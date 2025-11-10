(C)Getty ImagesGOAL2025年11月10日 13:50【全ゴール動画】堂安律の全成績・得点＆アシスト場面まとめ・ハイライト｜フランクフルト・2025-26シーズンブンデスリーガのフランクフルトに所属する日本代表MF堂安律の2025-26シーズン全成績・試合日程・ゴール動画。DMMプレミアムとDAZNがセットでお得DMM×DAZNホーダイブンデスリーガはDAZNが全試合配信！DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！ブンデスリーガ全試合配信DAZN月額プラン最安値で視聴可能今すぐ登録※文中の○＝勝利、●＝敗戦※各成績は2025年11月27日現在※日程は変更の可能性あり■2025-26シーズン通算公式戦成績17試合出場：5ゴール5アシスト広告【ブンデスリーガ成績】第1節：2025/8/23（H）ブレーメン 〇 4-1 | 先発（OUT 83分）第2節：2025/8/30（A）ホッフェンハイム 〇 3-1 | 先発（OUT 78分）2ゴール第3節：2025/9/12（A）レヴァークーゼン ● 1-3 | 先発（フル出場）第4節：2025/9/21（H）ウニオン・ベルリン ● 3-4 | 先発（フル出場）第5節：2025/9/27（A）ボルシアMG 〇 6-4 | 先発（OUT 71分）第6節：2025/10/4（H）バイエルン ● 0-3 | 先発（フル出場）第7節：2025/10/19（A）フライブルク △ 2-2 | 先発（OUT 73分）第8節：2025/10/25（H）ザンクトパウリ 〇 2-0 | 先発（OUT 86分）第9節：2025/11/1（A）ハイデンハイム △ 1-1 | 先発（OUT 63分）第10節：2025/11/8（H）マインツ 〇 1-0 | 先発（フル出場）1ゴール第11節：2025/11/22（A）ケルン 〇 4-3 | 先発（OUT 84分）1アシスト第12節：2025/11/29（H）ヴォルフスブルク第13節：2025/12/6（A）RBライプツィヒ第14節：2025/12/13（H）アウクスブルク第15節：2025/12/20（A）ハンブルガーSV第16節：2026/1/10（H）ドルトムント第17節：2026/1/14（A）シュトゥットガルト第18節：2026/1/17（A）ブレーメン第19節：2026/1/24（H）ホッフェンハイム第20節：2026/1/31（H）レヴァークーゼン第21節：2026/2/7（A）ウニオン・ベルリン第22節：2026/2/14（H）ボルシアMG第23節：2026/2/21（A）バイエルン第24節：2026/2/28（H）フライブルク第25節：2026/3/7（A）ザンクトパウリ第26節：2026/3/14（H）ハイデンハイム第27節：2026/3/21（A）マインツ第28節：2026/4/4（H）ケルン第29節：2026/4/11（A）ヴォルフスブルク第30節：2026/4/18（H）RBライプツィヒ第31節：2026/4/25（A）アウクスブルク第32節：2026/5/2（H）ハンブルガーSV第33節：2026/5/9（A）ドルトムント第34節：2026/5/16（H）シュトゥットガルト【チャンピオンズリーグ成績】第1節：2025/9/19（H）ガラタサライ 5-1 〇 | 先発（OUT 84分）第2節：2025/10/1（A）アトレティコ・マドリー 1-5 ● | 先発（OUT 74分）第3節：2025/10/23（H）リヴァプール 1-5 ● | 先発（OUT 64分）第4節：2025/11/4（H）ナポリ 0-0 △ | ベンチスタート（出場機会なし）第5節：2025/11/26（A）アタランタ 0-3 ● | 先発（OUT 78分）【DFBポカール成績】1回戦：2025/8/17（A）エンガース 〇 5-0 | 先発（OUT 80分）2ゴール2回戦：2025/10/29（H）ドルトムント ● 3-5 | 先発（フル出場）