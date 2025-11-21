パーマーが不運な負傷に見舞われる。「自宅での事故」によりつま先を骨折

パーマーは離脱期間をジムで懸命に働き、全体的な体格とフィットネスを向上させることに費やしたと報じられている。彼は「体を大きくしている」と言われており、チェルシーの試合では定期的にスタンドに姿を現していた。彼は個別プログラムに取り組みながらトレーニングセッションを観察しているようだ。

パーマーは、イングランドが彼なしで2026年ワールドカップの出場権を獲得するのを見た後、「代表チームで失った時間を取り戻すことを決意している」とのこと。マレスカ監督は、才能あるNo.10が出場可能になれば、すぐに代表に招集されることを期待していると語った。

「私個人としては、コールは私たちの最高の選手の一人だ。彼がどの代表チームでもプレーできることは疑いない。それは(イングランド代表監督の)トーマス(トゥヘル)の決定だ」

パーマーの復帰を楽しみにしている元チェルシーおよびイングランド代表のスター選手の一人がジョー・コール氏だ。コール氏は、チームの中心的存在がマレスカ監督の目標にとって極めて重要だと考えていることを『パディ・パワー』に対して語った。

「彼はチームを引き上げることができ、彼の復帰は選手たちに活力を与えるだろう。私が言いたいのは、彼の不在時に台頭した選手たちが素晴らしかったということ。チーム全体でゴールを分散させ、パフォーマンスも素晴らしかった。エンツォ・フェルナンデス、モイセス・カイセド、そして10番の役割のコール・パーマーと対戦するなら、それは世界の中でも最高レベルのものだ」