パーマーが不運な負傷に見舞われる。「自宅での事故」によりつま先を骨折
パーマーは9月20日のマンチェスター・ユナイテッド戦で途中交代を余儀なくされて以来、チェルシーでプレーすることができていない。彼はその後、鼠径部の問題を抱えており、クラブでも代表でもプレーできていないのだ。
最近はその怪我からの回復の最終段階に差し掛かっていたため、エンツォ・マレスカ監督はチームの中心的存在を計画に戻すことを楽しみにしていた。だが、予測も予防もできなかった出来事により、パーマーは再び治療台に上がることを余儀なくされたようだ。
マレスカ監督は、パーマーが土曜日のバーンリーとのアウェー戦、火曜日の強豪バルセロナとのチャンピオンズリーグのホームセン、そして11月30日のロンドンのアーセナルとのダービーで出場できないことを明らかにし、パーマーと彼が被った不運な負傷について最新情報を提供した。
「彼はおそらく明日は出場できない、それは確かだ。バルセロナ戦も確実。アーセナル戦も確実だ。残念ながら、彼は2日前に自宅で事故に遭った。つま先をぶつけたんだ。でも、重要なことではない。ただ、確実に来週は戻ってこない。わかっているのは、今週と来週は出場できないということだけだ。鼠径部の問題については、彼は非常に近いところまで来ていた。ほぼ私たちのところに戻ってきていた。そして、この小さな問題が起きた。彼を最後に見たのは昨日だ。彼は足を引きずっていたか？いや、それほどではない。骨折しているかどうかはわからない。わかっているのは、今週と来週は出場できないということだけだ」
マレスカ監督は、最も不運な形でパーマーを失うことについてこう付け加えた。「私は夜中にトイレに行くために何度も目を覚まし、頭や足などをぶつける。そういうことは起こり得る」
パーマーは離脱期間をジムで懸命に働き、全体的な体格とフィットネスを向上させることに費やしたと報じられている。彼は「体を大きくしている」と言われており、チェルシーの試合では定期的にスタンドに姿を現していた。彼は個別プログラムに取り組みながらトレーニングセッションを観察しているようだ。
パーマーは、イングランドが彼なしで2026年ワールドカップの出場権を獲得するのを見た後、「代表チームで失った時間を取り戻すことを決意している」とのこと。マレスカ監督は、才能あるNo.10が出場可能になれば、すぐに代表に招集されることを期待していると語った。
「私個人としては、コールは私たちの最高の選手の一人だ。彼がどの代表チームでもプレーできることは疑いない。それは(イングランド代表監督の)トーマス(トゥヘル)の決定だ」
パーマーの復帰を楽しみにしている元チェルシーおよびイングランド代表のスター選手の一人がジョー・コール氏だ。コール氏は、チームの中心的存在がマレスカ監督の目標にとって極めて重要だと考えていることを『パディ・パワー』に対して語った。
「彼はチームを引き上げることができ、彼の復帰は選手たちに活力を与えるだろう。私が言いたいのは、彼の不在時に台頭した選手たちが素晴らしかったということ。チーム全体でゴールを分散させ、パフォーマンスも素晴らしかった。エンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセド、そして10番の役割のコール・パーマーと対戦するなら、それは世界の中でも最高レベルのものだ」
パーマーは、2025年クラブ・ワールドカップでチェルシーの栄光を手助けした後、苦しい時期を過ごしている。このトーナメントで彼はゴールデンボールを授与された。だが、元PFA年間最優秀若手選手は、今季プレミアリーグでわずか145分の出場にとどまっている。
もし彼がチェルシーの次の3試合の後に復帰の準備ができていれば、12月3日のエランド・ロードでのリーズ戦で何らかの役割を果たす可能性がある。ただし、彼のフィットネスについてはリスクを冒さないだろう。
