこう付け加えた。

「ロッカールームの話はロッカールームに留めるべきものだ。公にするものではない。我々はそれを管理し、解決策を見つけなければならない。

「火曜日や週末の試合で再びチャンスを掴むこともできるが、時には自分自身を見つめ直す必要がある。家に帰って、可能な限りのことをすべてやったか考えるんだ。その答えがイエスなら、ただ前進し続けるだけだ。勢いは必ず戻ってくる」